Кандидат в канцлеры ФРГ: Трамп опустился до уровня Ким Чен Ына
Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, который осенью собирается побороться за кресло федерального канцлера, сегодня сделал достаточно жёсткое заявление по поводу риторики Дональда Трампа. Шульц прокомментировал слова американского президента по поводу того, как он «поставит Северную Корею на место», и как «готов применить против КНДР любую силу, включая военную».
Шульц назвал заявление Трампа неприемлемым. При этом самого Трампа он назвал «спустившимся на уровень диктатора Ким Чен Ына».
ТАСС приводит перевод заявления немецкого политика:
Фактически Трамп кандидатом на пост федерального канцлера Германии назван диктатором.
При этом Шульц опосредованно обратился к другим европейским политикам, призвав тех выразить «единую европейскую точку зрения» по поводу неприемлемости заявлений действующего американского президента.
Шульц:
По словам Шульца, своё влияние на Пхеньян мог бы продемонстрировать Пекин, однако для этого Штаты не должны «нагревать ситуацию».
Шульц назвал заявление Трампа неприемлемым. При этом самого Трампа он назвал «спустившимся на уровень диктатора Ким Чен Ына».
ТАСС приводит перевод заявления немецкого политика:
Нас беспокоит, что президент США опускается на уровень северокорейского диктатора. Мы находимся в ситуации, когда должны американскому правительству ясно сказать, что словесное бряцание оружием ведёт к обострению конфликта.
Фактически Трамп кандидатом на пост федерального канцлера Германии назван диктатором.
При этом Шульц опосредованно обратился к другим европейским политикам, призвав тех выразить «единую европейскую точку зрения» по поводу неприемлемости заявлений действующего американского президента.
Шульц:
Нам нужно использовать все каналы, чтобы добиться деэскалации, чтобы донести до американского президента, что его риторика опасна. Любые иррациональные действия северокорейского диктатора требуют рационального ответа.
По словам Шульца, своё влияние на Пхеньян мог бы продемонстрировать Пекин, однако для этого Штаты не должны «нагревать ситуацию».
Использованы фотографии: Фейсбук/Photothek
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