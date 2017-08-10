Украинский криминалист перебрался в Донецк и рассказал об экспертизе по трагедии в Одессе

По заключениям судмедэкспертов, в крови были обнаружены остатки хлороформа. Если взять физико-химический процесс, то хлороформ под воздействием света или огня превращается в фосген. Можно прийти к выводу, что в данном случае использовался хлороформ, который превратился в отравляющее вещество — фосген — под воздействием огня. Выводы подтверждают тот факт, что преступление в Доме профсоюзов тщательно планировалось.

На неделе «Военное обозрение» публиковало материал об исчезновении с территории Украины эксперта-криминалиста Сергея Искрука, который входил в комиссию по расследованию причин трагедии в Одессе (2 мая 2014 года). Сергей Искрук предварительно передал видеообращение, которое было опубликовано его друзьями в Европе. В сообщении он рассказал, что возлагает вину на одесскую драму ещё и на сотрудников правоохранительных органов, которые 2 мая фактически бездействовали, молчаливо наблюдая за совершением ужасного преступления.По словам Искрука, после отправки доклада о результатах экспертизы в вышестоящую инстанцию в его адрес начали поступать угрозы. К давлению на Искрука подключились не только украинские радикалы, но и представители Генеральной прокуратуры Украины. Ему заявили, что он должен будет подписать доклад, которые за него подготовят другие люди.Теперь становится известно, что Сергей Искрук решил покинуть территорию, подконтрольную Киеву, и перебраться в Донецк. В столице ДНР он провёл брифинг в студии «Донецкого агентства новостей» , где подробнее рассказал о результатах проведённой им экспертизы в Доме профсоюзов:Заявления Искрука, как сообщают в ДНР, будут приобщены к материалам дела о расследовании преступлений киевского режима.