18:59 10 августа

НАТО активизировало разведку на границе с Россией и Беларусью

Руководство Западных стран продолжает нагнетать истерию вокруг предстоящего в сентябре совместного белорусско-российского учения «Запад-2017», а в то же время военнослужащие НАТО продолжают изучение вероятного театра военных действий непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России, передает портал "Новости ВПК".

Из сообщений польских СМИ стало известно, что представители сил НАТО в начале августа провели рекогносцировку местности вблизи белорусско-польской границы в районе н.п. Августов. Особое внимание уделялось изучению инфраструктуры и вопросам вероятного перемещения большого числа военнослужащих и тяжелой боевой техники по местным дорогам. Кроме того, военных интересовали возможности региона и реакция местного населения в случае пребывания в Августове иностранных контингентов.

НАТО активизировало разведку на границе с Россией и Беларусью



Представитель городской администрации после встречи с натовцами сообщила, что военные проводят организационные работы в районе так называемого Сувалкского коридора, разделяющего территории стран НАТО, России и Беларуси.

По имеющимся данным, еще в 2016 году в районе Сувалкского коридора планировалось разместить батальон НАТО численностью около 900 военнослужащих. В последнее время Североатлантический альянс “от разговоров перешел к делу”. Возможности приграничной территории шириной около 100 км между Литвой и Польшей в начале июля уже осмотрел командующий сухопутным компонентом сил экстренного реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) британский бригадный генерал Майкл Элвисс.

К слову, только за последние месяцы в регионе прошли крупномасштабные маневры НАТО “Saber Strike-2017” и “Iron Wolf-2017”, которые, в свою очередь, включали действия по, якобы, защите Сувалкского коридора. Однако цели и задачи мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых у границ Союзного государства, свидетельствуют об обратном – отработке вопросов наступательного характера, а активное изучение инфраструктуры приграничья – о планах блокирования Калининградского особого района и сосредоточения сил Североатлантического альянса и США на направлении главного удара Августов – Гродно – Минск.

Использованы фотографии: Flickr/ NATO/Ian Houlding
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Комментарии 19

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  1. cniza Сегодня, 17:44
    НАТО активизировало разведку на границе с Россией и Беларусью


    Странно было бы , если бы они этого не делали.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 17:49
      Цитата: cniza
      НАТО активизировало разведку на границе с Россией и Беларусью


      Странно было бы , если бы они этого не делали.

      laughing их поставили подслушивпть ....так оне еще и подглядывают!
      himRa
      1. Татьяна Сегодня, 17:53
        Пентагон готовит послушную НедоЕвропу к войне с Россией!
        Татьяна
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:09
          Цитата: Татьяна
          Пентагон готовит послушную НедоЕвропу к войне с Россией!

          И не только европу...США трясет смотрю от ростущего авторитета России в мире ! Хоть и обложили нас со всех сторон базами и санкциями, а гордость за Россию и нашего главы государства , прям грудь распирает...Теперь и умереть можно с улыбкой на устах ..Будет жить Россия! soldier
          ОТДЕЛ
          1. Татьяна Сегодня, 18:29
            ОТДЕЛ
            Теперь и умереть можно с улыбкой на устах ..Будет жить Россия! soldier

            Ха! Ну и юморист Вы, Виталий! С Вами точно не соскучишься! yes
            Я, так и быть, Вам в гроб рядом с Вашей "улыбкой на устах" букет алых роз положу! В знак уважения к Вашему пророчеству! love
            Татьяна
          2. To be or not to be Сегодня, 18:36
            Умереть ума не надо!
            ВВП....Выстоять! Выжить! Победить!
            To be or not to be
    2. Комментарий был удален.
    3. poquello Сегодня, 18:36
      Цитата: cniza
      НАТО активизировало разведку на границе с Россией и Беларусью


      Странно было бы , если бы они этого не делали.

      да пусть ползут, недопартизанившие белорусы их там отпартизанят
      poquello
  2. изя топ Сегодня, 17:53
    опять поленьев с карты стирать наглосаксы приготовились?ничему история ржачь послелитровую не научила
    изя топ
  3. Чёрный Полковник Сегодня, 17:56
    военнослужащие НАТО продолжают изучение вероятного театра военных действий непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России
    Им бы историю лучше изучить. Особенно историю тех, кто с этих территорий заходил к нам и чем потом кончили.
    А чтобы потроллить амеров, можно подогнать к их территориальным водам корабли-разведчики (в НАТЕ же знают, как они выглядят) и бусть там барражируют перидически. А заодно самолёты-разведчики продемонстрируют там же свои опознавательные знаки.
    Чёрный Полковник
    1. poquello Сегодня, 18:28
      Цитата: Чёрный Полковник
      военнослужащие НАТО продолжают изучение вероятного театра военных действий непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России
      Им бы историю лучше изучить. Особенно историю тех, кто с этих территорий заходил к нам и чем потом кончили.
      А чтобы потроллить амеров, можно подогнать к их территориальным водам корабли-разведчики (в НАТЕ же знают, как они выглядят) и бусть там барражируют перидически. А заодно самолёты-разведчики продемонстрируют там же свои опознавательные знаки.

      https://russian.rt.com/world/video/417623-pentago
      n-belyi-dom-samolet
      наши троллить умеют
      poquello
  4. Altona Сегодня, 18:02
    Опыт Гитлера видимо недостаточен?
    Altona
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 18:06
      А про Наполеона только знают, что это коньяк.
      Чёрный Полковник
    2. Серый брат Сегодня, 18:12
      Цитата: Altona
      Опыт Гитлера видимо недостаточен?

      По моему достаточен, как раз. Теперь решили, к русским, сами не лезть чтобы по балде не получать, а использовать в качестве мяса, восточноевропейских дурачков.
      Не зря же "русофобский пояс" создали.
      Серый брат
      1. AVA77 Сегодня, 18:31
        А раньше каких дурачьков использовали?
        AVA77
        1. Серый брат Сегодня, 18:54
          Цитата: AVA77
          А раньше каких дурачьков использовали?

          Тогда обстоятельства были другие, а таких грамотной подготовки к войне вообще в истории не было никогда. Поляки вообще сами лезли и даже Москву захватили разок.
          Серый брат
  5. ljoha_d Сегодня, 18:13
    Очень хотелось бы надеяться что Калининградскую группировку усиливают в связи с обстановкой в последнее время
    ljoha_d
    1. Лекс. Сегодня, 18:49
      Очень хотелось бы надеяться что Калининградскую группировку усиливают в связи с обстановкой в последнее время
      Белоруссию надо усиливать иначе Калининградская обл проживёт пару часов по опыту вов можно посмотреть
      Лекс.
  6. Masya Masya Сегодня, 18:35
    Ищут то, чего не теряли, найдут то, чего не искали...
    Masya Masya
  7. МВГ Сегодня, 18:37
    "...представители сил НАТО в начале августа провели рекогносцировку местности вблизи белорусско-польской границы в районе н.п. Августов." - проверяют, понимаш, как у бацки бульба растет )))))
    МВГ
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