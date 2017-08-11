07:49 11 августа

Трамп: Ким Чен Ына ждет возмездие

Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп заявил о неминуемом возмездии, ожидающим северокорейского лидера Ким Чен Ына за угрозу нанесения ракетного удара по Гуаму.

Он очень неуважительно отзывался о нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Но со мной это ему не сойдет с рук. Посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал.





Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что военные КНДР рассматривают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Численность населения составляет примерно 163 тыс. чел. В случае массированной атаки ядерными ракетами все жители острова могут погибнуть.

Трамп: Ким Чен Ына ждет возмездие

ВМБ Апра-Харбор


Честно говоря, я беспокоюсь, если не близок к панике, боюсь больше даже не за себя, а своего сына. Думаю, надо уезжать.

- заявляет 37-летний житель острова, водитель автобуса Сэсила Чаграда.

Адвокат Тод Томпсон рассказывает, что раньше он смеялся над этой угрозой, так как считал, что в Вашингтоне «сидят умные ребята, которые уладят ситуацию».

Теперь мне уже не смешно. В Белом Доме совсем другие люди, и кто знает, что может произойти?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. maxim947 Сегодня, 07:24
    Д.ур.ак сам д.ур.ак . Вот и вся дипломатия....))
    maxim947
  2. DEZINTO Сегодня, 07:25
    Так это из вчерашнего ещё? Или он уже не спит и круглые сутки одно и тоже семафорит?

    А! это из "свежего". ННу тогда уже немного странненько становится. Вообще-то такие слова из уст главы государства говорятся один раз. Тогда они имеют вес.

    А завтра опять?

    belay belay А Трамп не в доли случайно с компаниями по продаже бункеров???? belay belay
    DEZINTO
  3. Logall Сегодня, 07:25
    Что-то его стало слишком много! Скоро лопнет! Или сдуется...
    Logall
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:28
    Трапм, если бы сша за их оскарбления других стран в отместку бомбили, вы бы точно скатились в каменный век, или даже в меловой период. ... sad
    Изгоняющий либероидов
  5. изя топ Сегодня, 07:30
    а додика не ждёт возмездие за угрозу нанесения удара по кндр?или он тоже исключительный?
    изя топ
  6. Ural50 Сегодня, 07:33
    Скоро опять окажется что Россия виновата и хочет стравить две порядочные страны.
    Ural50
  7. Nemo35 Сегодня, 07:37
    США накаляют умышленно. Ждут повод, чтобы шандарахнуть и шандарахнут. Их хлебом не корми, а дай побомбить. Поменьше бы резвился товарищь Ын, доведет до беды.
    Nemo35
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:38
    Теперь мне уже не смешно. В Белом Доме совсем другие люди, и кто знает, что может произойти?

    Прав адвокат. В Белом Доме умных и ответственных людей нет и не предвидится. Поэтому ожидать нужно, что угодно. Как и нам на ДВ в случае удара американцев по КНДР.
    rotmistr60
  9. инженерный Сегодня, 07:39
    Адвокат Тод Томпсон рассказывает, что раньше он смеялся над этой угрозой, так как считал, что в Вашингтоне «сидят умные ребята, которые уладят ситуацию».
    Теперь мне уже не смешно. В Белом Доме совсем другие люди, и кто знает, что может произойти?
    Когда близка ядерная угроза, люди реально начинают осознавать весь страх и опасность нахождения НАТОвских баз на территории своего государства, это маленький звоночек для прибалтов, поляков, румын и других государств имеющих базы НАТО. Потом уже будет действительно НЕ СМЕШНО...
    инженерный
  10. Masya Masya Сегодня, 07:44
    Адвокат Тод Томпсон рассказывает, что раньше он смеялся над этой угрозой, так как считал, что в Вашингтоне «сидят умные ребята, которые уладят ситуацию».

    А оказалось, что там сидят одни шизики... ситуацию только ещё больше накаляют... эта пикировка угрозами, ничем хорошим не закончится...
    Masya Masya
  11. Altona Сегодня, 07:45
    Классно они ругаются, смачно, прям заслушаешься. Только пусть скандалят, оружие не применяют.
    Altona
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