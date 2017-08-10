НАТО активизировало разведку на границе с Россией и Беларусью
Руководство Западных стран продолжает нагнетать истерию вокруг предстоящего в сентябре совместного белорусско-российского учения «Запад-2017», а в то же время военнослужащие НАТО продолжают изучение вероятного театра военных действий непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России, передает портал "Новости ВПК".
Из сообщений польских СМИ стало известно, что представители сил НАТО в начале августа провели рекогносцировку местности вблизи белорусско-польской границы в районе н.п. Августов. Особое внимание уделялось изучению инфраструктуры и вопросам вероятного перемещения большого числа военнослужащих и тяжелой боевой техники по местным дорогам. Кроме того, военных интересовали возможности региона и реакция местного населения в случае пребывания в Августове иностранных контингентов.
Представитель городской администрации после встречи с натовцами сообщила, что военные проводят организационные работы в районе так называемого Сувалкского коридора, разделяющего территории стран НАТО, России и Беларуси.
По имеющимся данным, еще в 2016 году в районе Сувалкского коридора планировалось разместить батальон НАТО численностью около 900 военнослужащих. В последнее время Североатлантический альянс “от разговоров перешел к делу”. Возможности приграничной территории шириной около 100 км между Литвой и Польшей в начале июля уже осмотрел командующий сухопутным компонентом сил экстренного реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) британский бригадный генерал Майкл Элвисс.
К слову, только за последние месяцы в регионе прошли крупномасштабные маневры НАТО “Saber Strike-2017” и “Iron Wolf-2017”, которые, в свою очередь, включали действия по, якобы, защите Сувалкского коридора. Однако цели и задачи мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых у границ Союзного государства, свидетельствуют об обратном – отработке вопросов наступательного характера, а активное изучение инфраструктуры приграничья – о планах блокирования Калининградского особого района и сосредоточения сил Североатлантического альянса и США на направлении главного удара Августов – Гродно – Минск.
Из сообщений польских СМИ стало известно, что представители сил НАТО в начале августа провели рекогносцировку местности вблизи белорусско-польской границы в районе н.п. Августов. Особое внимание уделялось изучению инфраструктуры и вопросам вероятного перемещения большого числа военнослужащих и тяжелой боевой техники по местным дорогам. Кроме того, военных интересовали возможности региона и реакция местного населения в случае пребывания в Августове иностранных контингентов.
Представитель городской администрации после встречи с натовцами сообщила, что военные проводят организационные работы в районе так называемого Сувалкского коридора, разделяющего территории стран НАТО, России и Беларуси.
По имеющимся данным, еще в 2016 году в районе Сувалкского коридора планировалось разместить батальон НАТО численностью около 900 военнослужащих. В последнее время Североатлантический альянс “от разговоров перешел к делу”. Возможности приграничной территории шириной около 100 км между Литвой и Польшей в начале июля уже осмотрел командующий сухопутным компонентом сил экстренного реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) британский бригадный генерал Майкл Элвисс.
К слову, только за последние месяцы в регионе прошли крупномасштабные маневры НАТО “Saber Strike-2017” и “Iron Wolf-2017”, которые, в свою очередь, включали действия по, якобы, защите Сувалкского коридора. Однако цели и задачи мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых у границ Союзного государства, свидетельствуют об обратном – отработке вопросов наступательного характера, а активное изучение инфраструктуры приграничья – о планах блокирования Калининградского особого района и сосредоточения сил Североатлантического альянса и США на направлении главного удара Августов – Гродно – Минск.
Использованы фотографии: Flickr/ NATO/Ian Houlding
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