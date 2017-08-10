16:45 10 августа

Главком НАТО напомнил о происках Москвы

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил речью в Хельсинки, в которой заявил, что Финляндия играет важную роль в обеспечении стабильности Европы, добавив, что США готовы расширять сотрудничество с Финляндией, представляет ИноТВ статью Yle.

По мнению генерала, Финляндия обладает очень профессиональной и умелой армией, подчеркнув, что США с уважением относятся к политике Хельсинки по неприсоединению к военным блокам.

Главком НАТО напомнил о происках Москвы



Кроме того, генерал заявил, что его не особенно беспокоят российские военные учения в близлежащих районах. Тем не менее Скапаротти всё равно хотел бы, чтобы Россия предоставляла больше информации о своих манёврах, как это принято в западных странах.

Хороший уровень прозрачности убережёт нас от недопонимания и неверных оценок. Именно это беспокоит меня больше всего
— признался генерал.

Скапаротти также заявил, что он, как высокопоставленный генерал НАТО, имеет весьма чёткое представление о российских учениях, однако всё же не такое чёткое, как ему хотелось бы. Тем не менее генерал подчеркнул, что Россия стремится вернуть своё былое могущество.

Россия хочет вновь стать мировой державой и обеспечить своё влияние у своих западных границ. Именно поэтому она бросила вызов международным нормам и подрывает западные госинституты, в основе которых лежит законность
— заявил командующий.

Кроме того, американский генерал упомянул о «распространяемой Россией дезинформации» и «российском вмешательстве» в политику других государств с целью продвижения собственных интересов, отметив, что одобряет борьбу Финляндии с подобной пропагандой путём просвещения своих граждан.

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. seregatara1969 Сегодня, 16:27
    это точно повод для санкций или ещё чего похуже
    seregatara1969
    1. vch Сегодня, 16:31
      Он просто перепутал. Нужно было бы вместо России назвать США и я бы подписался под каждым его словом!
      vch
    2. cniza Сегодня, 16:32
      Кроме того, американский генерал упомянул о «распространяемой Россией дезинформации» и «российском вмешательстве» в политику других государств


      Шпарят все по одной методичке и удивляются почему мы просим доказательства , им и так все ясно...
      cniza
    3. Maksus Сегодня, 16:38
      Россия хочет вновь стать мировой державой и обеспечить своё влияние у своих западных границ. Именно поэтому она бросила вызов международным нормам и подрывает западные госинституты, в основе которых лежит законность


      Можно подумать, что вся Россия спит и видит только западные границы. А на востоке у нас - пустыня, а между прочим, мы на востоке с США граничим. Чет про этот факт деГенерал забыл.
      Maksus
  2. himRa Сегодня, 16:27
    финская армия умееееелаяяя,надо расширяяять сотрудничествоооо.
    а вот если б были в нате то и разговор был бы другой
    himRa
    1. Logall Сегодня, 16:31
      Вот это я понимаю–''до блеска'' лизнул Финам. Теперь сидеть осторожно будут, что бы не соскользнуть.
      Logall
      1. himRa Сегодня, 16:37
        Цитата: Logall
        Вот это я понимаю–''до блеска'' лизнул Финам. Теперь сидеть осторожно будут, что бы не соскользнуть.

        Дороговато выходют их комплименты.... сразу норовят на иглу посадить drinks
        himRa
      2. Kurare Сегодня, 16:43
        Совсем недавно истребители ВВС Испании при погоне за российскими боевыми самолетами "невзначай" залетели в воздушное пространство Финляндии. И что? Нота протеста? Может быть какие-то объяснения? Либо Финляндия нейтральная страна и должна показывать и отстаивать свой нейтралитет, либо все очень-очень плохо с северным соседом.
        Kurare
  3. Романенко Сегодня, 16:40
    Ну в общем ничего нового и не сказал....
    Романенко
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