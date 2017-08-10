Главком НАТО напомнил о происках Москвы
Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил речью в Хельсинки, в которой заявил, что Финляндия играет важную роль в обеспечении стабильности Европы, добавив, что США готовы расширять сотрудничество с Финляндией, представляет ИноТВ статью Yle.
По мнению генерала, Финляндия обладает очень профессиональной и умелой армией, подчеркнув, что США с уважением относятся к политике Хельсинки по неприсоединению к военным блокам.
Кроме того, генерал заявил, что его не особенно беспокоят российские военные учения в близлежащих районах. Тем не менее Скапаротти всё равно хотел бы, чтобы Россия предоставляла больше информации о своих манёврах, как это принято в западных странах.
Скапаротти также заявил, что он, как высокопоставленный генерал НАТО, имеет весьма чёткое представление о российских учениях, однако всё же не такое чёткое, как ему хотелось бы. Тем не менее генерал подчеркнул, что Россия стремится вернуть своё былое могущество.
Кроме того, американский генерал упомянул о «распространяемой Россией дезинформации» и «российском вмешательстве» в политику других государств с целью продвижения собственных интересов, отметив, что одобряет борьбу Финляндии с подобной пропагандой путём просвещения своих граждан.
По мнению генерала, Финляндия обладает очень профессиональной и умелой армией, подчеркнув, что США с уважением относятся к политике Хельсинки по неприсоединению к военным блокам.
Кроме того, генерал заявил, что его не особенно беспокоят российские военные учения в близлежащих районах. Тем не менее Скапаротти всё равно хотел бы, чтобы Россия предоставляла больше информации о своих манёврах, как это принято в западных странах.
Хороший уровень прозрачности убережёт нас от недопонимания и неверных оценок. Именно это беспокоит меня больше всего— признался генерал.
Скапаротти также заявил, что он, как высокопоставленный генерал НАТО, имеет весьма чёткое представление о российских учениях, однако всё же не такое чёткое, как ему хотелось бы. Тем не менее генерал подчеркнул, что Россия стремится вернуть своё былое могущество.
Россия хочет вновь стать мировой державой и обеспечить своё влияние у своих западных границ. Именно поэтому она бросила вызов международным нормам и подрывает западные госинституты, в основе которых лежит законность— заявил командующий.
Кроме того, американский генерал упомянул о «распространяемой Россией дезинформации» и «российском вмешательстве» в политику других государств с целью продвижения собственных интересов, отметив, что одобряет борьбу Финляндии с подобной пропагандой путём просвещения своих граждан.
Использованы фотографии: Reuters
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