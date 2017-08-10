08:46 10 августа

Украинский криминалист перебрался в Донецк и рассказал об экспертизе по трагедии в Одессе

На неделе «Военное обозрение» публиковало материал об исчезновении с территории Украины эксперта-криминалиста Сергея Искрука, который входил в комиссию по расследованию причин трагедии в Одессе (2 мая 2014 года). Сергей Искрук предварительно передал видеообращение, которое было опубликовано его друзьями в Европе. В сообщении он рассказал, что возлагает вину на одесскую драму ещё и на сотрудников правоохранительных органов, которые 2 мая фактически бездействовали, молчаливо наблюдая за совершением ужасного преступления.

По словам Искрука, после отправки доклада о результатах экспертизы в вышестоящую инстанцию в его адрес начали поступать угрозы. К давлению на Искрука подключились не только украинские радикалы, но и представители Генеральной прокуратуры Украины. Ему заявили, что он должен будет подписать доклад, которые за него подготовят другие люди.

Украинский криминалист перебрался в Донецк и рассказал об экспертизе по трагедии в Одессе



Теперь становится известно, что Сергей Искрук решил покинуть территорию, подконтрольную Киеву, и перебраться в Донецк. В столице ДНР он провёл брифинг в студии «Донецкого агентства новостей», где подробнее рассказал о результатах проведённой им экспертизы в Доме профсоюзов:

По заключениям судмедэкспертов, в крови были обнаружены остатки хлороформа. Если взять физико-химический процесс, то хлороформ под воздействием света или огня превращается в фосген. Можно прийти к выводу, что в данном случае использовался хлороформ, который превратился в отравляющее вещество — фосген — под воздействием огня. Выводы подтверждают тот факт, что преступление в Доме профсоюзов тщательно планировалось.


Заявления Искрука, как сообщают в ДНР, будут приобщены к материалам дела о расследовании преступлений киевского режима.



Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 11

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  1. Sharky Сегодня, 07:12
    Помимо слов, он захватил какие-либо бумаги по расследованию? Заключения судмедэкспертов?
    Тем не менее, шило в мешке не утаишь. Если есть такие прецеденты, то нечистая игра укровласти постепенно выходит наружу.
    Sharky
    1. Olegater Сегодня, 07:33
      Это не игра здесь преступление против человечества. И давно пора опубликовать все преступления этих .... В отношении России выливаются тонны информационных помоев а нам правду нельзя сказать, что запад причастен к возврату фашизма, геноциду русского народа или отрицание данного факта уже простым и забудем? Вопрос когда пройдёт суд над этими утырками в 404? Надоело читать про это место. Сейчас просто достали и по этому оставляю свой комментарий.
      Olegater
      1. Sharky Сегодня, 08:43
        Это не игра здесь преступление против человечества.

        Согласен, я не правильно выразился.
        Вопрос когда пройдёт суд над этими утырками в 404?

        К сожалению не скоро, а может и никогда. Пока Америка сильна, а вогруг неё большое количество приспешников, ползающих на коленях изаглядывающих ей в рот, не будет никакого расследования. Как не было расследования геноцида жителей южной осетии грузинами в 2008. А Саакашвили никто не арестовал. Потому что, Америке это выгодно, а её приспешники так и будут закрывать глаза, пока хозяин силён. К сожалению, такова реальность событий в нашем Мире.
        Sharky
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:23
      Это далеко не новость что все было подготовлено и спровоцировано , весь вопрос в том что никто из мирового сообщества не предъявляет и не собирается предъявлять обвинения в массовом убийстве этим нелюдям .
      Spartanez300
  2. Гюйс Сегодня, 07:33
    Очень надеюсь, что народ Украины начинает прозревать какая власть пришла и как она вообще появилась, только заметна тенденция, пока кому то лично на горло не наступят, прозрения не видно. Верю, что братский украинский народ и совместная с Россией вековая история перемолет эту некчемную, преступную шайку.
    Гюйс
  3. Петр1 Сегодня, 07:36
    Скудновато что то рассказал,нужно больше фактов,ему не в Донбасе находиться нужно а в Россию надо перебраться,свидетель больно важный.
    Петр1
  4. Димка75 Сегодня, 07:41
    Уже 3 года внаУкраине эта информация ни для кого не секрет. Другой вопрос, КАК появился хлороформ-фосген в Доме профсоюзов. Тем более там был штаб именно антиукропов.
    Димка75
  5. Masya Masya Сегодня, 07:41
    Жив значит курилка... и хорошо...
    Masya Masya
  6. Vita VKO Сегодня, 07:49
    Преступления киевской хунты уже давно перешли все разумные границы. Оставаясь безнаказанными в течении многих лет эти преступники сами ни когда не остановятся. Один преступник еще может прийти с повинной, но вот организованная преступность, да еще захватившая власть в принципе не способна изменить свои преступные методы.
    Vita VKO
  7. Балу Сегодня, 08:08
    По заключениям судмедэкспертов, в крови были обнаружены остатки хлороформа. Если взять физико-химический процесс, то хлороформ под воздействием света или огня превращается в фосген. Можно прийти к выводу, что в данном случае использовался хлороформ, который превратился в отравляющее вещество — фосген — под воздействием огня. Выводы подтверждают тот факт, что преступление в Доме профсоюзов тщательно планировалось.

    Об этом сообщалось в первые дни посчле трагедии. Выбор сделал правильно, иначе его постигла бы судьба Шеремета, который разглядел чужие деньги где не надо было заказчикам его устранения.
    Балу
  8. anjey Сегодня, 08:25
    Человек с большой буквы,побольше бы таких и жадность с подлостью и корыстью канули в лету,как и войны...
    anjey
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