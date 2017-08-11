14:37 11 августа

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» начало переход на север

Как сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» специально для "Военного обозрения", судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120 отправилось с Судостроительного завода «Северная верфь» (входит в АО ОСК) в северные широты на заключительный этап испытаний. При подготовке к переходу судостроители выполнили основной объем ревизионных работ.

Во время перехода экипаж и судостроители проверят мореходные качества судна, проведут испытания Главной энергетической установки, многолучевого эхолота, системы катодной защиты. По прибытии в пункт назначения «Эльбрус» в течение трех недель будет тестировать основные судовые системы и оборудование, отрабатывать взаимодействие с авиацией.

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» начало переход на север



«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».

Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

В ходе строительства «Эльбруса» было успешно проведено импортозамещение части оборудования. Например, вместо импортного силового кабеля применили отечественный аналог, зарубежная система тонко-распыленной воды заменена на российскую, вместо гидроакустической антенны европейского производства применена сделанная в России.

Конструктивные решения, заложенные в проект 23120, позволяют осуществлять его модернизацию в широких пределах под конкретные требования заказчиков.

После успешного завершения испытаний судно войдет в состав ВМФ России.

Основные характеристики проекта 23120:
• длина - 95 м;
• ширина - 22 м;
• осадка - 9 м;
• скорость – 18 узлов
• водоизмещение – 9 500 т;
• дальность плавания - 5 000 морских миль;
• автономность - около 60 суток;
• экипаж - 27 человек.

Использованы фотографии: http://www.nordsy.spb.ru/
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Комментарии 12

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  1. svp67 Сегодня, 12:31
    Ну вот и "снабженец" наших удаленных арктических гарнизонов у армии появился. Семь футов под килем!!!!!!!!
    svp67
    1. Logall Сегодня, 12:36
      [/quote]Судно тылового обеспечения «Эльбрус» начало переход на север[quote]
      Вчера, мне сделали замечание: военный–это корабль, а гражданский–судно. Здесь вроде военный, но судно. Как понимать?
      Logall
      1. svp67 Сегодня, 12:38
        Цитата: Logall
        Как понимать?

        А понимайте так, что это НЕ БОЕВОЙ корабль.
        svp67
      2. Brylevsky Сегодня, 13:08
        Не парься. "Корабль", это тот, кто вооружен; на судне оружия нет. Главное отличие в этом. У нас на ТОФе есть судно физических полей. Военно-вспомогательный флот. Флаг Андреевский. Комсостав офицеры. Покрашен в шаровый цвет и имеет на борту номер, - вроде бы, все признаки военного корабля...тем не менее, - "судно". Потому что вооружения на нём нет, он безоружен. А вообще, изначально, "кораблём" назывался парусный корабль с характерным типом парусного вооружения и определённым количеством мачт. В юности я проходил практику на фрегате "Паллада", так вот, нам, курсантам, говорили, что он тоже "корабль" из-за особого состава парусного вооружения. Как-то так...
        Brylevsky
        1. avt Сегодня, 13:12
          Цитата: Brylevsky
          В юности я проходил практику на фрегате "Паллада", так вот, нам, курсантам, говорили, что он тоже "корабль" из-за особого состава парусного вооружения.

          wassat Вообще то испокон веку ПАРУСНЫЕ корабли именно по движителю - парусному вооружению определяли, ну и по ТТХ орудий . Стал быть по парусному вооружению ,,Паллада" ни разу не батлшип , а фрегат .
          avt
          1. Brylevsky Сегодня, 13:20
            Да. Именно так всё и обстоит..."Паллада" - фрегат. Потому что у неё три мачты, прямые и косые паруса, и ещё что-то там...забыл, что. Давно было.
            Brylevsky
        2. Logall Сегодня, 13:45
          Вот это я понимаю-ответ! Спасибо!
          Logall
          1. Brylevsky Сегодня, 14:09
            И вам спасибо за спасибо. hi
            Brylevsky
      3. Капитан Пушкин Сегодня, 13:50
        Цитата: Logall
        Вчера, мне сделали замечание: военный–это корабль, а гражданский–судно. Здесь вроде военный, но судно. Как понимать?

        Боевой корабль и вспомогательное судно.
        Капитан Пушкин
  2. DEZINTO Сегодня, 12:32
    А когда атомный реактор в Певек двинет? Вспомнилось чёт.
    DEZINTO
  3. APASUS Сегодня, 12:47
    Прошло бы судно пару тройку раз до Сирии и все бы было испытано
    APASUS
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:52
      Цитата: APASUS
      Прошло бы судно пару тройку раз до Сирии и все бы было испытано

      Согласен. Совместили бы приятное с полезным.
      Капитан Пушкин
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