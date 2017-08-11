Эстония получит два американских С-145А
Согласно информации блога bmpd, эстонские СМИ сообщают о запланированной безвозмездной передаче местным ВВС с хранения ВС США двух легких военно-транспортных самолетов С-145А.
Данное обозначение применяется к самолету польского производства PZL Mielec М28 Skytruck, который является модификацией Ан-28, предназначенной для западных стран.
Соответствующее соглашение было подписано с Эстонией в феврале текущего года. Поставка машин, ожидаемая в 2018 году, проходит в рамках реализации американской программы передачи излишков военного имущества Excess Defense Articles (EDA) с хранения 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на известном "кладбище самолетов" на авиабазе ВВС США Дэвис-Монтан штат Аризона.
Остаточная стоимость данных самолетов постройки 2009 года составляет 6 млн долл. От Эстонии требуется только оплатить затраты на их расконсервацию, приведение к летной годности и доставку. Самолеты призваны заменить в составе ВВС Эстонии два советских самолета Ан-2.
В США машины оказались в составе партии из 17 единиц PZL Mielec М28 Skytruck, приобретенных для Командования специальных операций ВВС США в 2009-2011 годах для использования в качестве легких транспортников под обозначением С-145А. Однако самолеты не устроили военных из-за проблем с техническим обслуживанием и низким с точки зрения ВВС США уровнем эксплуатационной готовности. Один С-145А был потерян в аварии в Афганистане 18 декабря 2011 года. В 2011 – 2013 годах самолеты были заменены 17 турбовинтовыми региональными пассажирскими самолетами Dornier Do 328, а также приобретаемыми в последние несколько лет турбовинтовыми самолетами Pilatus PC-12 (обозначение U-28A).
Предполагается, что находящиеся на хранении С-145А будут переданы Кении (3 машины), Эстонии, Коста-Рике и Непалу (по 2 самолета), Иордании (1 единица).
Данное обозначение применяется к самолету польского производства PZL Mielec М28 Skytruck, который является модификацией Ан-28, предназначенной для западных стран.
Соответствующее соглашение было подписано с Эстонией в феврале текущего года. Поставка машин, ожидаемая в 2018 году, проходит в рамках реализации американской программы передачи излишков военного имущества Excess Defense Articles (EDA) с хранения 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на известном "кладбище самолетов" на авиабазе ВВС США Дэвис-Монтан штат Аризона.
Остаточная стоимость данных самолетов постройки 2009 года составляет 6 млн долл. От Эстонии требуется только оплатить затраты на их расконсервацию, приведение к летной годности и доставку. Самолеты призваны заменить в составе ВВС Эстонии два советских самолета Ан-2.
В США машины оказались в составе партии из 17 единиц PZL Mielec М28 Skytruck, приобретенных для Командования специальных операций ВВС США в 2009-2011 годах для использования в качестве легких транспортников под обозначением С-145А. Однако самолеты не устроили военных из-за проблем с техническим обслуживанием и низким с точки зрения ВВС США уровнем эксплуатационной готовности. Один С-145А был потерян в аварии в Афганистане 18 декабря 2011 года. В 2011 – 2013 годах самолеты были заменены 17 турбовинтовыми региональными пассажирскими самолетами Dornier Do 328, а также приобретаемыми в последние несколько лет турбовинтовыми самолетами Pilatus PC-12 (обозначение U-28A).
Предполагается, что находящиеся на хранении С-145А будут переданы Кении (3 машины), Эстонии, Коста-Рике и Непалу (по 2 самолета), Иордании (1 единица).
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2781146.html
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