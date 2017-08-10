11:43 10 августа

Нардеп ВРУ: ВДВ РФ собираются прорубать коридор в Приднестровье

Депутат Верховной рады Ирина Фриз сделала заявление, в котором высказалась об «известных ей сведениях о подготовки Россией агрессии в Одесской области». Г-жа Фриз, по сути, повторила многократно и до неё воспроизведённую майданными элитами страшилку о том, как «Россия будет прорубать территориальный коридор в Приднестровье». В Фейсбуке Фриз пишет, что «со стороны Приднестровья продолжают поступать «нездоровые сигналы», указывающие на «фактические действия по выходу из мирного соглашения и иного вида международных документов по приднестровскому урегулированию».

В каком именно месте г-жа Фриз увидела приднестровские «нездоровые сигналы», не упоминается. При этом нардеп ВРУ пишет, украинским властям необходимо обратить пристальное внимание на «юго-западное направление».

По словам Фриз, «Россия поговаривает о том, что может осуществить высадку десанта на территории Одесской области для создания коридора в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику». Кто именно об этом "поговаривает", Фриз тоже не распространяется. Голоса в голове самой Фриз?


Нардеп ВРУ: ВДВ РФ собираются прорубать коридор в Приднестровье


Из заметки г-жи Фриз:
В связи с этим направляю секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову обращение с предложениями по минимизации угроз российской подрывной работы против Украины со стороны территории ПМР, а также возвратом Тирасполя к выполнению обязательств в рамках мирного соглашения.


Теперь нужно дождаться заявлений ещё одного майданного мракобеса – г-на Турчинова, фактически отдавшего приказ о развязывании гражданской войны на Украине в 2014-м.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. Сухой_Т-50 Сегодня, 09:07
    Гы,давно не слышали подстилку Порошенко
    Сухой_Т-50
    1. maxim947 Сегодня, 09:11
      РФ собираются прорубать коридор в Приднестровье[i][/i]
      Хорошая идея))
      maxim947
      1. vkl.47 Сегодня, 09:21
        из этой оперы
        vkl.47
        1. cniza Сегодня, 10:35
          Голоса в голове самой Фриз


          И таких , с голосами в голове , у них большинство у власти , о чем можно говорить.
          cniza
      2. хрыч Сегодня, 09:22
        Цитата: maxim947
        Хорошая идея

        Это не так и сложно, как кажется, есть такой Днестровский лиман, флот туда войдет безпрепятственно и окажет всю необходимую поддержку войсками, боеприпасами, продовольствием и пр., фактически нет необходимости испытывать риски сухопутного прохождения территории Незалёжной
        хрыч
        1. 210окв Сегодня, 09:37
          Не сложно?Давайте,попробуйте.Был у нас один стратег-Паша"Мерседес"..Так он Грозный с одним батальоном наголо собирался брать..
          Цитата: хрыч
          Цитата: maxim947
          Хорошая идея

          Это не так и сложно, как кажется, есть такой Днестровский лиман, флот туда войдет безпрепятственно и окажет всю необходимую поддержку войсками, боеприпасами, продовольствием и пр., фактически нет необходимости испытывать риски сухопутного прохождения территории Незалёжной
          210окв
          1. maxim947 Сегодня, 09:45
            Чувство юмора включите.
            Наверное не стоит всерьез обсуждать маразматические высказывания всяких ид.иотов
            maxim947
          2. хрыч Сегодня, 10:00
            Цитата: 210окв
            Давайте,попробуйте.

            Мы рассматриваем гипотетическую ситуацию, например, на подобие событий в Ю.Осетии и Абхазии, когда нужно действовать молниеносно и тем более на воде сопротивление оказать гораздо тяжелее (рагули далеки от флотоводства, разве сплав плотов по Бугу и Тисе laughing ), а вот парализовать сухопутные пути снабжения легче. Да и атаковать наши катера они просто не решатся, очково весьма...
            хрыч
        2. maxim947 Сегодня, 09:37
          Там Суворов, Потемкин и Ко турок драли, а чуть западнее Измаил брали. Так что, бесспорно удобнее ))) тем более исторический опыт имеется.
          maxim947
          1. jjj Сегодня, 09:46
            Украина затевает какую-то пакость против Приднестровья и заранее начинает информационное прикрытие. Но и наша сторона представила украинского судмедэксперта, который заявил, что 2 мая в Одессе против людей в Доме профсоюзов применялся фосген
            jjj
            1. хрыч Сегодня, 10:36
              Цитата: jjj
              Украина затевает какую-то пакость против Приднестровья

              Она и так ведет АТО на пределе сил, чтоб открыть второй фронт, блокаду организовать, да конечно. Также ведь никто не отменял переход ЛДНР в наступление. Поэтому даже без участия ВС РФ, возможности Киева ограничены. У Молдовы сил и средств воевать конечно нет. Румыния, как член НАТО в наморднике, что один из редких положительных моментов блока.
              хрыч
        3. APASUS Сегодня, 09:54
          Цитата: хрыч
          Это не так и сложно, как кажется, есть такой Днестровский лиман,

          Днестровский лиман это сейчас болото.Просто поинтересуйтесь состоянием гидротехнических сооружений .Если туда заходить то только на патрульном катере проекта 03160 «Раптор»
          APASUS
          1. хрыч Сегодня, 10:06
            Цитата: APASUS
            Если туда заходить то только на патрульном катере проекта 03160 «Раптор»

            Правильно, именно малоразмерные суда, включая воздушную подушку, Зодиаки и плоскодонные буксиры. Никто о крейсере Москва и не говорил, он пусть встанет перед входом в Лиман и нацелит ракеты на всякий случай laughing
            хрыч
        4. Вождь краснокожих Сегодня, 10:37
          То есть СРЕДНЯЯ глубина лимана в 2.6 метра вас не смущает? ну да ладно - на резиновых лодках пройти можно. Наличие ВСУ тоже в расчет брать не будете. Но по мне во время такой акции даже старики камнями бросаться будут - там вам не Крым. И самое главное - сделали вы это и... И от РФ отвернется даже Буркина Фасо, не то что "озабоченная" Европа и "дружественная" Америка.
          Вождь краснокожих
          1. хрыч Сегодня, 10:50
            Цитата: Вождь краснокожих
            И от РФ отвернется даже Буркина Фасо, не то что "озабоченная" Европа и "дружественная" Америка.

            Повторюсь, это гипотетическая ситуация, когда нет иного выхода, как в события 08.08.2008г., и когда также было плевать на мнение Запада, тем более ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ. Еще повторюсь, что флот не только из океанских судов состоит, есть маскитный флот, есть десантные суда на воздушной подушке, есть суда река-море и пр. Никто кидаться камнями не будет, население, как минимум лояльное. У ВСУ был шанс хотя бы попытаться дать отпор в Крыму. Тут будет также, пройтись напалмом по берегу также не возбраняется. Силы ВСУ скованы в АТО, а сухопутная угроза с Крыма и с Курского направления просто, заставят Петю и Ко, бежать в канадской границе, потом осмотрятся, увидят, что никто не преследует и начнут конючить, как с Саакашвили - зеркальная ситуация.
            хрыч
          2. DenZ Сегодня, 10:56
            Цитата: Вождь краснокожих
            И самое главное - сделали вы это и... И от РФ отвернется даже Буркина Фасо,

            Фсепропало !
            Цитата: Вождь краснокожих
            не то что "озабоченная" Европа и "дружественная" Америка.
            они и так к нам пятой точкой повернуты. Кто это эго когда боялся? Наш контингент в Приднестровье предлагаете не поддерживать?
            DenZ
      3. avt Сегодня, 09:41
        Цитата: maxim947
        РФ собираются прорубать коридор в Приднестровье[i][/i]

        Точно ! У десантуры отобрали автоматы и раздали топоры !
        avt
    2. Комментарий был удален.
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:16
      Умалишенная Г-жа Фриз по всей вероятности не вылазит из кабинета Путина этакий сверчок за печкой , знает все его планы . fool laughing
      Spartanez300
    4. Маз Сегодня, 10:44
      Больные люди, ага , будем топором и томагавком крушить все шо мешает. А оно нам надо?
      Маз
  2. ИмПерц Сегодня, 09:09
    «Россия будет прорубать территориальный коридор в Приднестровье»

    Нет, Россия будет действовать в рамках десоветизации и декоммунизации laughing
    ИмПерц
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:38
      Крым Хрущев не дарил. Не повторяйте безграмотных провокаторов. Под актом передачи стоит подпись Маленкова.
      Вождь краснокожих
  3. Аспид 57 Сегодня, 09:10
    Кстати, Приднестровье действительно могут поставить в такое положение, что коридор придётся прорубать!
    Аспид 57
    1. Logall Сегодня, 09:19
      Прям уж прорубать. Так, дёрнуть за моторизированную верёвочку, дверь и откроется...
      Logall
      1. Logall Сегодня, 09:38
        Лишь бы внутри волка в место бабушки не оказалось, как было в последнее время...
        Logall
    2. Dashout Сегодня, 10:50
      Да, там наши миротворцы. И если эта зараза нападет на Приднестровье, то это уже будет объявлением войны России. Следовательно, и коридор, и полная расчистка - все возможно...
      Dashout
  4. новичок Сегодня, 09:13
    зачем десант, или прорубывать. пройти колонной, народ встретит хлебом, солью.
    новичок
    1. Аспид 57 Сегодня, 09:16
      А почему не морская пехота? Видимо тетенька не подозревает о существовании этого рода войск.
      Аспид 57
      1. новичок Сегодня, 09:19
        а оные разве умеют думать, размышлять?
        новичок
      2. злой партизан Сегодня, 09:21
        Цитата: Аспид 57
        А почему не морская пехота? Видимо тетенька не подозревает о существовании этого рода войск.

        Да тётенька много о чём не подозревает. Например о существовании галопередола yes .
        злой партизан
      3. pvv113 Сегодня, 09:48
        На Украине морпехов за ненадобностью сократили wink
        pvv113
        1. sdc_alex Сегодня, 10:21
          Значит и более ни где такого рода войск быть не может!!! wassat wassat
          sdc_alex
        2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:40
          Ага... То то под Мариуполем "сокращенные" с завидной регулярностью "сокращают" ополченцв...
          Вождь краснокожих
          1. pvv113 Сегодня, 11:03
            Какие же это морпехи, если флота нет?
            pvv113
            1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:38
              Да, вот такие... Флота можно сказать нет, структуры можно сказать нет, особой спецтехники можно сказать нет, а потери у ополченцев есть...
              Вождь краснокожих
  5. Ураган70 Сегодня, 09:21
    Цитата: Аспид 57
    Кстати, Приднестровье действительно могут поставить в такое положение, что коридор придётся прорубать!

    Стратегически оно так и будет, в случае чего... Но "прорубать" слишком громко сказано... Когда наши пойдут, одесская область взорвется изнутри... И наши просто пройдут, тем более из ПМР навстречу двинут... Но нардепы и Дурчинова с компашкой уже будет не догнать...к сожалению...
    Ураган70
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:42
      Вы действительно верите в свои розовые мечты про одесситов? Они уже показали свое отношение к русским настроениям 2 мая. Я боюсь в случае описанном вами одесская область взорвется изнутри вот только в не ожидаемую сторону!.
      Вождь краснокожих
  6. sabakina Сегодня, 09:34
    Депутат Верховной рады Ирина Фриз

    Блин, на этой украине кроме Ляшко украинцы хоть есть? Такое ощущение, что читаешь про Израиль!
    sabakina
  7. Tusv Сегодня, 09:35
    Так. Против морского десанта ежи уже установили, пока против воздушного десанта дирижабли поднимать. Будет еще одна местная достопримечательность
    Tusv
    1. sdc_alex Сегодня, 10:24
      Какие ежи? Они же хотели, против десанта, кабель высоковольтный в воду кинуть laughing
      sdc_alex
    2. ventel Сегодня, 11:37
      Назовите хоть одну крупную успешную воздушно-десантную операцию где бы десантники не понесли 50% потерь.
      ventel
  8. Александр Владимиров Сегодня, 09:35
    В зоопарке и не то скажут!
    Александр Владимиров
  9. Alexey-74 Сегодня, 09:36
    Опять эта шавка.........
    Alexey-74
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 09:38
    Не знаю я чего там и кому глючит.... Но РФ, по моему, давно пора занять позицию вроде: "нужно будет - сделаем и ни у кого спрашивать не будем".
    А эти убогие - пусть себе замечают нездоровые тенденции.... По типу щепки в чужом глазу, не видя бревна в собственном...
    КОТ БАЮН
  11. Сергей956 Сегодня, 09:40
    Удивительно, как стали похожи Украинская Рада и Конгресс США! Что они курят, не понимаю. Хотя вполне реально, что России придётся успокаивать Украинских депутатов, по принципу Грузии. И не прорубать коридор, а рубить Киевских идиотов.
    Сергей956
  12. Berkut24 Сегодня, 10:05
    Коридор в Приднестровье рубить надо. Осталось определиться с шириной этого коридора и его глубиной. Иналадить, наконец, связь с подразделениями. А то в Грузии десантники без команды "остановиться" добежали до Тбилиси
    Berkut24
  13. anjey Сегодня, 10:11
    Цитата: sabakina
    Депутат Верховной рады Ирина Фриз

    Блин, на этой украине кроме Ляшко украинцы хоть есть? Такое ощущение, что читаешь про Израиль!

    только не говорите что все беды от евреев....
    anjey
  14. Atlant-1164 Сегодня, 10:12
    Португальский предсказатель Горацио Вильегас, называющий себя «посланником Бога», назвал точную дату начала Третьей мировой войны. По его мнению, она начнется в течение нескольких недель — до 13 октября 2017 года. Экстрасенс утверждает, что все начнется с нападения США на Сирию
    Atlant-1164
  15. Диванный эксперт Сегодня, 10:23
    Цитата: Atlant-1164
    Португальский предсказатель Горацио Вильегас, называющий себя «посланником Бога», назвал точную дату начала Третьей мировой войны. По его мнению, она начнется в течение нескольких недель — до 13 октября 2017 года. Экстрасенс утверждает, что все начнется с нападения США на Сирию

    Нам Бабушки Ванги хватает..
    Диванный эксперт
    1. Atlant-1164 Сегодня, 10:56
      все равно..страшно!!
      Atlant-1164
  16. Холуай Сегодня, 10:27
    Не помешало бы! Коридор просто необходим! Только там и танковая Дивизия понадобится...
    Холуай
  17. К-50 Сегодня, 10:39
    Г-жа Фриз: «Россия будет прорубать территориальный коридор в Приднестровье»

    Ага! А ещё в Калинииградскую область, Канны, Ниццу, Испанское побережье, может ещё куда. yes laughing
    Уймитесь уж недоумки!!! Если не вынудят, то никуда Россия никаких "окон", дверей, коридоров не будет прорубать!! У нас зима скоро, пора к спячке готовиться!! yes lol
    К-50
  18. 72jora72 Сегодня, 11:13
    Цитата: Вождь краснокожих
    Ага... То то под Мариуполем "сокращенные" с завидной регулярностью "сокращают" ополченцв...

    Да вы что belay !!,а мы в 14 под Шахтёрском "аэромогильников" в обосратых штанах, две недели по посадкам вылавливали.
    72jora72
  19. zivXP Сегодня, 11:20
    Еще и в Калининград нужен коридор
    zivXP
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