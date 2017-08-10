Киев: Экономика плохо растёт из-за блокады Донбасса

У нас за первый квартал где-то 2,3% — рост ВВП, а расчет был до 4%. Эти где-то 1,5% мы потеряли за счёт блокады.

Заместитель украинского министра по делам неподконтрольных официальному Киеву территорий Юрий Грымчак в интервью порошенковскому «5 каналу» сообщил о том, во сколько обходится блокада Донбасса экономике «незалэжной». По словам Грымчака, на динамичный и устойчивый рост украинской экономике не удаётся выйти именно из-за блокады Донбасса.Из заявления Грымчака:Ранее глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман заявлял, что украинская экономика в результате блокады Донбасса теряет около 1%.При этом не совсем понятно, кому адресованы эти стенания Грымчака и Гройсмана. Ведь, как известно, блокаду начали радикалы во главе с нардепом Семенченко, а через некоторое время президент Украины Порошенко объявил, что торгово-экономическую блокаду Донбасса поддерживает. Выходит, что сама же украинская власть и является главной виновницей всех сложностей в экономике. При этом украинская власть всякий раз пытается найти виноватых в собственной полной несостоятельности где-то на стороне. Брать на себя ответственность в этом государстве давно никто даже не пытается.Так, первый президент Украины обвиняет президента нынешнего в том, что он сделал серьёзную ошибку, допустив иностранных граждан до власти в стране. По словам Леонида Кравчука, "тот, кому в голову пришла идея пригласить иностранцев, просто дурак".