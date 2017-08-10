CNN: На Кубе осуществляют акустическое нападение на американских дипломатов

Акустическое воздействие производится в разное время и в разных местах. В результате этого у американских дипломатов диагностированы проблемы со здоровьем. В Гавану направлены американские медицинские специалисты. На данный момент точного диагноза установить не удалось.

Американский телеканал CNN продолжает прожигать глаголом "ось зла" и сообщать о "всемирном заговоре против демократии". Сделав заявление о том, что самолёт Ту-154 ВКС РФ пролетел чуть ли не над головой Дональда Трампа, телеканал выходит с материалом о происшествии на Кубе. В материале заявлено, что после восстановления работы американского посольства в Гаване американские дипломатические сотрудники стали подвергаться «нападению». О каком нападении идёт речь?По заявлениям, прозвучавшим на ТК CNN, с конца прошлого года сотрудники дипломатической миссии в столице Кубы испытывают на себе «акустические атаки». Якобы кубинские спецслужбы используют акустическое оборудование с целью оказания определённого давления на граждан США, наделённых дипломатическими полномочиями.Из материала:О каком именно «акустическом воздействии» на американских дипломатов идёт речь, CNN не сообщает. Неужели это низкочастотные сигналы или трансляция многочасовых речей Фиделя для вытравливания воли вместе со «стержнем американской демократии»? Или американские дипломаты уже сами слышат голоса?..Официальные власти Кубы заявление о «воздействии и нападении» не прокомментировали.Напомним, что американское посольство восстановило свою работу в Гаване спустя полвека – в 2015 году.