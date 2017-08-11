14:38 11 августа

Эстония получит два американских С-145А

Согласно информации блога bmpd, эстонские СМИ сообщают о запланированной безвозмездной передаче местным ВВС с хранения ВС США двух легких военно-транспортных самолетов С-145А.



Данное обозначение применяется к самолету польского производства PZL Mielec М28 Skytruck, который является модификацией Ан-28, предназначенной для западных стран.


Соответствующее соглашение было подписано с Эстонией в феврале текущего года. Поставка машин, ожидаемая в 2018 году, проходит в рамках реализации американской программы передачи излишков военного имущества Excess Defense Articles (EDA) с хранения 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на известном "кладбище самолетов" на авиабазе ВВС США Дэвис-Монтан штат Аризона.

Эстония получит два американских С-145А


Остаточная стоимость данных самолетов постройки 2009 года составляет 6 млн долл. От Эстонии требуется только оплатить затраты на их расконсервацию, приведение к летной годности и доставку. Самолеты призваны заменить в составе ВВС Эстонии два советских самолета Ан-2.

В США машины оказались в составе партии из 17 единиц PZL Mielec М28 Skytruck, приобретенных для Командования специальных операций ВВС США в 2009-2011 годах для использования в качестве легких транспортников под обозначением С-145А. Однако самолеты не устроили военных из-за проблем с техническим обслуживанием и низким с точки зрения ВВС США уровнем эксплуатационной готовности. Один С-145А был потерян в аварии в Афганистане 18 декабря 2011 года. В 2011 – 2013 годах самолеты были заменены 17 турбовинтовыми региональными пассажирскими самолетами Dornier Do 328, а также приобретаемыми в последние несколько лет турбовинтовыми самолетами Pilatus PC-12 (обозначение U-28A).

Предполагается, что находящиеся на хранении С-145А будут переданы Кении (3 машины), Эстонии, Коста-Рике и Непалу (по 2 самолета), Иордании (1 единица).

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2781146.html
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Комментарии 17

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:07
    Эстония получит два американских С-145А
    вот и всё..прибалтику нам не захватить теперь...опоздали. belay
    андрей юрьевич
    1. Shurik70 Сегодня, 13:10
      Цитата: андрей юрьевич
      Эстония получит два американских С-145А
      вот и всё..прибалтику нам не захватить теперь...опоздали. belay

      Не... Не давать им бесплатно бензин, им и заправлять нечем будет!
      soldier
      Shurik70
    2. RBLip Сегодня, 13:12
      Цитата: андрей юрьевич
      вот и всё..прибалтику нам не захватить теперь...опоздали.

      Кац предлагает сдаться..... wassat
      RBLip
    3. Фракийский воин Сегодня, 13:12
      Большие самoлетьi Естонии не нужньi- нет пространство для разворота.
      Фракийский воин
      1. Смог Сегодня, 13:35
        Цитата: Фракийский воин
        Большие самoлетьi Естонии не нужньi

        Блин горелый! Ей и этого то лишку. Взглянул ттх Ан-28. Дальность полета 1980 км.
        Так он же все Эстонию вдоль и поперек излетает без посадки. Мощный пепелац, мощный. Только б горячие эстонские летуны в запале границу не проскочили........ lol
        Смог
    4. Алекс_1973 Сегодня, 13:14
      Андрей, может зря смеемся? Возможно эти самолеты были закуплены с целью срочной эвакуации всей Эстонии при приближении страшного русского агрессора к границам?
      Алекс_1973
  2. Berkut24 Сегодня, 13:08
    Предполагается, что находящиеся на хранении С-145А будут переданы Кении (3 машины), Эстонии, Коста-Рике и Непалу (по 2 самолета), Иордании (1 единица)

    Список стран указывает указывает на реальный статус Эстонии как государства.
    Berkut24
    1. x.andvlad Сегодня, 13:15
      Ну а что, все правильно Иордания - Кения - Эстония - для США это один ряд.
      Это при СССР Прибалтика была "Витриной Страны", а сегодня их удел - собирать подачки и объедки.
      Но , ничего, они довольны как слоны тем, что имеют возможность свободного передвижения по ЕС и заработка в этих странах. Особенно они тащатся от Англии.
      x.andvlad
  3. Алекс_1973 Сегодня, 13:10
    "Фсёёё", русские сдавайтесь, эстонский десант в количестве трех калек на этих чудо самолетах сможет долететь до Кремля и захватить в плен Путина, амба - конец России... laughing laughing laughing
    Алекс_1973
  4. BillGejtz Сегодня, 13:11
    трибалтика - место свалки старого ненужного хлама, молодцы, добились
    BillGejtz
    1. Logall Сегодня, 13:32
      Мы Казахстану такой же подарок сделали! Янки просто подсмотрели, как от хлама избавиться не тратя денег на утилизацию!!!
      Logall
    2. Logall Сегодня, 13:33
      Мы Казахстану такой же подарок сделали! Янки просто подсмотрели, как от хлама избавиться не тратя денег на утилизацию!!!
      Logall
  5. DEZINTO Сегодня, 13:13
    Цииип цип цип цип цип цып.




    И Литве что нибудь перепадёт. И латвушке обязательно.
    DEZINTO
  6. Tusv Сегодня, 13:14
    оЧай, кофе. Нэт. Каква ваша цэл прередачи данного пепелаца своблдной Эстнньи. А свободная Эстония платит США 2.5% своего дохода. В замен американцы подарили списанный самолет., которого на радарах хрен увидишь. Невидимка what
    Tusv
  7. Фракийский воин Сегодня, 13:18
    Эстония получит два американских С-145А

    Грибаускайте нервно курит за углом. -"Вот опередили соседи и спаслись уже от Медведя!"
    Фракийский воин
  8. Романенко Сегодня, 13:32
    Когда-то про Россию говорили как про накопитель автохлама.... прибалты пошли дальше и выше good
    Романенко
  9. Серый брат Сегодня, 13:49
    Возьми, убоже, что нам не гоже.
    Серый брат
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