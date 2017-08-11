Венесуэла столкнулась с мощнейшей хакерской атакой

В Венесуэле отмечена крупнейшая кибератака на системы связи. Сообщается, что без доступа к каналам связи и информации в стране остались не менее семи миллионов человек. Все они являются пользователями пакетов опций от оператора Movilnet. Это государственный оператор связи.Власти Венесуэлы заявляют, что за мощнейшей кибератакой на Венесуэлу стоят зарубежные спецслужбы.Отмечено, что помощь в нарушении работы системы коммуникации оказывали и местные «агенты иностранных спецслужб». Министр науки и технологий Венесуэлы Угбель Роа отмечает, что обнаружены не менее 7 повреждений оптоволоконного кабеля в разных провинциях страны.Кибератакам подверглись сайты государственных структур и вузов. На взломанных сайтах был размещён фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор". При этом известно, что ответственность за атаки взяли на себя хакеры из группировки «Binary Guardians». Хакеры объявили, что атака совершена в знак протеста «против диктатуры Николаса Мадуро».Напомним, что в Венесуэле после разразившегося экономического кризиса начались массовые выступлений с требованием к Мадуро уйти в отставку. Президент решил провести референдум, на основании которого было созвано Учредительное собрание, объявленное высшим органом власти в стране. Оппозиция выступает категорически против нововведения и продолжает подталкивать народ к митингам и кровавым столкновениям с полицией. Искать компромисс стороны на данный момент не собираются.