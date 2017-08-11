14:37 11 августа

НАТО: По уставу мы не можем помочь США на Гуаме

В странах НАТО заявили, что по закону не обязаны оказывать поддержку США в случае северокорейского удара по острову Гуам. Об этом сообщает официальный представитель североатлантического военного блока по Северной Америке. На сообщение натовского чиновника ссылается немецкая радиостанция Deutsche Welle.

При этом в бюрократическом аппарате НАТО добавляют, что рады бы оказать военную поддержку США на Гуаме, однако в уставе альянса прописан пункт, в котором говорится, что члены НАТО не обязаны защищать территорию, формально не входящую в состав того или иного натовского государства, не входящую в пределы зоны ответственности блока.

Де-юре остров Гуам является неинкорпорированной организованной территорией США, в состав Соединённых Штатов не входящей. Другими словами, это заморская колония Соединённых Штатов, в которой частично действуют федеральные законы США.


НАТО: По уставу мы не можем помочь США на Гуаме


Представитель НАТО напоминает, что хотя в статье 5-й натовского устава говорится о восприятии нападения на одного из членов НАТО как нападение на весь альянс, нужно учитывать букву 6-й статьи. В ней сообщается, что такое правило распространяется на натовские страны Европы, Северной Америки, на Турцию и некоторые острова Североатлантической зоны. Тихоокеанская зона оккупации США не входит в зону «коллективной защиты» НАТО.

Тот же натовский чиновник добавляет, что, несмотря на устав, вряд ли отдельные члены НАТО откажут в помощи США, если Вашингтон «их о такой помощи настоятельно попросит». В общем, есть устав, а есть Вашингтон...

При этом в американских СМИ заявляют, что Пхеньян сознательно назвал целью гипотетического удара именно Гуам, "чтобы посеять сомнения в стане НАТО".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Logall Сегодня, 14:12
    Нужно ввалить янки, по самые Гуамы!!!
    Хоть где-то, да нужно наказывать...
    Logall
    1. yuriy55 Сегодня, 14:17
      НАТО: По уставу мы не можем помочь США на Гуаме

      Вот где собака порылась... belay Как всё-таки, оказывается, готовность применения ядерного оружия влияет на устав НАТО... laughing
      yuriy55
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:32
        НАТО: По уставу мы не можем помочь США на Гуаме

        Пхеньян может вывалять НАТО в Гуамне? belay
        СРЦ П-15
    2. сибиралт Сегодня, 14:32
      Лицемеры, блин! Об Уставе вспомнили. А зачем Ыну Гуам, если в полостне километров от границы американские базы покруче, чем на Гуаме и 70 тысяч их же "воинов".?
      сибиралт
  2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:17
    Цитата: Logall
    Нужно ввалить янки, по самые Гуамы!!!
    Хоть где-то, да нужно наказывать...

    Хорошее выражение!) Может пойти в массы! laughing good
    Vasya_Piterskiy
  3. _Ugene_ Сегодня, 14:18
    США без НАТО конечно не справятся
    _Ugene_
  4. Сергей-8848 Сегодня, 14:19
    Устав - он для старослужащих, с 1949 года. А вот новобранцы всех трёх волн пополнения НАТО, чтобы доказать свою лояльность, сейчас немедленно будут объявлять о своей готовности лечь костьми за-ради США (но человека по 2-3).
    Сергей-8848
    1. den3080 Сегодня, 14:24
      прибалты могут набрать батальон, по одной роте с носа, как говорится.
      это ж не в Ирак, а в США будет... турпоездка
      den3080
  5. Черный_Ватник Сегодня, 14:30
    Так и верно, НАТО создавалось для других задач на другом поле битвы. Не ради нищей Кореи головы класть.
    Черный_Ватник
  6. Олег Лавров Сегодня, 14:31
    Как жареным запахло, НАТО сразу в кусты... А как кричали "НАТО и США всех победят"! ))) Вояки ущербные! ))
    Олег Лавров
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