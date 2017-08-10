Путин на всех фронтах: политолог считает, что Путина стало слишком много
В рамках планов по возрождению влияния России на мировой арене товарищ Путин проявляется всюду, где США наступают. Кремлёвский хозяин, указывает американский эксперт, в сущности, противостоит Западу на каждом фронте.
Политолог Леон Арон в «Уолл-Стрит Джорнэл» изложил следующую картину реакции Путина на действия Запада: где Запад показывает волю к победе, там Россия позиции сдаёт. Именно потому В. В. Путин пытается противостоять западным государствах, и он делает это «на любом фронте». Любопытно, что американский политолог считает, что в такой расклад «верит» сам Путин.
Не атаки русских хакеров и не сговор Трампа с Путиным в первую очередь волнуют учёного. По словам автора статьи в «The Wall Street Journal», первоочередным является основополагающий вопрос: зачем во всё это влез Путин? И чего от него ждать в будущем?
На удивление, у Леона Арона есть чёткий ответ. Политолог полагает, что товарищ Путин — истинный «советский патриот». Он не разделяет известное убеждение о том, что в холодной войне победителей не было. Победитель был, и образовавшийся после этой войны мировой порядок отличался несправедливостью.
А раз так, то президент России будто бы примерил на себя историческую одёжку, выступил с миссией: вернуть планете былой баланс сил. Он смотрит на геополитику как на игру «с нулевой суммой». Соответственно, события прошлого года (автор имеет в виду хакеров и выборы в США) были вовсе не единичным случаем, а частью плана, частью кампании по возрождению России. Эту кампанию затеял Путин, и в неё входят кибервойна, вмешательство в политику других государств, публикации фейков и пр. Русские этим «занимаются годами», сообщает учёный. Цель Путина — ослабление демократических институтов и альянсов Запада.
Действия Путина реактивны, то есть представляют собой ответы Западу: если США пытаются скинуть Асада в Сирии, то Россия объединяется с Ираном (ещё одним заклятым врагом Вашингтона) и делает всё, чтобы сохранить Б. Асада у власти.
Что же будет дальше? Арон допускает, что в будущем Путин может оказаться на «плацдармах» Украины, Беларуси (эту республику придётся «спасать» от угроз НАТО), прибалтийских стран.
На своём пути Путин не застрахован от ошибок. Допустив промах, он вполне способен поставить США и Россию на грань войны.
Почему Путин избрал путь противостояния? Виной всему его «пристрастие к победам». От такой привычки избавиться трудно, считает автор.
Что до антироссийских санкций, то они поведение Путина, конечно, не переменят. Изменить поведение хозяина Кремля может только мощный единый кулак Запада, уверен политолог.
Впрочем, каким будет этот волевой «кулак», автор стеснительно умалчивает. И это понятно без научных объяснений: проповедовать удар по России означало бы самому стать тем, кто развязывает третью мировую войну. Мистер Арон — человек исключительно мирный. Он подождёт «ошибок Путина».
В. В. Путин. Фото: kremlin.ru
Политолог Леон Арон в «Уолл-Стрит Джорнэл» изложил следующую картину реакции Путина на действия Запада: где Запад показывает волю к победе, там Россия позиции сдаёт. Именно потому В. В. Путин пытается противостоять западным государствах, и он делает это «на любом фронте». Любопытно, что американский политолог считает, что в такой расклад «верит» сам Путин.
Не атаки русских хакеров и не сговор Трампа с Путиным в первую очередь волнуют учёного. По словам автора статьи в «The Wall Street Journal», первоочередным является основополагающий вопрос: зачем во всё это влез Путин? И чего от него ждать в будущем?
На удивление, у Леона Арона есть чёткий ответ. Политолог полагает, что товарищ Путин — истинный «советский патриот». Он не разделяет известное убеждение о том, что в холодной войне победителей не было. Победитель был, и образовавшийся после этой войны мировой порядок отличался несправедливостью.
А раз так, то президент России будто бы примерил на себя историческую одёжку, выступил с миссией: вернуть планете былой баланс сил. Он смотрит на геополитику как на игру «с нулевой суммой». Соответственно, события прошлого года (автор имеет в виду хакеров и выборы в США) были вовсе не единичным случаем, а частью плана, частью кампании по возрождению России. Эту кампанию затеял Путин, и в неё входят кибервойна, вмешательство в политику других государств, публикации фейков и пр. Русские этим «занимаются годами», сообщает учёный. Цель Путина — ослабление демократических институтов и альянсов Запада.
Действия Путина реактивны, то есть представляют собой ответы Западу: если США пытаются скинуть Асада в Сирии, то Россия объединяется с Ираном (ещё одним заклятым врагом Вашингтона) и делает всё, чтобы сохранить Б. Асада у власти.
Что же будет дальше? Арон допускает, что в будущем Путин может оказаться на «плацдармах» Украины, Беларуси (эту республику придётся «спасать» от угроз НАТО), прибалтийских стран.
На своём пути Путин не застрахован от ошибок. Допустив промах, он вполне способен поставить США и Россию на грань войны.
Почему Путин избрал путь противостояния? Виной всему его «пристрастие к победам». От такой привычки избавиться трудно, считает автор.
Что до антироссийских санкций, то они поведение Путина, конечно, не переменят. Изменить поведение хозяина Кремля может только мощный единый кулак Запада, уверен политолог.
Впрочем, каким будет этот волевой «кулак», автор стеснительно умалчивает. И это понятно без научных объяснений: проповедовать удар по России означало бы самому стать тем, кто развязывает третью мировую войну. Мистер Арон — человек исключительно мирный. Он подождёт «ошибок Путина».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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