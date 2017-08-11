НАТО: По уставу мы не можем помочь США на Гуаме
В странах НАТО заявили, что по закону не обязаны оказывать поддержку США в случае северокорейского удара по острову Гуам. Об этом сообщает официальный представитель североатлантического военного блока по Северной Америке. На сообщение натовского чиновника ссылается немецкая радиостанция Deutsche Welle.
При этом в бюрократическом аппарате НАТО добавляют, что рады бы оказать военную поддержку США на Гуаме, однако в уставе альянса прописан пункт, в котором говорится, что члены НАТО не обязаны защищать территорию, формально не входящую в состав того или иного натовского государства, не входящую в пределы зоны ответственности блока.
Де-юре остров Гуам является неинкорпорированной организованной территорией США, в состав Соединённых Штатов не входящей. Другими словами, это заморская колония Соединённых Штатов, в которой частично действуют федеральные законы США.
Представитель НАТО напоминает, что хотя в статье 5-й натовского устава говорится о восприятии нападения на одного из членов НАТО как нападение на весь альянс, нужно учитывать букву 6-й статьи. В ней сообщается, что такое правило распространяется на натовские страны Европы, Северной Америки, на Турцию и некоторые острова Североатлантической зоны. Тихоокеанская зона оккупации США не входит в зону «коллективной защиты» НАТО.
Тот же натовский чиновник добавляет, что, несмотря на устав, вряд ли отдельные члены НАТО откажут в помощи США, если Вашингтон «их о такой помощи настоятельно попросит». В общем, есть устав, а есть Вашингтон...
При этом в американских СМИ заявляют, что Пхеньян сознательно назвал целью гипотетического удара именно Гуам, "чтобы посеять сомнения в стане НАТО".
При этом в бюрократическом аппарате НАТО добавляют, что рады бы оказать военную поддержку США на Гуаме, однако в уставе альянса прописан пункт, в котором говорится, что члены НАТО не обязаны защищать территорию, формально не входящую в состав того или иного натовского государства, не входящую в пределы зоны ответственности блока.
Де-юре остров Гуам является неинкорпорированной организованной территорией США, в состав Соединённых Штатов не входящей. Другими словами, это заморская колония Соединённых Штатов, в которой частично действуют федеральные законы США.
Представитель НАТО напоминает, что хотя в статье 5-й натовского устава говорится о восприятии нападения на одного из членов НАТО как нападение на весь альянс, нужно учитывать букву 6-й статьи. В ней сообщается, что такое правило распространяется на натовские страны Европы, Северной Америки, на Турцию и некоторые острова Североатлантической зоны. Тихоокеанская зона оккупации США не входит в зону «коллективной защиты» НАТО.
Тот же натовский чиновник добавляет, что, несмотря на устав, вряд ли отдельные члены НАТО откажут в помощи США, если Вашингтон «их о такой помощи настоятельно попросит». В общем, есть устав, а есть Вашингтон...
При этом в американских СМИ заявляют, что Пхеньян сознательно назвал целью гипотетического удара именно Гуам, "чтобы посеять сомнения в стане НАТО".
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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