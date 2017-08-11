11:26 11 августа

Экипажи корветов РФ и КНР поделили первое место в конкурсе "Кубок моря - 2017"

Согласно информации новостного агентства «Интерфакс-АВН», пресс-служба Тихоокеанского флота сообщает о победе экипажей корветов ВМФ России "Совершенный" и ВМС Китая "Хуангши" в состоявшемся в Приморье международном конкурсе "Кубок моря - 2017", набравших по 440 баллов.


"Совершенный"


Как указывается, в ходе соревнования между российскими и китайскими военнослужащими шла бескомпромиссная и острая борьба. По результатам второго этапа состязаний с небольшим отрывом вперед вырвались моряки ВМС Китая, после окончания третьего этапа был достигнут российско-китайский паритет.


В конце конкурса экипажи корветов выполнили боевые упражнения в море, в число которых входила артиллерийская стрельба по буксируемому малому корабельному щиту, имитирующему малоразмерную цель, а также поражение плавающей мины.

Экипажи корветов РФ и КНР поделили первое место в конкурсе "Кубок моря - 2017"

"Хуангши"


Международный конкурс "Кубок моря - 2017" проводится среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр-2017. Он призван укрепить международное военное и военно-техническое сотрудничество, повысить престиж военной службы, уровень профессиональной выучки моряков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Guerilla Сегодня, 10:45
    Молодцы, чо.
    Я так понимаю, второе и третье места остались вакантными? wassat
    Guerilla
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:55
      Ага, потому что участвовало всего 2 команды))
      DIVAN SOLDIER
  2. новичок Сегодня, 10:50
    неплохо, ноздря в ноздрю, так сказать. нашим нужно делать выводы_ больше учений, тренировок.
    новичок
  3. Masya Masya Сегодня, 10:52
    Победила дружба! wink
    Masya Masya
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