11:42 10 августа

Киев: Экономика плохо растёт из-за блокады Донбасса

Заместитель украинского министра по делам неподконтрольных официальному Киеву территорий Юрий Грымчак в интервью порошенковскому «5 каналу» сообщил о том, во сколько обходится блокада Донбасса экономике «незалэжной». По словам Грымчака, на динамичный и устойчивый рост украинской экономике не удаётся выйти именно из-за блокады Донбасса.

Киев: Экономика плохо растёт из-за блокады Донбасса


Из заявления Грымчака:
У нас за первый квартал где-то 2,3% — рост ВВП, а расчет был до 4%. Эти где-то 1,5% мы потеряли за счёт блокады.



Ранее глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман заявлял, что украинская экономика в результате блокады Донбасса теряет около 1%.

При этом не совсем понятно, кому адресованы эти стенания Грымчака и Гройсмана. Ведь, как известно, блокаду начали радикалы во главе с нардепом Семенченко, а через некоторое время президент Украины Порошенко объявил, что торгово-экономическую блокаду Донбасса поддерживает. Выходит, что сама же украинская власть и является главной виновницей всех сложностей в экономике. При этом украинская власть всякий раз пытается найти виноватых в собственной полной несостоятельности где-то на стороне. Брать на себя ответственность в этом государстве давно никто даже не пытается.

Так, первый президент Украины обвиняет президента нынешнего в том, что он сделал серьёзную ошибку, допустив иностранных граждан до власти в стране. По словам Леонида Кравчука, "тот, кому в голову пришла идея пригласить иностранцев, просто дурак".

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 14

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  1. AVA77 Сегодня, 11:09
    А тот который прос...л эту страну не только но и сыкло .Пенсионер хренов...
    AVA77
    1. cniza Сегодня, 11:19
      “У нас за первый квартал где-то 2,3% — рост ВВП


      Кто то может пояснить эти цифры?
      cniza
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:31
        Саш! Бред психически нездорового человека - трудно поддаётся разъяснению.... wassat laughing
        Соломон Кейн
      2. Logall Сегодня, 11:34
        Ганс Христиан Андерсон объяснит, сказочники они. Ещё бы порты блокировали, экономика вообще в ''рост'' пошла...
        Logall
        1. cniza Сегодня, 11:37
          Если пытаться обмануть самого себя , то небо будет в звездах. laughing
          cniza
  2. андрей юрьевич Сегодня, 11:10
    я не злорадствую...у нас экономика в РФ тоже не "айс"...но у "небратьев"... фото нужно другое_
    андрей юрьевич
    1. Kosmotoga Сегодня, 11:20
      не айс? у нас её вообще нет.
      Kosmotoga
  3. APASUS Сегодня, 11:11
    Все замкнулось на одной блокаде.А как же разрыв связей с Россией ,закрытие целых промышленных гигантов типа Антонов .Стране нужна срочная экономическая реформа ,а не политические дрязги.
    Украина единственная страна которая борется не за права своего населения, а против прав русских.
    APASUS
    1. Kosmotoga Сегодня, 11:21
      не украина а вся прибалтика
      Kosmotoga
  4. zivXP Сегодня, 11:17
    Если нет экономики, то и расти не чему
    zivXP
  5. parusnik Сегодня, 11:26
    Интересно, а за счет чего растет украинская экономика...
    parusnik
  6. rpuropuu Сегодня, 11:26
    Цитата: APASUS
    Все замкнулось на одной блокаде.А как же разрыв связей с Россией ,закрытие целых промышленных гигантов типа Антонов .Стране нужна срочная экономическая реформа ,а не политические дрязги.
    Украина единственная страна которая борется не за права своего населения, а против прав русских.

    Украина экономически давно уже мертва. За 25 лет из стран бывшего СССР, лишь в двух странах ВВП стал меньше уровня 1991 года, это Украина и Грузия recourse
    rpuropuu
  7. Berkut24 Сегодня, 11:29
    на динамичный и устойчивый рост украинской экономике не удаётся выйти именно из-за блокады Донбасса.

    Да ладно, остальное, значит, всё пучком?
    У нас за первый квартал где-то 2,3% — рост ВВП, а расчет был до 4%

    А что такое произошло в экономике Украдины в момент, когда все батраки уехали из страны на заработки?
    Berkut24
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:30
    Эти где-то 1,5% мы потеряли за счёт блокады.

    Вы их не потеряли, а сами вынули из своего кармана благодаря сначала инициативе нациков, а затем поддержки Порошенко. Свидомость и национализм в худшем его проявлении затуманил мозги и украинская власть совершенно не делает ни каких выводов, но зато активно переводит свои промахи с больной головы на здоровую.
    rotmistr60
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