Силы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности

Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе.

РИА Новости со ссылкой на представителя Совета федерации Виктора Озерова, ранее возглавлявшего комитета по обороне и безопасности верхней палаты, сообщает, что российские силы ПВО на Дальнем Востоке были приведены в состояние повышенной готовности в связи с очередным витком кризиса на Корейском полуострове. Из заявления Виктора Озерова:По словам сенатора, в задачи дальневосточной системы ПВО входит надёжная защита рубежей РФ в случае «неверного задания координат северокорейских ракет». Озеров отмечает, что вероятность ошибки при задании координат северокорейскими военными остаётся высокой.На самом деле вряд ли стоит нагнетать обстановку. Дело в том, что дальневосточным системам ПВО не в первый раз приходится переходить в состояние повышенной готовности. Ведь с того момента, как на пост президента США вступил Дональд Трамп, риторика взаимных угроз между Вашингтоном и Пхеньяном только набирает обороты. При этом несколько месяцев назад Трамп всё-таки включил заднюю, отдав приказ об отводе американских авианосцев от корейских берегов.МО РФ сообщения СМИ со ссылкой на сенатора Озерова о повышенной готовности ПВО на Дальнем Востоке опровергает.