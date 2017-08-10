08:47 10 августа

Путин на всех фронтах: политолог считает, что Путина стало слишком много

В рамках планов по возрождению влияния России на мировой арене товарищ Путин проявляется всюду, где США наступают. Кремлёвский хозяин, указывает американский эксперт, в сущности, противостоит Западу на каждом фронте.

Путин на всех фронтах: политолог считает, что Путина стало слишком много

В. В. Путин. Фото: kremlin.ru


Политолог Леон Арон в «Уолл-Стрит Джорнэл» изложил следующую картину реакции Путина на действия Запада: где Запад показывает волю к победе, там Россия позиции сдаёт. Именно потому В. В. Путин пытается противостоять западным государствах, и он делает это «на любом фронте». Любопытно, что американский политолог считает, что в такой расклад «верит» сам Путин.


Не атаки русских хакеров и не сговор Трампа с Путиным в первую очередь волнуют учёного. По словам автора статьи в «The Wall Street Journal», первоочередным является основополагающий вопрос: зачем во всё это влез Путин? И чего от него ждать в будущем?

На удивление, у Леона Арона есть чёткий ответ. Политолог полагает, что товарищ Путин — истинный «советский патриот». Он не разделяет известное убеждение о том, что в холодной войне победителей не было. Победитель был, и образовавшийся после этой войны мировой порядок отличался несправедливостью.

А раз так, то президент России будто бы примерил на себя историческую одёжку, выступил с миссией: вернуть планете былой баланс сил. Он смотрит на геополитику как на игру «с нулевой суммой». Соответственно, события прошлого года (автор имеет в виду хакеров и выборы в США) были вовсе не единичным случаем, а частью плана, частью кампании по возрождению России. Эту кампанию затеял Путин, и в неё входят кибервойна, вмешательство в политику других государств, публикации фейков и пр. Русские этим «занимаются годами», сообщает учёный. Цель Путина — ослабление демократических институтов и альянсов Запада.

Действия Путина реактивны, то есть представляют собой ответы Западу: если США пытаются скинуть Асада в Сирии, то Россия объединяется с Ираном (ещё одним заклятым врагом Вашингтона) и делает всё, чтобы сохранить Б. Асада у власти.

Что же будет дальше? Арон допускает, что в будущем Путин может оказаться на «плацдармах» Украины, Беларуси (эту республику придётся «спасать» от угроз НАТО), прибалтийских стран.

На своём пути Путин не застрахован от ошибок. Допустив промах, он вполне способен поставить США и Россию на грань войны.

Почему Путин избрал путь противостояния? Виной всему его «пристрастие к победам». От такой привычки избавиться трудно, считает автор.

Что до антироссийских санкций, то они поведение Путина, конечно, не переменят. Изменить поведение хозяина Кремля может только мощный единый кулак Запада, уверен политолог.

Впрочем, каким будет этот волевой «кулак», автор стеснительно умалчивает. И это понятно без научных объяснений: проповедовать удар по России означало бы самому стать тем, кто развязывает третью мировую войну. Мистер Арон — человек исключительно мирный. Он подождёт «ошибок Путина».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 13

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  1. san4es Сегодня, 08:02
    политолог считает, что Путина стало слишком много

    ...Хорошего человека много не бывает bully
    san4es
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:07
      Цитата: san4es
      ...Хорошего человека много не бывает

      А по другому: Путина, как и денег, много не бывает! yes
      СРЦ П-15
      1. Чёрный Сегодня, 08:43
        политолог считает, что Путина стало слишком много
        Ну и что?....так всегда бывает перед выборами.....никто ведь не сомневается, что ВВП пойдёт на новый срок ( и это хорошо)
        Чёрный
  2. Altona Сегодня, 08:04
    По-моему, слишком много стало США во всех вопросах. Почему то сей факт никем не учитывается.
    Altona
    1. stalkerwalker Сегодня, 08:16
      ТоварисЧ заплутал в 3-х вашингтонских соснах - нечего Путиным народ США пугать ежедневно "... то у них собаки лают, то у них руины говорят..." (с)
      А в свете недавнего обращения американской судьи к ВВП, стало ясно, что приступами русофобии страдают тамошние СМИ. Простые мрыканцы слегка устали от медийного беспредела.
      stalkerwalker
    2. iliitchitch Сегодня, 08:23
      Цитата: Altona
      По-моему, слишком много стало США во всех вопросах. Почему то сей факт никем не учитывается.


      Вот-вот . А уж леонов аронов сколько развелось ... Мелкоплавающих - "..Путин может оказаться на "плацдармах" украины , Беларуси.." . Мелочь пузатая . Как насчёт наших Аляски с Калифорнией ? Мексиканских штатов и независимого Техаса для разгону ?
      А как же янки , спрашивается ? А янки в Монтану , в резервацию , где им самое и место . hi
      iliitchitch
  3. Masya Masya Сегодня, 08:09
    Некоторым темным личностям, только покажи слабину — всю жизнь потом подчиняться будешь... Вот и приходится находится на всех фронтах...
    Masya Masya
  4. Б.Т.В. Сегодня, 08:13
    Леон Арон- " щирый" американец, " настоящий учёный" и, вообще- истинный " патриот" США.

    В настоящее время, почему- то, американский политический истеблишмент ставит США на грань ядерной войны.
    " Миролюбивая" Америка разработала план нанесения ударов на 20 объектов Северной Кореи, наверное, " исключительно" из " человеколюбия".
    Б.Т.В.
  5. Вежливый Лось Сегодня, 08:18
    Путин на всех фронтах: политолог считает, что Путина стало слишком много

    Стало страшно жить до жути.
    Обернешься - всюду Путин...
    Старая песня о главном.
    Вежливый Лось
  6. Million Сегодня, 08:24
    Когда уже РПЦ возведет Путина в ранг Святых?Пора уже.
    Million
    1. Олег Калугин Сегодня, 08:45
      Никогда, ибо при жизни не происходит такого... ну-у, только в исключительных случаях))
      Олег Калугин
  7. Олег Калугин Сегодня, 08:44
    В обще то Путина не хватат на всю шваль из вертикали власти. Что делать то?))) надо бы устраивать теле звонки не раз в год, а каждый месяц и по регионам)))
    Олег Калугин
  8. Стирбьорн Сегодня, 08:46
    Ну в том, что Путин - главный герой всех российских каналов 24 часа в сутки, тут все верно, гедеонизм уже зашкаливает
    Стирбьорн
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