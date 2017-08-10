Кандидат в канцлеры ФРГ: Трамп опустился до уровня Ким Чен Ына

Нас беспокоит, что президент США опускается на уровень северокорейского диктатора. Мы находимся в ситуации, когда должны американскому правительству ясно сказать, что словесное бряцание оружием ведёт к обострению конфликта.

Нам нужно использовать все каналы, чтобы добиться деэскалации, чтобы донести до американского президента, что его риторика опасна. Любые иррациональные действия северокорейского диктатора требуют рационального ответа.