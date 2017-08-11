Трамп: Ким Чен Ына ждет возмездие

Он очень неуважительно отзывался о нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Но со мной это ему не сойдет с рук. Посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал.

ВМБ Апра-Харбор

Честно говоря, я беспокоюсь, если не близок к панике, боюсь больше даже не за себя, а своего сына. Думаю, надо уезжать.

Теперь мне уже не смешно. В Белом Доме совсем другие люди, и кто знает, что может произойти?

