Нардеп ВРУ: ВДВ РФ собираются прорубать коридор в Приднестровье

В связи с этим направляю секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову обращение с предложениями по минимизации угроз российской подрывной работы против Украины со стороны территории ПМР, а также возвратом Тирасполя к выполнению обязательств в рамках мирного соглашения.

Депутат Верховной рады Ирина Фриз сделала заявление, в котором высказалась об «известных ей сведениях о подготовки Россией агрессии в Одесской области». Г-жа Фриз, по сути, повторила многократно и до неё воспроизведённую майданными элитами страшилку о том, как «Россия будет прорубать территориальный коридор в Приднестровье». В Фейсбуке Фриз пишет, что «со стороны Приднестровья продолжают поступать «нездоровые сигналы», указывающие на «фактические действия по выходу из мирного соглашения и иного вида международных документов по приднестровскому урегулированию».В каком именно месте г-жа Фриз увидела приднестровские «нездоровые сигналы», не упоминается. При этом нардеп ВРУ пишет, украинским властям необходимо обратить пристальное внимание на «юго-западное направление».По словам Фриз, «Россия поговаривает о том, что может осуществить высадку десанта на территории Одесской области для создания коридора в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику». Кто именно об этом "поговаривает", Фриз тоже не распространяется. Голоса в голове самой Фриз?Из заметки г-жи Фриз:Теперь нужно дождаться заявлений ещё одного майданного мракобеса – г-на Турчинова, фактически отдавшего приказ о развязывании гражданской войны на Украине в 2014-м.