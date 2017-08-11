В ОСК планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году
Как сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Бузаков, АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) рассчитывает, что контракты на строительство еще двух неатомных подводных лодок проекта 677 ("Лада") будут заключены в 2018 году.
Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. В различной степени строительства находятся еще две подводные лодки этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки".
Сообщается, что когда "Адмиралтейские верфи" завершат строительство серии подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ, основным проектом для пополнения неатомного подводного флота России будет проект 677.
В отношении двигателя, Бузаков пояснил, что будет устанавливаться либо дизель-электрическая установка, либо ВНЭУ, но при условии, что эта установка уже пройдет испытания. Только после этого флотом и министерством обороны будет принято решение о строительстве следующих лодок.
Бузаков также отметил, что испытание воздухонезависимой энергоустановки не будет проводиться на подводных лодках "Кронштадт" и "Великие Луки", а также на следующих двух кораблях.
На сегодняшний день подводные лодки проекта 677 являются самыми современными неатомными подводными кораблями. Длина подводной лодки составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел, количество торпедных аппаратов — 6 единиц. Разработчик подводной лодки проекта "Лада" — ЦКБ "Рубин".
Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. В различной степени строительства находятся еще две подводные лодки этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки".
Мы ждем, что третий и четвертый (корабли) появятся в программе ГПВ (госпрограмма вооружений), и в следующем году мы сможем заключить контракты на эти две подводные лодки— сообщил Бузаков.
Сообщается, что когда "Адмиралтейские верфи" завершат строительство серии подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ, основным проектом для пополнения неатомного подводного флота России будет проект 677.
В отношении двигателя, Бузаков пояснил, что будет устанавливаться либо дизель-электрическая установка, либо ВНЭУ, но при условии, что эта установка уже пройдет испытания. Только после этого флотом и министерством обороны будет принято решение о строительстве следующих лодок.
Бузаков также отметил, что испытание воздухонезависимой энергоустановки не будет проводиться на подводных лодках "Кронштадт" и "Великие Луки", а также на следующих двух кораблях.
Они точно будут без ВНЭУ. Возможно, ее испытание пройдет на каком-то из последующих кораблей этого проекта— добавил он.
На сегодняшний день подводные лодки проекта 677 являются самыми современными неатомными подводными кораблями. Длина подводной лодки составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел, количество торпедных аппаратов — 6 единиц. Разработчик подводной лодки проекта "Лада" — ЦКБ "Рубин".
Использованы фотографии: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
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