11:27 11 августа

Австралийский премьер пообещал оказать военную помощь США

Австралию можно смело называть государством воинственных премьер-министров. Экс-премьер Австралии Тони Эббот в своё время обещал «применить приём» против Владимира Путина, а премьер-министр нынешний (Малколм Тернбулл) заявляет, что австралийская армия «непременно окажет поддержку США в случае военной операции против режима КНДР».

Тернбулл в эфире одной из австралийских радиостанций:
Наша страна является союзником США. Мы также являемся участниками договора Тихоокеанского пакта безопасности – военного союза Австралии, Новой Зеландии и США. У Штатов нет более близкого союзника, чем мы с нашей армией.


Австралийский премьер пообещал оказать военную помощь США



По словам Тернбулла, австралийские вооружённые силы будут готовы оказать помощь американским союзникам, если территория США подвергнется атаке со стороны КНДР. "Мы придём к ним на помощь точно так же, как они пришли бы на помощь нам в случае угрозы", - добавил председатель австралийского кабинета министров.

Австралийский премьер заявил, что сейчас ведутся консультации "со всеми союзниками".

Напомним, что ранее в СМИ КНДР прозвучали заявления о готовности нанести ядерный удар по острову Гуам (фактически оккупированная США территория), на котором располагаются военные базы США и тюрьма ЦРУ. По словам корейских властей, это произойдёт в случае агрессии против народа КНДР.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/malcolmturnbull
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Комментарии 30

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  1. Житель Мордора Сегодня, 08:18
    Австралийский премьер пообещал оказать военную помощь США

    Спецназ из кенгуру отправить на помощь? laughing laughing
    Житель Мордора
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:20
      Че языком то не чесать , главное что бы хозяин оценил .
      Spartanez300
      1. Кубик123 Сегодня, 08:33
        Цитата: Spartanez300
        Че языком то не чесать , главное что бы хозяин оценил .

        Не хозяин, а Хозяйка. Главой Австралии является Королева Великобритании. А премьер "Никто" и звать его "Никак".
        Кубик123
        1. Spartanez300 Сегодня, 08:47
          Я говорю про хозяина из Белого дома .
          Spartanez300
          1. Татьяна Сегодня, 09:51
            Австралией правит МОНАРХ Великобритании.
            Кстати, премьер-министр Великобритании Тереза Мей уже высказалась, что Великобритания морально уже готова применить ядерное оружие, например, против "агрессивной" России.
            Татьяна
        2. jonhr Сегодня, 08:50
          это на нынешнем этапе просто формальность. на самом деле правительства стран являются полностью независимыми. королева это как некий объединяющий символ
          jonhr
          1. Alexey RA Сегодня, 11:25
            Цитата: jonhr
            это на нынешнем этапе просто формальность. на самом деле правительства стран являются полностью независимыми. королева это как некий объединяющий символ

            Хе-хе-хе... как раз Австралия представляет собой показательный пример реальной власти королевы Великобритании.
            В 1975 году в стране случился парламентский кризис: Палата Представителей (в которой большинство принадлежало лейбористам) и Сенат (в которой большинство принадлежало их оппонентам - либералам) сцепились в клинче, взаимно блокируя прохождение любых документов через парламент. Премьер-лейборист обратился к генерал-губернатору с просьбой о проведении перевыборов Сената и получил предварительное согласие. Осталось только подписать документы.
            И когда премьер приехал к генерал-губернатору с официальным письмом о перевыборах Сената - ему был вручён... документ о собственной отставке - в полном соответствии со статьями Конституции Австралии, регламентирующими права Короны. Новым ВРИД премьера стал национал-либерал.
            Более того, когда глава Палаты Представителей, возмущённый таким решением, решил встретиться с генерал-губернатором - ему было в этом отказано с формулировкой "генерал-губернатор не видит необходимости в такой встрече".
            Окончательно же лейбористы были добиты, когда генерал-губернатор объявил общие перевыборы парламента, на которых лейбористы пролетели со свистом.
            Alexey RA
      2. xetai9977 Сегодня, 10:52
        "Спецназ из кенгуру отправить на помощь?"
        В данном случае стеб неуместен, впрочем как и всегда. У Австралии довольно мощные вооруженные силы. Не думаю, что они понадобятся американцам, но факт есть факт, и считатся с ними обязательно всем потенциальным противникам
        xetai9977
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:20
        оценит как всегда,в Австралии странная армия со своеобразной историей,работать пушечным мясом у большого папы,сначала у одного,теперь у другого,главное чтоб этот "боевитый" премьер сам со своими ребятами на очередной Галлиполи отправился,но нет как всегда будет платочком с перрона махать.
        Ратник с пулеметом
    2. Арон Заави Сегодня, 08:29
      Цитата: Житель Мордора
      Австралийский премьер пообещал оказать военную помощь США

      Спецназ из кенгуру отправить на помощь? laughing laughing

      Вы никогда не читали о современном австралийском спецназе в Ираке? Очень рекомендую поискать иеформацию. Будет интересно.
      Арон Заави
      1. dorz Сегодня, 08:33
        Цитата: Арон Заави
        Вы никогда не читали о современном австралийском спецназе в Ираке? Очень рекомендую поискать иеформацию. Будет интересно.

        На ВО есть свежая статья про убийства австралийцами мирных жителей в Ираке. sad
        dorz
      2. Дамир Сегодня, 08:40
        ну да, ну да.... спецназ страны состоящей из пустынь в пустынях же разумеется крайне эффективен hi .... очень им будет интересно бродить по Белорусским лесам например... крайне познавательно.... и очень не долго!!!!!!
        Дамир
      3. Балу Сегодня, 08:42
        Цитата: Арон Заави
        Вы никогда не читали о современном австралийском спецназе в Ираке?

        В чем сила , брат? А сила в правде. Правда в том, что ни австралийский спецназ, ни фашингтонских макак, ни сраильтян в Ирак никто не звал.
        Шли бы вы все лесом и подальше до самого дома. angry
        Балу
    3. сибиралт Сегодня, 08:36
      А что не сделаешь, чтобы быть любимой женой. lol
      сибиралт
    4. jonhr Сегодня, 08:48
      ну австралийцы посуровей тебя раза в два будут. особенности среды обитания. не дотягиваешь городской до них
      jonhr
    5. Венд Сегодня, 08:50
      США уже потребовалась военная помощь? Так еще ни КНДР, ни Китай, ни Россия ничего не сделали. laughing
      Венд
  2. Комментарий был удален.
  3. Anarchist Сегодня, 08:33
    Нет мирного существования на зелёном континенте? Умрите на ближнем востоке! Или подплывёт ПЛ Ына!
    Anarchist
  4. Altona Сегодня, 08:33
    Сегодня день анекдотов как я понимаю? recourse
    Altona
    1. Logall Сегодня, 08:38
      Цитата: Altona
      Сегодня день анекдотов как я понимаю? recourse

      Плотность чёрного юмора– зашкаливает! stop
      Logall
    2. Балу Сегодня, 09:29
      Цитата: Altona
      Сегодня день анекдотов как я понимаю? recourse

      Питница же fellow , юморина. drinks
      Балу
  5. Копчёный Сегодня, 08:34
    Не ну понятно откуда такая воинственность, они далеко.
    Копчёный
  6. Monster_Fat Сегодня, 08:34
    "В случае агрессии"... Любопытно , что на всех этих англоговорящих любителей "пактов", "союзов" и прочих "дружественных единений" никто посте ВМВ еще не нападал, зато они уже, явно "защищаясь" сумели развязать войны по всему миру.
    Monster_Fat
  7. Masya Masya Сегодня, 08:37
    Тушенкой из кунгурятины? wink
    Masya Masya
    1. Logall Сегодня, 08:54
      Получится так, что тушёнку обратно вернут.
      В цинке... belay
      Logall
  8. К-50 Сегодня, 08:53
    Малколм Тернбулл заявляет, что австралийская армия «непременно окажет поддержку США в случае военной операции против режима КНДР»

    А ну как "плюха" от Кима прилетит? Чем будешь перед избирателями оправдываться, что тебе ровно не сиделось!!! fool
    К-50
  9. Alexey-74 Сегодня, 08:57
    Боевые кенгуру готовы прийти на помощь.
    Alexey-74
    1. Logall Сегодня, 09:01
      Как тактично намекнула Мася–в виде ''тушёнки''!
      Logall
  10. Ванёк Сегодня, 09:08
    "Мы придём к ним на помощь точно так же, как они пришли бы на помощь нам в случае угрозы"

    Сомнительно...
    Ванёк
    1. Alex Justice Сегодня, 10:53
      Должны помочь. Ведь уже много австралийцев погибло за интересы Америки.
      Alex Justice
  11. Alex Justice Сегодня, 10:38
    Сказал бы уж прямо:
    Если территория США или КНДР подвергнется атаке, мы будем помогать только США в любом случае.
    Alex Justice
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