О форуме "Армия-2017" во Владивостоке

В рамках экспозиции форума планируется показ более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники ТОФ и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Начальник отдела информационного обеспечения ВМС РФ по ТОФ Владимир Матвеев поведал о скором проведении военно-технического форума «Армия-2017» во Владивостоке. Известно, что форум открывается 22 августа и продлится в течение пяти дней.По словам Матвеева, будут продемонстрированы десятки единиц военной техники и вооружений из состава Тихоокеанского флота РФ. РИА Новости приводит заявление источника:Жители и гости города смогут познакомиться с вооружениями и военной техникой на военном аэродроме Центральная Угловая, в филиале парка «Патриот», расположенном на острове Русский, а также на 33-м причале Корабельной набережной.На базе Дальневосточного федерального университета в рамках форума будут проведены мероприятия научной программы по вопросам развития Военно-морского флота России.