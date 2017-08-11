Судно тылового обеспечения «Эльбрус» начало переход на север

Как сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» специально для "Военного обозрения", судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120 отправилось с Судостроительного завода «Северная верфь» (входит в АО ОСК) в северные широты на заключительный этап испытаний. При подготовке к переходу судостроители выполнили основной объем ревизионных работ.Во время перехода экипаж и судостроители проверят мореходные качества судна, проведут испытания Главной энергетической установки, многолучевого эхолота, системы катодной защиты. По прибытии в пункт назначения «Эльбрус» в течение трех недель будет тестировать основные судовые системы и оборудование, отрабатывать взаимодействие с авиацией.«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.В ходе строительства «Эльбруса» было успешно проведено импортозамещение части оборудования. Например, вместо импортного силового кабеля применили отечественный аналог, зарубежная система тонко-распыленной воды заменена на российскую, вместо гидроакустической антенны европейского производства применена сделанная в России.Конструктивные решения, заложенные в проект 23120, позволяют осуществлять его модернизацию в широких пределах под конкретные требования заказчиков.После успешного завершения испытаний судно войдет в состав ВМФ России.Основные характеристики проекта 23120:• длина - 95 м;• ширина - 22 м;• осадка - 9 м;• скорость – 18 узлов• водоизмещение – 9 500 т;• дальность плавания - 5 000 морских миль;• автономность - около 60 суток;• экипаж - 27 человек.