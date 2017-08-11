Австралийский премьер пообещал оказать военную помощь США

Наша страна является союзником США. Мы также являемся участниками договора Тихоокеанского пакта безопасности – военного союза Австралии, Новой Зеландии и США. У Штатов нет более близкого союзника, чем мы с нашей армией.

Австралию можно смело называть государством воинственных премьер-министров. Экс-премьер Австралии Тони Эббот в своё время обещал «применить приём» против Владимира Путина, а премьер-министр нынешний (Малколм Тернбулл) заявляет, что австралийская армия «непременно окажет поддержку США в случае военной операции против режима КНДР».Тернбулл в эфире одной из австралийских радиостанций:По словам Тернбулла, австралийские вооружённые силы будут готовы оказать помощь американским союзникам, если территория США подвергнется атаке со стороны КНДР. "Мы придём к ним на помощь точно так же, как они пришли бы на помощь нам в случае угрозы", - добавил председатель австралийского кабинета министров.Австралийский премьер заявил, что сейчас ведутся консультации "со всеми союзниками".Напомним, что ранее в СМИ КНДР прозвучали заявления о готовности нанести ядерный удар по острову Гуам (фактически оккупированная США территория), на котором располагаются военные базы США и тюрьма ЦРУ. По словам корейских властей, это произойдёт в случае агрессии против народа КНДР.