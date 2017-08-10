Создана система перехвата и определения местоположения спутниковых телефонов на базе мини-БЛА

Система радиоэлектронной разведки на базе БЛА Xtender FlyingFish

Британская компания Horizon Technologies будет разработала технологию FlyingFish, которая определяет местоположение и перехватывает звонки спутниковых телефонов Thuraya и Intelsat. Эта технология основана на использовании миниатюрных беспилотных летательных аппаратов, сообщает французский бюллетень "Intelligence online"Ранее подобные системы массой 10 килограмм могли использоваться только на разведывательных самолетах, с оператором на борту. Британская компания разработала антенну малого размера массой 500 граммов, которая может быть размещена почти на любом БЛА, с передачей сигнала с нее на приемник FlyingFish, который может находиться на корабле или на суше. Horizon Technologies уже поставил несколько экземпляров системы интеграторам электронного оборудования, и при этом проявляет интерес к платформе БЛА Spy Ranger разработки компании Thales.Такая миниатюризация значительно снизит расходы на воздушную разведку обширных территорий. В регионе Средиземного моря, где некоторые вооруженные силы уже используют технологию FlyingFish в рамках операции Frontex, а система Xtender также должна заинтересовать некоторые неправительственные организации.Например, компания Migrant Offshore Aid Station использует БЛА Shiebel для того, чтобы обнаруживать посудины мигрантов. А они часто оснащены спутниковыми телефонами.Но Horizon Technologies также должна найти рынки сбыта и среди военных: французские силы в операции Barkhane в Северной Африке зависят как от самолетов французской авиации, так и частников (Air Tractor Technologies, CAE Aviation и др.) для того, чтобы определять месторасположение и прослушивать разговоры движения «Аль-Каида* в странах исламского Магриба».* - террористическая группировка, запрещенная в РФ