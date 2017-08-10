08:46 10 августа

CNN: На Кубе осуществляют акустическое нападение на американских дипломатов

Американский телеканал CNN продолжает прожигать глаголом "ось зла" и сообщать о "всемирном заговоре против демократии". Сделав заявление о том, что самолёт Ту-154 ВКС РФ пролетел чуть ли не над головой Дональда Трампа, телеканал выходит с материалом о происшествии на Кубе. В материале заявлено, что после восстановления работы американского посольства в Гаване американские дипломатические сотрудники стали подвергаться «нападению». О каком нападении идёт речь?

По заявлениям, прозвучавшим на ТК CNN, с конца прошлого года сотрудники дипломатической миссии в столице Кубы испытывают на себе «акустические атаки». Якобы кубинские спецслужбы используют акустическое оборудование с целью оказания определённого давления на граждан США, наделённых дипломатическими полномочиями.

Из материала:
Акустическое воздействие производится в разное время и в разных местах. В результате этого у американских дипломатов диагностированы проблемы со здоровьем. В Гавану направлены американские медицинские специалисты. На данный момент точного диагноза установить не удалось.



CNN: На Кубе осуществляют акустическое нападение на американских дипломатов


О каком именно «акустическом воздействии» на американских дипломатов идёт речь, CNN не сообщает. Неужели это низкочастотные сигналы или трансляция многочасовых речей Фиделя для вытравливания воли вместе со «стержнем американской демократии»? Или американские дипломаты уже сами слышат голоса?..

Официальные власти Кубы заявление о «воздействии и нападении» не прокомментировали.

Напомним, что американское посольство восстановило свою работу в Гаване спустя полвека – в 2015 году.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. seregatara1969 Сегодня, 06:50
    ветер в голове не бывает попутным !
    seregatara1969
    1. Тралл Сегодня, 06:51
      Может оральное нападение? smile
      Тралл
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 07:02
        Сон разума рождает чудовищ - испанская пословица.
        На русский: - Если нет мозгов, то покоя никому не будет.
        товарищ ШУХЕР
      2. Вежливый Лось Сегодня, 07:44
        На Кубе осуществляют акустическое нападение на американских дипломатов

        и
        Цитата: Тралл
        Может оральное нападение? smile

        Навеяло мне старый анекдот:
        В РОВД к дежурному врывается прилично одетый мужик и орет: "Помогите!!! Я депутат Государственной думы и только что подвергся заказному изнасилованию!!!."
        -Что за хрень? Какое еще "заказное изнасилование"? Бывает просто изнасилование, а заказным бывает только убийство. И, вообще, по каким признакам вы установили вид совершенных над Вами противоправных действий? Это надо же такое придумать "Заказное изнасилование!!!"
        -Как по каким?! Как по каким?! Меня 2 раза сзади и контрольный в голову...
        Вежливый Лось
    2. Delink Сегодня, 06:57
      Это "горе от ума", точнее от его отсутствия.
      Delink
    3. влад66 Сегодня, 07:18
      Или американские дипломаты уже сами слышат голоса?..

      Паранойя она такая-заразительная.
      влад66
      1. Logall Сегодня, 07:51
        Не надо утрированно смотреть на происходящее. Они действительно подверглись массированному воздействию магии '' Вуду''. И зомби Маккейна оживили. Ну это уже зря...
        Logall
  2. Б.Т.В. Сегодня, 06:56
    " Американские медицинские специалисты" из ЦРУ?!
    Б.Т.В.
  3. Александр 3 Сегодня, 06:58
    Что так громко кричат(янки гоу хоум)
    Александр 3
  4. sir.jonn Сегодня, 06:59
    Срочно кастрюли на голову, партия из Киева поди уже завезена. laughing
    sir.jonn
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    CNN продолжает прожигать глаголом "ось зла"

    Лучше и не скажешь. А проблемы со здоровьем у американских дипломатов от "переедания исключительности" да еще на ночь и по всему миру.
    rotmistr60
  6. Masya Masya Сегодня, 07:20
    Есть же панацея от «акустического воздействия» , шапочка из фольги вам в помощь! lol
    Masya Masya
  7. кобальт Сегодня, 07:20
    А еще их облучают фотонными лучами, их преследуют розовые крокодилы, их заставляют дышать отравленым воздухом, снижающим интелект и потенцию, в общем поменьше надо кокаин нюхать посольским сотрудникам и глюки пройдут.
    кобальт
  8. polev66 Сегодня, 07:32
    общение с укросми даром не прошло для их коллег из сша... вопрос кто кого заразил бредом ?
    polev66
  9. К-50 Сегодня, 07:45
    кубинские спецслужбы используют акустическое оборудование с целью оказания определённого давления на граждан США, наделённых дипломатическими полномочиями.

    А куклами Вуду не нападают случайно? belay
    Что за сборище шизофреников!!! Всюду им нападения и ущемления мерещутся. Оглянулись бы на свои действия и посмотрели что сами же творят!!! am
    К-50
  10. iliitchitch Сегодня, 07:57
    laughing laughing laughing Акустическое воздействие , о , да . Если в диапазоне 5-25000Гц они на Кубе слышат от простых кубинцев : "Пошли на х.. отсюда!" , то это правда , в которой ничего удивительного нет . Скоро по всему миру такие голоса пойдут .
    А всё Путин виноват . Ну как тут Владимира Семёновича не вспомнить :
    "Вон он , змей , в окне маячит , за спиною штепсель прячет ..." .
    Ту-154 над трампом - это вообще шедевр . Запиську Юстасу о Алекса , наверное , сбросил , с инструкциями . wassat .
    "..нам осталось уколоться , и упасть на дно колодца ,
    и там пропасть на дне колодца , как в Бермудах , навсегда ." .
    И никто не заплачет , что характерно .
    iliitchitch
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