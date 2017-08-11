Экипажи корветов РФ и КНР поделили первое место в конкурсе "Кубок моря - 2017"
Согласно информации новостного агентства «Интерфакс-АВН», пресс-служба Тихоокеанского флота сообщает о победе экипажей корветов ВМФ России "Совершенный" и ВМС Китая "Хуангши" в состоявшемся в Приморье международном конкурсе "Кубок моря - 2017", набравших по 440 баллов.
Как указывается, в ходе соревнования между российскими и китайскими военнослужащими шла бескомпромиссная и острая борьба. По результатам второго этапа состязаний с небольшим отрывом вперед вырвались моряки ВМС Китая, после окончания третьего этапа был достигнут российско-китайский паритет.
В конце конкурса экипажи корветов выполнили боевые упражнения в море, в число которых входила артиллерийская стрельба по буксируемому малому корабельному щиту, имитирующему малоразмерную цель, а также поражение плавающей мины.
Международный конкурс "Кубок моря - 2017" проводится среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр-2017. Он призван укрепить международное военное и военно-техническое сотрудничество, повысить престиж военной службы, уровень профессиональной выучки моряков.
"Совершенный"
Как указывается, в ходе соревнования между российскими и китайскими военнослужащими шла бескомпромиссная и острая борьба. По результатам второго этапа состязаний с небольшим отрывом вперед вырвались моряки ВМС Китая, после окончания третьего этапа был достигнут российско-китайский паритет.
В конце конкурса экипажи корветов выполнили боевые упражнения в море, в число которых входила артиллерийская стрельба по буксируемому малому корабельному щиту, имитирующему малоразмерную цель, а также поражение плавающей мины.
"Хуангши"
Международный конкурс "Кубок моря - 2017" проводится среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр-2017. Он призван укрепить международное военное и военно-техническое сотрудничество, повысить престиж военной службы, уровень профессиональной выучки моряков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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