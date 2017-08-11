Су-57 сможет отслеживать электромагнитный спектр
Как сообщает РИА Новости, ссылающееся на интернет-издание «Известия», новейший российский истребитель Су-57 будет способен отслеживать электромагнитный спектр, что обеспечит защиту машины от средств радиоэлектронного подавления противника.
Самолеты будут функционировать в пяти измерениях. Они смогут отслеживать свое положение в пространстве (оси Х, Y, Z), время выполнение задачи, а также контролировать окружающий электромагнитный спектр. Последнее позволит избегать радиоэлектронного подавления и обнаруживать цели своими локаторами, наводя на них ракеты и высокоточные бомбы.
Как пояснил замгендиректора по НИОКР бортового оборудования концерна "Радиоэлектронные технологии" Гиви Джанджгава, "концепция пяти измерений" уже применяется при проектировании бортового оборудования российских истребителей пятого поколения.
При подлете к цели истребитель будет защищен от воздействия систем РЭБ противника, ставя помехи истребителям и системам ПВО. В итоге он сможет без угрозы для себя сканировать пространство в поисках целей и наводить на них оружие.
Увеличить эффективность самолета позволит верное представление информации и точное определение своего положения в пространстве при координации с другими летательными аппаратами и наземными силами. Это позволит менять стоящие перед самолетом боевые задачи в реальном времени в контексте изменяющейся ситуации.
В настоящее время перед каждым вылетом для истребителя готовится специальная полетная программа — данные разведки, информация о состоянии парка этих самолетов, вооружении, которые вводятся в бортовую вычислительную машину.
Самолеты будут функционировать в пяти измерениях. Они смогут отслеживать свое положение в пространстве (оси Х, Y, Z), время выполнение задачи, а также контролировать окружающий электромагнитный спектр. Последнее позволит избегать радиоэлектронного подавления и обнаруживать цели своими локаторами, наводя на них ракеты и высокоточные бомбы.
Как пояснил замгендиректора по НИОКР бортового оборудования концерна "Радиоэлектронные технологии" Гиви Джанджгава, "концепция пяти измерений" уже применяется при проектировании бортового оборудования российских истребителей пятого поколения.
При подлете к цели истребитель будет защищен от воздействия систем РЭБ противника, ставя помехи истребителям и системам ПВО. В итоге он сможет без угрозы для себя сканировать пространство в поисках целей и наводить на них оружие.
Увеличить эффективность самолета позволит верное представление информации и точное определение своего положения в пространстве при координации с другими летательными аппаратами и наземными силами. Это позволит менять стоящие перед самолетом боевые задачи в реальном времени в контексте изменяющейся ситуации.
В настоящее время перед каждым вылетом для истребителя готовится специальная полетная программа — данные разведки, информация о состоянии парка этих самолетов, вооружении, которые вводятся в бортовую вычислительную машину.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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