14:37 11 августа

В ОСК планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году

Как сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Бузаков, АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) рассчитывает, что контракты на строительство еще двух неатомных подводных лодок проекта 677 ("Лада") будут заключены в 2018 году.

Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. В различной степени строительства находятся еще две подводные лодки этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки".

Мы ждем, что третий и четвертый (корабли) появятся в программе ГПВ (госпрограмма вооружений), и в следующем году мы сможем заключить контракты на эти две подводные лодки
— сообщил Бузаков.


В ОСК планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году


Сообщается, что когда "Адмиралтейские верфи" завершат строительство серии подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ, основным проектом для пополнения неатомного подводного флота России будет проект 677.

В отношении двигателя, Бузаков пояснил, что будет устанавливаться либо дизель-электрическая установка, либо ВНЭУ, но при условии, что эта установка уже пройдет испытания. Только после этого флотом и министерством обороны будет принято решение о строительстве следующих лодок.

Бузаков также отметил, что испытание воздухонезависимой энергоустановки не будет проводиться на подводных лодках "Кронштадт" и "Великие Луки", а также на следующих двух кораблях.

Они точно будут без ВНЭУ. Возможно, ее испытание пройдет на каком-то из последующих кораблей этого проекта
— добавил он.

На сегодняшний день подводные лодки проекта 677 являются самыми современными неатомными подводными кораблями. Длина подводной лодки составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел, количество торпедных аппаратов — 6 единиц. Разработчик подводной лодки проекта "Лада" — ЦКБ "Рубин".





Использованы фотографии: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
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Комментарии 1

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  1. maxim947 Сегодня, 14:35
    Хорошо конечно, но это по сути та же Варшавянка, все ждут ВНЭУ
    maxim947
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