"Не рабы". В Литве процветала работорговля украинскими гражданами
Представители Пограничной службы Литвы совместно со служащими Береговой охраны республики провели операцию по пресечению деятельности международной группировки, фактически занимавшейся работорговлей. Специальные службы прибалтийского государства установили, что группировка имела офисы на Украине, через которые украинским гражданам предлагалась работа в ЕС. Первоначально предлагалось подыскать рабочее место на территории Литвы «с европейским уровнем заработной платы».
Далее схема работала так: подписавшие необходимые документы украинцы прибывали в Литовскую Республику. У них изымались паспорта, после чего граждан незалежной переправляли через налаженные каналы уже в Британию, где те вынуждены были трудится фактически без какого-либо денежного вознаграждения за выполненную работу. При этом на рабочих местах в самой Британии числились зарегистрированными представители той самой «фирмы», которая и предлагала услуги по оказанию поиска работы. Вместо них на стройках, в портах и на других британских объектах за еду и ночлег были вынуждены работать украинцы, оставшиеся ещё в Литве без документов.
Информационный портал Delfi сообщает, что схема была внедрена гражданином Украины, с которым в преступное сотрудничество вступили несколько граждан Литвы. В офисе «фирмы» на Украине, как сообщает уже украинская полиция, было обнаружено огнестрельное оружие и определённое количество документов украинцев, о судьбе которых давно не было сведений.
Число обращений за помощью в трудоустройстве в ЕС на Украине за последние месяцы выросло примерно на 15%. Люди всерьёз поверили, что после введения безвиза с Евросоюзом Европа открывает для них двери, за которыми сплошь высокооплачиваемые рабочие места. Этим и пользуются мошенники-работорговцы.
Далее схема работала так: подписавшие необходимые документы украинцы прибывали в Литовскую Республику. У них изымались паспорта, после чего граждан незалежной переправляли через налаженные каналы уже в Британию, где те вынуждены были трудится фактически без какого-либо денежного вознаграждения за выполненную работу. При этом на рабочих местах в самой Британии числились зарегистрированными представители той самой «фирмы», которая и предлагала услуги по оказанию поиска работы. Вместо них на стройках, в портах и на других британских объектах за еду и ночлег были вынуждены работать украинцы, оставшиеся ещё в Литве без документов.
Информационный портал Delfi сообщает, что схема была внедрена гражданином Украины, с которым в преступное сотрудничество вступили несколько граждан Литвы. В офисе «фирмы» на Украине, как сообщает уже украинская полиция, было обнаружено огнестрельное оружие и определённое количество документов украинцев, о судьбе которых давно не было сведений.
Число обращений за помощью в трудоустройстве в ЕС на Украине за последние месяцы выросло примерно на 15%. Люди всерьёз поверили, что после введения безвиза с Евросоюзом Европа открывает для них двери, за которыми сплошь высокооплачиваемые рабочие места. Этим и пользуются мошенники-работорговцы.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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