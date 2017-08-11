Морпехи РФ выиграли конкурс "Морской десант"
Согласно информации РИА Новости, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев сообщил об одержанной командой морской пехоты ВМФ России победы в конкурсе "Морской десант-2017", который состоялся в рамках "Армейских международных игр-2017" на Тихоокеанском флоте.
Международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2017" проходил с 1 по 11 августа в рамках "Армейских международных игр-2017" на полигонах Тихоокеанского флота "Горностай" и "Клерк". В нем приняли участие команды морских пехотинцев из РФ, КНР, Ирана и Венесуэлы, насчитывавшие всего свыше 200 военнослужащих.
Судейская комиссия конкурса "Морской десант-2017" определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России, заняв первое место, на втором месте команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, третье место поделили между собой команды морских пехотинцев Боливарианской Республики Венесуэла и Исламской Республики Иран, набрав равное количество баллов.
Международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2017" проходил с 1 по 11 августа в рамках "Армейских международных игр-2017" на полигонах Тихоокеанского флота "Горностай" и "Клерк". В нем приняли участие команды морских пехотинцев из РФ, КНР, Ирана и Венесуэлы, насчитывавшие всего свыше 200 военнослужащих.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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