Трамп: Ким Чен Ына ждет возмездие
Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп заявил о неминуемом возмездии, ожидающим северокорейского лидера Ким Чен Ына за угрозу нанесения ракетного удара по Гуаму.
Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что военные КНДР рассматривают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.
На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Численность населения составляет примерно 163 тыс. чел. В случае массированной атаки ядерными ракетами все жители острова могут погибнуть.
- заявляет 37-летний житель острова, водитель автобуса Сэсила Чаграда.
Адвокат Тод Томпсон рассказывает, что раньше он смеялся над этой угрозой, так как считал, что в Вашингтоне «сидят умные ребята, которые уладят ситуацию».
Он очень неуважительно отзывался о нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Но со мной это ему не сойдет с рук. Посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал.
Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что военные КНДР рассматривают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.
На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Численность населения составляет примерно 163 тыс. чел. В случае массированной атаки ядерными ракетами все жители острова могут погибнуть.
ВМБ Апра-Харбор
Честно говоря, я беспокоюсь, если не близок к панике, боюсь больше даже не за себя, а своего сына. Думаю, надо уезжать.
- заявляет 37-летний житель острова, водитель автобуса Сэсила Чаграда.
Адвокат Тод Томпсон рассказывает, что раньше он смеялся над этой угрозой, так как считал, что в Вашингтоне «сидят умные ребята, которые уладят ситуацию».
Теперь мне уже не смешно. В Белом Доме совсем другие люди, и кто знает, что может произойти?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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