11:26 11 августа

Морпехи РФ выиграли конкурс "Морской десант"

Согласно информации РИА Новости, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев сообщил об одержанной командой морской пехоты ВМФ России победы в конкурсе "Морской десант-2017", который состоялся в рамках "Армейских международных игр-2017" на Тихоокеанском флоте.

Судейская комиссия конкурса "Морской десант-2017" определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России, заняв первое место, на втором месте команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, третье место поделили между собой команды морских пехотинцев Боливарианской Республики Венесуэла и Исламской Республики Иран, набрав равное количество баллов.





Международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2017" проходил с 1 по 11 августа в рамках "Армейских международных игр-2017" на полигонах Тихоокеанского флота "Горностай" и "Клерк". В нем приняли участие команды морских пехотинцев из РФ, КНР, Ирана и Венесуэлы, насчитывавшие всего свыше 200 военнослужащих.

Морпехи РФ выиграли конкурс "Морской десант"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. лесовозник Сегодня, 09:52
    Честь и хвала Тихоокеанским морпехам
    лесовозник
  2. pvv113 Сегодня, 09:54
    Морпехам - поздравления и пожелания дальнейших побед!
    pvv113
  3. Guerilla Сегодня, 09:55
    Молодцы.
    На каком месте Белоруские Морпехи? wassat
    Уверен - не подкачали.
    Guerilla
    1. лесовозник Сегодня, 10:10
      Цитата: Guerilla
      Молодцы.
      На каком месте Белоруские Морпехи? wassat
      Уверен - не подкачали.

      Они отгоняли американский авианосец от берегов Белоруси поэтому не учавствовали fellow
      лесовозник
  4. Rostislav Сегодня, 10:12
    Молодцы наши!
    Фото и/или отчет о соревнованиях будет?
    Rostislav
  5. К0щей Сегодня, 10:46
    ну вот, морпехи победили) а то вчера у народа столько матерных "слез" было за других)))
    К0щей
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