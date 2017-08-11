07:49 11 августа

Венесуэла столкнулась с мощнейшей хакерской атакой

В Венесуэле отмечена крупнейшая кибератака на системы связи. Сообщается, что без доступа к каналам связи и информации в стране остались не менее семи миллионов человек. Все они являются пользователями пакетов опций от оператора Movilnet. Это государственный оператор связи.

Венесуэла столкнулась с мощнейшей хакерской атакой


Власти Венесуэлы заявляют, что за мощнейшей кибератакой на Венесуэлу стоят зарубежные спецслужбы.


Отмечено, что помощь в нарушении работы системы коммуникации оказывали и местные «агенты иностранных спецслужб». Министр науки и технологий Венесуэлы Угбель Роа отмечает, что обнаружены не менее 7 повреждений оптоволоконного кабеля в разных провинциях страны.

Кибератакам подверглись сайты государственных структур и вузов. На взломанных сайтах был размещён фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор". При этом известно, что ответственность за атаки взяли на себя хакеры из группировки «Binary Guardians». Хакеры объявили, что атака совершена в знак протеста «против диктатуры Николаса Мадуро».

Напомним, что в Венесуэле после разразившегося экономического кризиса начались массовые выступлений с требованием к Мадуро уйти в отставку. Президент решил провести референдум, на основании которого было созвано Учредительное собрание, объявленное высшим органом власти в стране. Оппозиция выступает категорически против нововведения и продолжает подталкивать народ к митингам и кровавым столкновениям с полицией. Искать компромисс стороны на данный момент не собираются.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
    Да там и свои нагадят, тоже не по детски!
    Изгоняющий либероидов
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:33
    Не хотелось бы, но судя по всему запад (Сша) додавит власть Венесуэлы руками прикормленной оппозиции и безбашенной молодежи. В "лучшем" случае все это приведет к вооруженному конфликту, в который с удовольствием вмешаются американские военные.
    rotmistr60
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