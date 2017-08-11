11:27 11 августа

Су-57 сможет отслеживать электромагнитный спектр

Как сообщает РИА Новости, ссылающееся на интернет-издание «Известия», новейший российский истребитель Су-57 будет способен отслеживать электромагнитный спектр, что обеспечит защиту машины от средств радиоэлектронного подавления противника.

Самолеты будут функционировать в пяти измерениях. Они смогут отслеживать свое положение в пространстве (оси Х, Y, Z), время выполнение задачи, а также контролировать окружающий электромагнитный спектр. Последнее позволит избегать радиоэлектронного подавления и обнаруживать цели своими локаторами, наводя на них ракеты и высокоточные бомбы.




Как пояснил замгендиректора по НИОКР бортового оборудования концерна "Радиоэлектронные технологии" Гиви Джанджгава, "концепция пяти измерений" уже применяется при проектировании бортового оборудования российских истребителей пятого поколения.

При подлете к цели истребитель будет защищен от воздействия систем РЭБ противника, ставя помехи истребителям и системам ПВО. В итоге он сможет без угрозы для себя сканировать пространство в поисках целей и наводить на них оружие.

Увеличить эффективность самолета позволит верное представление информации и точное определение своего положения в пространстве при координации с другими летательными аппаратами и наземными силами. Это позволит менять стоящие перед самолетом боевые задачи в реальном времени в контексте изменяющейся ситуации.

В настоящее время перед каждым вылетом для истребителя готовится специальная полетная программа — данные разведки, информация о состоянии парка этих самолетов, вооружении, которые вводятся в бортовую вычислительную машину.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. san4es Сегодня, 09:01
    сможет отслеживать электромагнитный спектр

    ...Это уже ЭМ -томограф получится bully
    san4es
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:30
      Су-57 сможет отслеживать электромагнитный спектр
      я уже могу! я-терминатор? what ( заголовки убивают напрочь...)))
      андрей юрьевич
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:27
        Цитата: андрей юрьевич
        я уже могу! я-терминатор? ( заголовки убивают напрочь...)))

        Прочел и слегка завис...сканировать 5 измерений? Вообще-то мы живем в мире,где три измерения...это СУ-57 будет способен приведений и НЛО гонять? wassat
        НЕКСУС
        1. К0щей Сегодня, 10:42
          скорее 4 (3 оси пространства и время). правда не знал что "электромагнитный спектр" это пятое))
          К0щей
    2. Серый брат Сегодня, 09:43
      Цитата: san4es
      Это уже ЭМ -томограф получится

      Я вообще не могу перевести эту околесицу на русский, но подозреваю что подспудно речь идёт о квантовом радаре.
      Серый брат
      1. капрал Сегодня, 10:14
        Цитата: Серый брат
        но подозреваю что подспудно речь идёт о квантовом радаре.

        И подпространстве
        Самолеты будут функционировать в пяти измерениях
        fellow
        капрал
        1. Серый брат Сегодня, 10:17
          Цитата: капрал
          И подпространстве

          https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptsiya-as
          -orvd-pyati-izmereniy
          Пробел только уберите, а то не откроется.

          Есть такая концепция. За четыре измерения там перутся координаты в пространстве и время, а пятое виртуальное.
          Серый брат
          1. Серый брат Сегодня, 10:27
            Честно говоря, все здесь присутствующие (в том числе и я hi ) от автора статьи недалеко ушли.
            Серый брат
        2. AID.S Сегодня, 10:32
          Цитата: капрал
          И подпространстве

          Благодаря варп-двигателю второго этапа. laughing
          AID.S
          1. Серый брат Сегодня, 10:40
            Цитата: AID.S
            Благодаря варп-двигателю второго этапа.

            Ещё один любитель фантастики)))
            Ссылка выше.
            Статья (научная кстати) называется "КОНЦЕПЦИЯ АС ОРВД ПЯТИ ИЗМЕРЕНИЙ"
            Опубликована в журнале "Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации".
            Серый брат
  2. фрезер Сегодня, 09:09
    Статья в стиле: "учёный изнасиловал журналиста".
    фрезер
    1. Logall Сегодня, 09:16
      Он его ещё долго по улице преследовал feel
      Logall
    2. Shahno Сегодня, 09:21
      Главное чтобы они разнополые были.
      Shahno
      1. Logall Сегодня, 09:25
        Учитывая уровень современных нравов–не факт!
        Logall
    3. Екатерина II Сегодня, 11:04
      Цитата: фрезер
      Статья в стиле: "учёный изнасиловал журналиста".

      и ученые вылечили рак....
      немного фантастики не повредит..главное понимать это.
      Екатерина II
  3. Alexey-74 Сегодня, 09:10
    И когда мы уже увидим Су-57 в войсках со всеми этими ноу-хау?
    Alexey-74
  4. Anarchist Сегодня, 09:10
    [/quote]Су-57 сможет отслеживать электромагнитный спектр[quote]
    А серийно выпускаться сможет?
    Anarchist
  5. Dashout Сегодня, 09:10
    Да, вот это уровень техники... Классно!
    Dashout
    1. бяка Сегодня, 09:46
      Цитата: Dashout
      Да, вот это уровень техники... Классно!

      что именно?
      прорыв в пятое измерение, уровень аПтора или сайта размещающего такие статейки?!
      бяка
  6. Ив762 Сегодня, 09:13
    Су-57 сможет отслеживать электромагнитный спектр

    ЩиТо??? what???
    А тот же Су-27 не мог.?.
    СПО-15 («Берёза») и прочая авионика на нём зачем была? request
    Чую, Граждане просто нещадно юзают результаты ЕГЭ-образования.... wassat
    Ив762
    1. ghby Сегодня, 09:16
      Цитата: Ив762
      Чую, Граждане просто нещадно юзают результаты ЕГЭ-образования....

      Вы наше и амерское егэ не сравнивайте.
      ghby
      1. Skay Сегодня, 09:25
        а какая между ними разница?
        Skay
        1. Серый брат Сегодня, 09:57
          Цитата: Skay
          а какая между ними разница?

          У американцев не преподают мировую историю и литературу, в некоторых школах даже нет геграфии, всего 1 год изучают физику, химию и биологию.
          Тест соответствующего уровня.
          Серый брат
    2. region58 Сегодня, 09:51
      Цитата: Ив762
      Чую, Граждане просто нещадно юзают результаты ЕГЭ-образования....

      Цитата: Alex_59
      так что статья "доставляет"

      Угу... после прочитанного вспомнилось классическое:
      Так-то оно так, потому что не может того быть, чтобы никак. И не потому, что оно вообще, а потому что когда что, тогда оно и пожалуйста.
      region58
  7. Alex_59 Сегодня, 09:15
    Учитывая тот факт что я тоже умею отслеживать электромагнитный спектр (у меня есть глаза, я вижу свет!) - заголовок близок к гениальности. Да и вообще, как бы даже любой кукурузник оснащенный радиоприемником уже слегка умеет отслеживать электромагнитный спектр, так что статья "доставляет".
    Alex_59
  8. babali Сегодня, 09:19
    Что вы говорите? Электромагнитный спектр? Вот это да. Ещё и в пяти измерениях. И это значит за пять измерений Электромагнитный спектр измерят? Или в пятом Измерении чегото там найдут. Дааа, куда наука дошла.
    babali
    1. сибиралт Сегодня, 09:25
      На пятое измерение человечество природой не заточено. Разве что в форме гипотез о суперкубе.
      сибиралт
      1. babali Сегодня, 09:58
        человечество природой не заточено
        Да вам же ясно говорят в статье
        Самолеты будут функционировать в пяти измерениях

        Значит кое у кого заточено
        babali
  9. Shahno Сегодня, 09:19
    Это ж какой то сверхманевренный ф 35 получается. Причем нло из 5 го измерения.
    Shahno
    1. сибиралт Сегодня, 10:05
      Ну, это смотря чем мерить. Три измерения линейкой. Другие - компасом, часами, весами, ценами на бирже, на вкус и цвет, наконец. Измерений море!!! Но причем тут пространство?laughing
      сибиралт
  10. бяка Сегодня, 09:41
    Самолеты будут функционировать в пяти измерениях.

    аПтор в школе учился?!
    бяка
  11. nesvobodnye Сегодня, 09:48
    А вообще-то они в войска пойдут когда-нибудь в приличном количестве, не в единичных экземплярах? Очень надеюсь.
    nesvobodnye
  12. zivXP Сегодня, 09:54
    Вы просто не знаете, СУ-57 на самом деле наделен телепортацией. Вот сейчас как раз опыты проходят.
    zivXP
    1. babali Сегодня, 10:00
      СУ-57 на самом деле наделен телепортацией.
      Это не он, это финансы выделеные на него, вот там телепортация в пяти измерениях.
      babali
      1. Екатерина II Сегодня, 11:08
        Цитата: babali
        СУ-57 на самом деле наделен телепортацией.
        Это не он, это финансы выделенные на него, вот там телепортация в пяти измерениях.

        но статья по любому будет хитом во всех новостных колонках(особенно желтых)
        интересно можно таким образом выбить средства для телепортации с помощью телепортации средств(хотя ладно способ давно найден..у кого то гвоздь может стоить 100 долларов, у кого то 1м квадратный дороги миллион.)
        Екатерина II
  13. Аркон Сегодня, 11:12
    Речь, наверное, о радофотонике. Там, говорят, действительно э/м спектр расширен.

    https://professionali.ru/Soobschestva/promyshlenn
    ost/radiofotonika-vmesto-elektroniki/
    "В России радиофотонные технологии развивает КРЭТ. Сегодня Концерн и Фонд перспективных исследований работают над перспективным проектом «Разработка активной фазированной решетки на основе радиофотоники» (РОФАР). Проект включает в себя создание специальной лаборатории на базе предприятий Концерна и разработку универсальной технологии, которая будет положена в основу радаров и систем РЭБ нового поколения.
    По словам гендиректора КРЭТ Николая Колесова, новейшие технологии позволят уже в 2020 годах создавать эффективные и продвинутые приемно-передающие устройства, радиолокационные станции, системы радиотехнической разведки и радиоэлектронного противодействия нового поколения.
    Одним из главных направлений работы станет создание активной фазированной антенной решетки (АФАР) нового поколения, в которой основные элементы созданы с использованием принципов радиофотоники. Они позволят снизить массу аппаратуры в 1,5–3 раза, увеличить в 2–3 раза ее надежность и КПД, а также в десятки раз повысить скорость сканирования и разрешающую способность.
    В случае успеха технология откроет новые возможности для улучшения характеристик «умной обшивки», которая будет на российских самолетах последнего поколения, в числе которых и ПАК ФА. Такая система встроенных элементов по всей площади фюзеляжа позволит экипажу получать в любой момент времени цельную радиолокационную картину в радиусе 360 градусов, обеспечит работу антенных систем в режиме активной и пассивной радиолокации, постановку всех видов помех, скрытную и помехоустойчивую передачу данных, связь с землей и другими воздушными судами, госопознавание и другое.
    Кроме того, на основе новых материалов и элементной базы, созданных на базе принципов фотоники, КРЭТ освоит перспективные технологии изготовления мощных фотодетекторов, а также полупроводниковых лазерных модулей."
    Аркон
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