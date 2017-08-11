17:28 11 августа

Комплект арктической одежды и обуви поставлен МО РФ

Компания "Фарадей" поставила МО РФ партию разработанных компанией комплектов одежды и обуви "Арктика", предназначенных для работы в условиях низких температур.

Разработанный специалистами компании комплект создан по принципу послойного построения и состоит из 13 элементов. Благодаря этому можно комбинировать различные изделия комплекта в зависимости от климатических условий и уровня активности
- заявили в компании

Согласно заявленных характеристик, исключив один или несколько слоёв (флисовый костюм, флисовое белье или съёмный утеплитель), можно использовать комплект в широком температурном диапазоне. Все элементы совместимы между собой и обеспечивают оптимальную терморегуляцию организма, передает "Интерфакс-АВН".


Комплект обеспечивает высокую подвижность и свободу перемещения, эффективно защищая от ветра и снега за счет своих конструктивных особенностей и множества регулировок.


Комплект арктической одежды и обуви поставлен МО РФ


Арктическая форма успешно справляется с возложенными на неё задачами, что подтверждают как лабораторные испытания в климатической камере при температуре -60 градусов Цельсия, так и многочисленные положительные отзывы от участников арктических учений и экспедиций.

Комплект создаётся из лучших российских материалов, при его производстве применяются наиболее передовые мировые технологии, но при этом он значительно дешевле аналогов
- подчеркнул представитель пресс-службы.

Состоялась серийная поставка в Минобороны. Со слов военнослужащих, комплект им очень понравился, все технические характеристики, которые мы заявляли, оказались верными и даже больше
- заявили в компании

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 14

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  1. san4es Сегодня, 15:17
    Компания "Фарадей" поставила МО РФ партию разработанных компанией комплектов одежды и обуви "Арктика"
    san4es
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:25
      Для зимней рыбалки такой "костюмчик" бы приобрести!
      СРЦ П-15
      1. san4es Сегодня, 15:36
        Цитата: СРЦ П-15
        Для зимней рыбалки такой "костюмчик" бы приобрести!

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        Комплектация: Куртка + полукомбинезон
        Наружный слой: «Hi-Pora CATS EYE» (мембрана)
        Пропитка: Водоотталкивающая
        Утеплитель: Alpolux (Альполюкс)
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        Расцветка: «Комбинированный»
        Комфортная температура эксплуатации: от -30°С до -10°С
        Размерный ряд: 46-64, рост 170-188
        Костюм зимний «Арктика I» Назначение: для рыболовов и любителей активного отдыха. Костюм из прочной и износостойкой мембранной ткани HI-pora CATS EYE с водонепроницаемостью 10000 мм водяного столба и паропроницаемостью 5000г\кв.м\24 часа, что обеспечивает надёжную защиту от дождя и воды снаружи костюма, и хороший показатель паропроницаемости, который позволит эффективно отводить пар от тела.

        Мембранная ткань Hi-Pora используется для производства зимней и штормовой одежды ХСН. Ее уникальные свойства обеспечивают идеальный микроклимат и комфорт в различных погодных условиях. В качестве подкладки и мешковин карманов используется синтетическая дышащая ткань которая в отличии от шелка сохраняет тепло. Костюм с элементами пассивной безопасности светоотражающими кантами. Костюм идеально подходит к эксплуатации в суровых зимних условиях. Комбинация современных материалов, из которых выполнен костюм, не допускает перегревания тела при активном движении. В области колена имеются специальные усиливающие вставки. При изготовлении швейных изделий применяются высокопрочные нитки Guterman(Германия), двойной джинсовый запошивочный шов.


        Отличительные особенности:

        комбинация современных материалов
        для эксплуатации в суровых зимних условиях
        обладает повышенной прочностью и долговечностью
        проклеенные швы обеспечивают костюму высокую защиту от непогоды
        элементы пассивной безопасности (светоотражающие канты)
        отстегивающийся утепленный капюшон
        http://hsn21.ru/kupit-kostyum-zimnij-arktika-i-hs
        n
        san4es
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:54
          Для пенсионера дороговато конечно. А сапоги отдельно покупаются?
          СРЦ П-15
          1. san4es Сегодня, 16:04
            Цитата: СРЦ П-15
            Для пенсионера дороговато конечно.

            ...А для выживания? wink ...
            А сапоги отдельно покупаются?

            Специально для вас drinks

            Сапоги Фарадей 502 Арктика
            размер ￼41 ￼42 ￼43 ￼44 артикул F502 есть в наличии производство Россия
            ￼быстрый заказ
            7 830 ₽
            +7 499 110-31-00
            http://arsenal-arms.ru/catalog/savanna/obuv/sapog
            i/sapogi_faradey_502_arktika/
            san4es
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:10
              Спасибо, я как нибудь вот в таких за 2100 руб.:
              СРЦ П-15
              1. san4es Сегодня, 16:13
                ....Тоже нормально...Но тяжело hi
                san4es
          2. san4es Сегодня, 16:07
            Цитата: СРЦ П-15
            ... А сапоги?


            Зимние, полностью непромокаемые сапоги Арктика из гидрофобной натуральной кожи с ПУ - покрытием, ткань водоотталкивающая Cordura.
            -подкладка ламинированный пакет с мембраной GORE-TEX® и утеплителем
            -полиэтиленовая стелька с утолщением в пяточно-геленочной части, выполняющим роль супинатора
            -анатомическая, износоустойчивая вкладная стелька, четырехслойная с алюминиевой фольгой
            -формованная подошва из износостойкой морозостойкой резины Faradei с глубоким противоскользящим протектором
            -водонепроницаемая мембрана GORE-TEX
            -высота 34см
            san4es
      2. svp67 Сегодня, 15:48
        Цитата: СРЦ П-15
        Для зимней рыбалки такой "костюмчик" бы приобрести!

        "Рыбалка" может и подождать, главное что бы ребята в Арктике не мерзли...
        svp67
        1. AUL Сегодня, 17:04
          Рыбалка ждать не может! am
          AUL
          1. svp67 Сегодня, 17:15
            Цитата: AUL
            Рыбалка ждать не может

            Ну судя по нашему Президенту - то таки ДА.... drinks
            svp67
            1. AUL Сегодня, 17:20
              Не, ну как раз в этом вопросе я его целиком поддерживаю.
              AUL
  2. tchoni Сегодня, 15:18
    На фото все как всегда. Чами беленькие, разгрузки зелененькие.. Оно, мож в весеннем мартовском лесу оно и норм... но в арктике....
    tchoni
    1. Oznob Сегодня, 16:06
      Обратите внимание на расцветку оленей, она оптимальна для данной природной зоны.
      Oznob
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