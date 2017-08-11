Комплект арктической одежды и обуви поставлен МО РФ

Разработанный специалистами компании комплект создан по принципу послойного построения и состоит из 13 элементов. Благодаря этому можно комбинировать различные изделия комплекта в зависимости от климатических условий и уровня активности

Комплект создаётся из лучших российских материалов, при его производстве применяются наиболее передовые мировые технологии, но при этом он значительно дешевле аналогов

Состоялась серийная поставка в Минобороны. Со слов военнослужащих, комплект им очень понравился, все технические характеристики, которые мы заявляли, оказались верными и даже больше

Компания "Фарадей" поставила МО РФ партию разработанных компанией комплектов одежды и обуви "Арктика", предназначенных для работы в условиях низких температур.- заявили в компанииСогласно заявленных характеристик, исключив один или несколько слоёв (флисовый костюм, флисовое белье или съёмный утеплитель), можно использовать комплект в широком температурном диапазоне. Все элементы совместимы между собой и обеспечивают оптимальную терморегуляцию организма, передает "Интерфакс-АВН".Комплект обеспечивает высокую подвижность и свободу перемещения, эффективно защищая от ветра и снега за счет своих конструктивных особенностей и множества регулировок.Арктическая форма успешно справляется с возложенными на неё задачами, что подтверждают как лабораторные испытания в климатической камере при температуре -60 градусов Цельсия, так и многочисленные положительные отзывы от участников арктических учений и экспедиций.- подчеркнул представитель пресс-службы.- заявили в компании