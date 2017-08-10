18:59 10 августа

Кандидат в канцлеры ФРГ: Трамп опустился до уровня Ким Чен Ына

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, который осенью собирается побороться за кресло федерального канцлера, сегодня сделал достаточно жёсткое заявление по поводу риторики Дональда Трампа. Шульц прокомментировал слова американского президента по поводу того, как он «поставит Северную Корею на место», и как «готов применить против КНДР любую силу, включая военную».

Шульц назвал заявление Трампа неприемлемым. При этом самого Трампа он назвал «спустившимся на уровень диктатора Ким Чен Ына».
ТАСС приводит перевод заявления немецкого политика:
Нас беспокоит, что президент США опускается на уровень северокорейского диктатора. Мы находимся в ситуации, когда должны американскому правительству ясно сказать, что словесное бряцание оружием ведёт к обострению конфликта.



Кандидат в канцлеры ФРГ: Трамп опустился до уровня Ким Чен Ына


Фактически Трамп кандидатом на пост федерального канцлера Германии назван диктатором.

При этом Шульц опосредованно обратился к другим европейским политикам, призвав тех выразить «единую европейскую точку зрения» по поводу неприемлемости заявлений действующего американского президента.

Шульц:
Нам нужно использовать все каналы, чтобы добиться деэскалации, чтобы донести до американского президента, что его риторика опасна. Любые иррациональные действия северокорейского диктатора требуют рационального ответа.


По словам Шульца, своё влияние на Пхеньян мог бы продемонстрировать Пекин, однако для этого Штаты не должны «нагревать ситуацию».

Использованы фотографии: Фейсбук/Photothek
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Комментарии 33

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  1. Чёрный Сегодня, 16:55
    Кандидат в канцлеры ФРГ: Трамп опустился до уровня Ким Чен Ына
    Он выше его уровня и не поднимался laughing
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 16:59
      На мой взгляд, такое сравнение-это взлёт!
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 17:01
        Цитата: Logall
        На мой взгляд, такое сравнение-это взлёт!

        Смотря для кого...Ын может и обидеться wassat
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 17:13
          Не быть Шульцу канцлером Германии. lol
          cniza
          1. Серый брат Сегодня, 17:26
            Цитата: cniza
            Не быть Шульцу канцлером Германии.

            Почему? Пинает Трампа - значит "свой". Вон во Франции запросто никому неизвестного типа презиком сделали.
            Серый брат
            1. Pirogov Сегодня, 18:53
              Цитата: Серый брат
              Почему? Пинает Трампа - значит "свой". Вон во Франции запросто никому неизвестного типа презиком сделали.

              Если бы Вы были женаты на мультимилионерше еврейке на 40 лет вас старше ,вы бы тоже стали президентом .
              Pirogov
              1. Серый брат Сегодня, 18:57
                Цитата: Pirogov
                Если бы Вы были женаты на мультимилионерше еврейке на 40 лет вас старше ,вы бы тоже стали президентом .

                Упаси бог от такого laughing
                Серый брат
          2. Например Сегодня, 17:30
            Корейские царьки разъединили народ на два лагеря. И каждый из руководителей прячется за "больших пацанов". Вместо того, что бы послать этих пацанов к лешему и думать как жить вместе они сруться между собой.
            Независимые lol
            А шульц каким боком к корейцам? Немцы сами под каблуком и под юбкой.

            Разделить немцев снова нужно. Теперь как Югославию и СССР на десятки частей. И пусть грызутся друг с другом. Внуки фашистов.
            Например
          3. Чёрный Сегодня, 18:18
            Цитата: cniza
            Не быть Шульцу канцлером Германии.

            конечно не быть...чёрные братья Анжелку в беде не бросят laughing
            Чёрный
        2. Logall Сегодня, 17:36
          Это точно!
          А вот фриц–скользкий типчик.И Ына обхаил, чтобы не противоречить риторике НАТО, ну и Трампа, дабы санкции неудобные не вводил.
          Logall
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:35
            Цитата: Logall
            Это точно!
            А вот фриц–скользкий типчик.И Ына обхаил, чтобы не противоречить риторике НАТО, ну и Трампа, дабы санкции неудобные не вводил.

            Логика у вас железная! Все правильно Шульца охарактеризовали..Вассалы начинают огрызаться на хозяина, старушке Меркель не поздоровится! Пусть ругаются между собой , России нужна передышка в окопах.. soldier
            ОТДЕЛ
      2. To be or not to be Сегодня, 17:03
        laughing взлет больше смахивает на ВЫЛЕТ.. laughing
        To be or not to be
    2. Дуплет Сегодня, 17:17
      Цитата: Чёрный
      Кандидат в канцлеры ФРГ: Трамп опустился до уровня Ким Чен Ына
      Он выше его уровня и не поднимался laughing

      Ему до Ына еще оочень далеко, да и всей западной трусливой элите.
      Дуплет
      1. Pancir026 Сегодня, 17:31
        "Медленно ракеты уплывают вдаль…", а заканчивается по-разному, но с одним лейтмотивом: "А внизу горит и плавится земля, там,где раньше был город Вашингтон".

        Полномасштабное вторжение с целью и вывода из строя ядерных и ракетных объектов, и приведения к молчанию артиллерии, и ликвидации руководства? Да, но любой признак приближающегося удара "спровоцирует Северную Корею на превентивный удар". А это не только непредсказуемый военный ущерб, но громадная череда экономических крахов. Потому что Южная Корея – одна из крупнейших экономик мира с объёмом около 1,9% общемирового ВВП. Удар по ней – а первый удар будет по ней – неизбежно вызовет тяжелейшие потрясения на рынках по всему миру. А после того как всё закончится – если не закончится вообще всё, - Южную Корею надо будет опять собирать из кусочков. Кто на это окажется способен? – да, прежде всего, Китай. А деньги на это возьмёт у США. После чего Пекин тепло поблагодарит Дональда Трампа. И даже, возможно, предоставит ему политическое убежище.
        http://warfiles.ru/show-159931-i-hotya-ameriki-ne
        mnogo-zhalnaneset-kndr-preventivnyy-udar-po-bazam
        -ssha.html
        Pancir026
        1. Дуплет Сегодня, 17:42
          Цитата: Pancir026
          После чего Пекин тепло поблагодарит Дональда Трампа. И даже, возможно, предоставит ему политическое убежище.

          Вот это особенно порадовало)))
          Дуплет
    3. venik Сегодня, 18:39
      Цитата: Чёрный
      Он выше его уровня и не поднимался

      =======
      Разница между Ыном и Доном - в том, что первый - Диктатор и делает - ТО, ЧТО ХОЧЕТ! А Второй - Демагог - и делает - Только ТО, ЧТО СМОЖЕТ (вернее - ТО, ЧТО ПОЗВОЛЯТ)!!!!!
      venik
  2. himRa Сегодня, 16:56
    эттт....точно...(с)
    по сути он не знает что делать поэтому делает громкие заявления
    himRa
    1. Чёрный Сегодня, 16:59
      Мартин Шульц бросил пить - стал главой Европарламента, перестал быть главой Европарламента - и опять начал пить....но в минуты протрезвления иногда стал говорить правильные вещи wassat
      Чёрный
      1. himRa Сегодня, 17:05
        Цитата: Чёрный
        Мартин Шульц бросил пить - стал главой Европарламента, перестал быть главой Европарламента - и опять начал пить....но в минуты протрезвления иногда стал говорить правильные вещи wassat

        хе хе ....у "бывших" частенько пробиваются "правильные мысли" как еще привлечь внимание общественности?
        himRa
  3. изя топ Сегодня, 17:02
    а сама то грандевропа?все вы там одинаковые fool
    изя топ
  4. LeonidL Сегодня, 17:03
    Увы, эта словесная перепалка на уровне пацанов пятого класса может завести в непредсказуемый тупик новой войны и, возможно, войны атомной. Все это на "заднем дворе" России и Китая ...
    LeonidL
    1. ватник Сегодня, 17:09
      У Трампа похоже совсем "крыша поехала" от безнаказанности и чувства собственного превосходства надо всем миром видимо скоро у него наступит "пик обострения" (ближе к осени) и он действительно может нанести удар по КНДР.
      Американцам бы надо ввести специальное медицинскую проверку своих президентов на "вменяемость".
      ватник
      1. Серый брат Сегодня, 17:49
        Цитата: ватник
        У Трампа похоже совсем "крыша поехала" от безнаказанности и чувства собственного превосходства надо всем миром видимо скоро у него наступит "пик обострения"

        Он пытается показать всем что он крутой мужик и способен на силовые действия - ему больше ничего не остаётся, ведь военщина это единственное чем он может управлять как президент.
        Госдеп, конгресс, сенат ему не подчиняются и не дают делать вообще ничего, спецслужбы работают непонятно на кого. Он страной не управляет, власть ему не принадлежит.
        Можно с уверенностью утверждать что американский президент, в перспективе, станет таким же бесполезным чучелом как президент германский.
        В штатах многое поменялось - если раньше ФРС принадлежала США, то теперь США принадежат ФРС. Банкиры рулят Америкой и если они увидят свой гешефт в ядерной войне, то они её запросто устроят и без всяких Трампов.
        Серый брат
        1. ватник Сегодня, 17:54
          Цитата: Серый брат
          Он пытается показать всем что он крутой мужик и способен на силовые действия - ему больше ничего не остаётся, ведь военщина это единственное чем он может управлять как президент.

          Я бы не стал его оправдывать сейчас Трамп ведёт себя как "маньяк" жаждущий кого то убить.
          Противостояние США и КНДР может обернуться самой чудовищной катастрофой для человечества
          ватник
          1. Серый брат Сегодня, 17:59
            Цитата: ватник
            Я бы не стал его оправдывать сейчас Трамп ведёт себя как "маньяк" жаждущий кого то убить.

            Я никого не оправдываю, а то что он готов кровушку рекой лить ради собственных интересов - это, в общем-то, нормально для представителя "исключительной" нации.
            Серый брат
            1. ватник Сегодня, 18:10
              Цитата: Серый брат
              Я никого не оправдываю

              Значит я просто не правильно вас понял.
              Цитата: Серый брат
              а то что он готов кровушку рекой лить ради собственных интересов - это, в общем-то, нормально для представителя "исключительной" нации.

              Это так и есть но сейчас у них видимо совсем обострение началось если они готовы развязать ядерную войну хотя во время Карибского кризиса была аналогичная ситуация между США и нами.
              Кстати говоря у власти в США тогда тоже был миллионер Кеннеди как и сейчас миллионер Трамп видимо у них от богатства "крыша едит" lol
              ватник
              1. Серый брат Сегодня, 18:44
                Цитата: ватник
                Кстати говоря у власти в США тогда тоже был миллионер Кеннеди как и сейчас миллионер Трамп видимо у них от богатства "крыша едит"

                За Кеннеди семейный клан стоял, эти люди грамотно к вопросу подошли - сразу расставили на ключевых постах своих людей.
                Трамп же, выскочка, предложил людям то, чего никто никогда не предлагал - Америку для простых американцев, подлец такой, и поэтому победил в выборах несмотря ни на что, но поддержки у него нет. Все госинституты заняты представителями противника - всё заранее было заточено под Хирали.
                Видать не всё гладко в США, задолбался народец это шапито наблюдать.

                Кеннеди грохнули потому что он представлял группу лиц захвативших власть в стране и это не понравилось конкурирующим группировкам. А Трампа даже валить не нужно - он всё равно ничего толком не может ничего, кроме как ракетами швыряться, у него нет нигде "своих", одни чужие кругом.
                Сейчас вокруг него собралась свора которая только и ждёт когда он что-нибудь эдакое выкинет - любой повод подойдёт, в том числе и война.
                Погибнут американцы? Так это будет вообще замечательно - чем больше, тем лучше.
                Серый брат
  5. HAM Сегодня, 17:10
    Что старОй,что малОй--мозгов одинаково,только один "пыжит" с перепугу,а второй со своей "исключительности",а наломать могут дров как (не)нормальные.
    HAM
  6. parusnik Сегодня, 17:14
    Фактически Трамп кандидатом на пост федерального канцлера Германии назван диктатором.
    ...Этого Шульцу не простят...
    parusnik
  7. dojjdik Сегодня, 17:27
    главное чтоб товарищ Ким не опустился до уровня кучки евреев и их рыжей куклы-не повторить ошибки кукурузника хруша как его просил Фидель-продолжать совершенствовать свой военный патенциал; если евреи и бритты хотят 3мировую они ее получат и не спасут никакие бункеры в новой зеландии
    dojjdik
  8. v1tz Сегодня, 18:13
    Судя по ответам со стороны КНДР, Чен Ын глумится над амерами по полной... весёлый малый.
    v1tz
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:42
      Цитата: v1tz
      Судя по ответам со стороны КНДР, Чен Ын глумится над амерами по полной... весёлый малый.

      Да он по моему единственный в мире руководитель (после развала СССР), который не стесняесь посылает США и они ничего поделать с ним не могут..За это уважуха Ыну! А самое главное , что это не просто болтовня, у КНДР есть чем ответить в случае агрессии и бежать им некуда , будут стоять насмерть , как и раньше !
      ОТДЕЛ
  9. 32363 Сегодня, 18:52
    бывший алкаш без среднего образования кандидат в канцлеры...это ДНО. negative
    и он с этогот дна чтото там вещает против Трапма?
    32363
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