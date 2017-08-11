В ОСК планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году

Мы ждем, что третий и четвертый (корабли) появятся в программе ГПВ (госпрограмма вооружений), и в следующем году мы сможем заключить контракты на эти две подводные лодки

Они точно будут без ВНЭУ. Возможно, ее испытание пройдет на каком-то из последующих кораблей этого проекта