Главком НАТО напомнил о происках Москвы

Хороший уровень прозрачности убережёт нас от недопонимания и неверных оценок. Именно это беспокоит меня больше всего

Россия хочет вновь стать мировой державой и обеспечить своё влияние у своих западных границ. Именно поэтому она бросила вызов международным нормам и подрывает западные госинституты, в основе которых лежит законность