14:20 10 августа

"Не рабы". В Литве процветала работорговля украинскими гражданами

Представители Пограничной службы Литвы совместно со служащими Береговой охраны республики провели операцию по пресечению деятельности международной группировки, фактически занимавшейся работорговлей. Специальные службы прибалтийского государства установили, что группировка имела офисы на Украине, через которые украинским гражданам предлагалась работа в ЕС. Первоначально предлагалось подыскать рабочее место на территории Литвы «с европейским уровнем заработной платы».

"Не рабы". В Литве процветала работорговля украинскими гражданами


Далее схема работала так: подписавшие необходимые документы украинцы прибывали в Литовскую Республику. У них изымались паспорта, после чего граждан незалежной переправляли через налаженные каналы уже в Британию, где те вынуждены были трудится фактически без какого-либо денежного вознаграждения за выполненную работу. При этом на рабочих местах в самой Британии числились зарегистрированными представители той самой «фирмы», которая и предлагала услуги по оказанию поиска работы. Вместо них на стройках, в портах и на других британских объектах за еду и ночлег были вынуждены работать украинцы, оставшиеся ещё в Литве без документов.


Информационный портал Delfi сообщает, что схема была внедрена гражданином Украины, с которым в преступное сотрудничество вступили несколько граждан Литвы. В офисе «фирмы» на Украине, как сообщает уже украинская полиция, было обнаружено огнестрельное оружие и определённое количество документов украинцев, о судьбе которых давно не было сведений.

Число обращений за помощью в трудоустройстве в ЕС на Украине за последние месяцы выросло примерно на 15%. Люди всерьёз поверили, что после введения безвиза с Евросоюзом Европа открывает для них двери, за которыми сплошь высокооплачиваемые рабочие места. Этим и пользуются мошенники-работорговцы.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. новичок Сегодня, 12:36
    схема девяностых. ничто не ново под луной. укрланд допрыгался до прошлого.
    новичок
    1. Алексей7777777 Сегодня, 12:38
      Мне вообще,чего ни коснись,Украина нас в 90-е напоминает до боли...Один в один...
      Алексей7777777
      1. Shurik70 Сегодня, 12:40
        Цитата: Алексей7777777
        Мне вообще,чего ни коснись,Украина нас в 90-е напоминает до боли...Один в один...

        Но у нас Ельцин сумел сказать "я устал" в новогоднем поздравлении.
        Вряд ли такое повторит Порошенко.
        А без "я устал" серьёзный представитель спец-служб, сумевший посадить многих олигархов и остаться в живых, на трон не сядет. Не пустят.
        Shurik70
        1. просто экспл Сегодня, 12:45
          у нас ельцынд тоже не просто устал , а его устали , и он сдал трон в обмен на гарантии безопасности ему и его семье .
          просто экспл
      2. новичок Сегодня, 12:41
        есть такое. только Россия мчит вперёд, укрланд съехал в небытие.
        новичок
      3. Серый брат Сегодня, 12:42
        Цитата: Алексей7777777
        Мне вообще,чего ни коснись,Украина нас в 90-е напоминает до боли...Один в один...

        Не припомню у нас такого:

        Серый брат
        1. Серый брат Сегодня, 12:44
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Алексей7777777
          Мне вообще,чего ни коснись,Украина нас в 90-е напоминает до боли...Один в один...


          Серый брат
          1. Алексей7777777 Сегодня, 12:50
            Ну не утрируй.Не до такой,конечно,степени "один в один" smile (хорошо,что вторую фото выложил,а,глядя на первую,всё думал-что там такое?Патриарх перед Крестным Ходом паству благославляет,что ли?) laughing laughing laughing
            Алексей7777777
            1. Серый брат Сегодня, 12:54
              Цитата: Алексей7777777
              Патриарх перед Крестным Ходом паству благославляет,что ли?)

              Ага, приобщает диких бандерлогов к Святой Американской Демократии)))
              Серый брат
          2. Sharky Сегодня, 12:52
            Ну, видно же, что это коллаж, и фотография не настоящая (по тротуарной плитке).
            Но, коллаж прикольный good
            Sharky
            1. Серый брат Сегодня, 13:23
              Цитата: Sharky
              Ну, видно же, что это коллаж, и

              Суть украинства отражает достаточно точно.
              Серый брат
          3. Прогрессор Сегодня, 14:12
            мда.....
            рабская психология...
            Прогрессор
    2. Венд Сегодня, 12:56
      Цитата: новичок
      схема девяностых. ничто не ново под луной. укрланд допрыгался до прошлого.

      Много россиян тогда попались на эту уловку.
      Венд
      1. новичок Сегодня, 13:02
        да уж, нахлебались, причём мутили как наши, так и забугорные “бизнесмены“.
        новичок
  2. Logall Сегодня, 12:39
    [/quote] рабы". В Литве процветала работорговля украинскими гражданами[quote]
    Давно уже все продались. На государственном уровне!!!
    Рабы-это их национальная идея...
    Logall
    1. jjj Сегодня, 12:51
      Видимо панель в Европе все же реально шире
      jjj
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    Порошенко с пафосом: "Прощай немытая Россия..." Оболваненные украинцы с надрывом: "Европа нас любит и поддерживает..." Те же британцы: "Рабсила нам нужна была всегда..."
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:58
      Европа нас любит и поддерживает...

      Любовь на расстоянии......., без обязательств.. laughing
      Соломон Кейн
  4. лесовозник Сегодня, 12:39
    Шире шаг бандерлоги навстречу европейскому будущему! Получите и распишитесь ))) имейте то за что скакали)))
    лесовозник
  5. Masya Masya Сегодня, 12:44
    Хоть и рабом, за то в Европе... За что скакали, то и наскакали...
    Masya Masya
    1. stalkerwalker Сегодня, 13:24
      Цитата: Masya Masya
      Хоть и рабом, за то в Европе..

      Да-а-а-а... Рабское положение - самое выгодное, т.к. позволяет не нести никакой ответственности. История рабовладения знает немало случаев, когда рабы, привыкнув к "доброму хозяину", напрочь отказывались покидать "место под солнцем".... love
      stalkerwalker
      1. Прогрессор Сегодня, 14:11
        Это ужасно, ....онижебратья
        Прогрессор
  6. Одиссей Сегодня, 13:00
    Тоже мне бином Ньютона.Украинцы (и украинки) сейчас самый ходовой и дешевый товар в Европе.
    Смысл Майдана ("революции достоинства") как раз и заключался в создание беспрепятственных условий для использования местного человеческого материала в интересах Запада.
    Основной смысл жизни майданного Украинца это,конечно,погибнуть во славу Запада на священной войне с Россией.Но есть и побочные смыслы-женщины "легкого поведения",батраки,доноры органов,и.т.д.
    Одиссей
  7. Романенко Сегодня, 13:16
    Ну а собственно тут ничего необычного нет, все идет по прописанному в штатах сценарию, или кто-то думал, что украинцев в Европе встретят с распростертыми объятиями?
    Так тут, как в старой поговорке - деревня маленькая, а нищих до .....я (очень много).
    Так что остается только наслаждаться плодами цээуропизации, то ли еще будет.
    Романенко
    1. Прогрессор Сегодня, 14:11
      Самое грустное...слышал в планах на территории Украины оставить всего 8 млн человек... Раньше думал сказки, а сейчас , даже, не знаю..
      Прогрессор
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 13:47
    Ну и ничего то нового не придумали... 90-е.. начало....
    Только нужен ли был этот ремейк Украине? Сомневаюсь... Но за что боролись, так сказать...
    Мои поздравления.....
    КОТ БАЮН
    1. Прогрессор Сегодня, 14:10
      Нация в стадии взросления... Доверчивая к сволочи..
      Прогрессор
  9. Egorovich Сегодня, 13:54
    Жалко всех этих людей,но.....? Они же рвались в свободную Европу, за большими деньгами, за красивой жизнью. Не каждому это позволено. В такой ситуации любой может оказаться.
    Egorovich
  10. АнтонZzz Сегодня, 14:00
    Ну знаете,так далеко можно зайти.Например профсоюз с его главной задачей был создан с одной целью,как можно дороже продать труд работников,а не раздавать сладкие подарки за лучше украшенный офис,если че так .Ну а работорговце,это крах государства,если это норма или упущение что не поймали пару ков
    АнтонZzz
  11. Прогрессор Сегодня, 14:09
    Грусть тоска меня одолевает от таких новостей...
    Прогрессор
    1. АнтонZzz Сегодня, 14:15
      Исторически так сложилось,что в отношении работодатель работник слабей,второй ну а если государство немощено и убого их действительно жаль,но виновато государство, ну а у нас профсоюз за работников, молодцы они.Вы платите профсоюзные взносы?
      АнтонZzz
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