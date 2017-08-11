17:29 11 августа

Силы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности

РИА Новости со ссылкой на представителя Совета федерации Виктора Озерова, ранее возглавлявшего комитета по обороне и безопасности верхней палаты, сообщает, что российские силы ПВО на Дальнем Востоке были приведены в состояние повышенной готовности в связи с очередным витком кризиса на Корейском полуострове. Из заявления Виктора Озерова:
Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе.


Силы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности


По словам сенатора, в задачи дальневосточной системы ПВО входит надёжная защита рубежей РФ в случае «неверного задания координат северокорейских ракет». Озеров отмечает, что вероятность ошибки при задании координат северокорейскими военными остаётся высокой.


На самом деле вряд ли стоит нагнетать обстановку. Дело в том, что дальневосточным системам ПВО не в первый раз приходится переходить в состояние повышенной готовности. Ведь с того момента, как на пост президента США вступил Дональд Трамп, риторика взаимных угроз между Вашингтоном и Пхеньяном только набирает обороты. При этом несколько месяцев назад Трамп всё-таки включил заднюю, отдав приказ об отводе американских авианосцев от корейских берегов.

МО РФ сообщения СМИ со ссылкой на сенатора Озерова о повышенной готовности ПВО на Дальнем Востоке опровергает.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 20

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  1. Смог Сегодня, 15:14
    И все таки лучше перебдеть. soldier
    Смог
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:20
      По словам сенатора, в задачи дальневосточной системы ПВО входит надёжная защита рубежей РФ в случае «неверного задания координат северокорейских ракет»

      А "неверное задание координат" американских ракет исключается? belay
      СРЦ П-15
      1. Смог Сегодня, 15:23
        Думаю нет. И даже скорее всего - нет.
        Учитывая полет их топоров в Сирии.
        Смог
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:08
          Трамп на это не пойдет, КНДР это не Ирак и Ливия и т.д..Они помнят . американские бомбардировки и будут мстить ! Да и бежать им некуда особо..США нужна маленькая победоносная войнушка , чтобы поднять свой сильно пошатнувшийся рейтинг А КНДР слишком фанатичны и злы на США!
          ОТДЕЛ
          1. TRex Сегодня, 17:22
            КНДР это не Ирак и Ливия и т.д..
            Я уж и не припомню, как дело было, но когда США атаковали Ирак, сам думал: "Ирак - это вам не...помню что....", когда бомбили Ливию - тоже самое... когда долбили Белград - не хочу вспоминать.
            Захотят - раздолбают, как Бог черепаху. А потери понесут другие (Ю.Корея, Япония). и нам придется вкладываться, чтобы прикрывать ДВ.
            TRex
      2. ultra Сегодня, 16:25
        Цитата: СРЦ П-15
        А "неверное задание координат" американских ракет исключается?

        Конечно,это же северные корейцы попали в китайское посольство в Белграде и постоянно попадают по своим союзникам laughing
        ultra
    2. Серый брат Сегодня, 16:46
      Цитата: Смог
      И все таки лучше перебдеть.

      Да брехня это. Журнализды заголовки сочиняют.

      Минобороны опровергло приведение в боеготовность сил ПВО из-за КНДР
      Известия
      14:36
      Источник опроверг повышение боеготовности систем ПВО на Дальнем Востоке
      РИА Новости
      16:09
      Россия привела ПВО в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
      Газета.Ru
      15:43
      статья
      Минобороны опровергло повышенную готовность ПВО из-за КНДР
      Ведомости
      15:16
      Минобороны отрицает приведение ПВО на Дальнем Востоке в повышенную боеготовность
      Московский Комсомолец
      15:03
      Сенатор Озеров сообщил об укреплении сил ПВО на Дальнем востоке
      Коммерсантъ-Online
      14:29
      Серый брат
  2. svp67 Сегодня, 15:15
    Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе.
    И ГДЕ ЗДЕСЬ о приведении их в ПОВЫШЕННУЮ ГОТОВНОСТЬ?
    Потому и не удивлен, что МО РФ ОПРОВЕРГЛО сообщение СМИ об приведении в состояние ПОВЫШЕННАЯ ПВО на ДВ
    Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщение о приведении в повышенную боевую готовность систем противовоздушной обороны (ПВО) России на Дальнем Востоке.
    В сообщении ведомства сказано, что соединения ПВО круглосуточно несут службу в режиме постоянной боевой готовности.
    "Никакого приведения дислоцированных на Дальнем Востоке частей ПВО в "повышенные" степени боевой готовности не осуществлялось", – отмечается в заявлении.
    svp67
    1. фигвам Сегодня, 15:24
      Похоже что это будет второй раз в истории человечества, когда будет нанесёт ядерный удар для уничтожения противника и опять это фша.
      фигвам
      1. svp67 Сегодня, 15:26
        Цитата: фигвам
        Похоже что это будет второй раз в истории человечества, когда будет нанесёт ядерный удар для уничтожения противника.

        Похоже, что КНДР - разменная карта в СЛОЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ игре, между США и КИТАЕМ, где каждый пытается получить как можно больше выгод
        svp67
  3. Alexandr2637 Сегодня, 15:17
    Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию.

    И ведь вроде все понимают, что развязывание 3 мировой загонит остатки человеческой расы в каменный век, и это в лучшем случае, если так можно выразиться.
    Ан нет, всё одно - продолжают с огнём играть.
    Alexandr2637
  4. Proton Сегодня, 15:24
    Да давайте уже протянем руку помощи северокореянцам,что бы штаты таки протянули уже свои кривые ноги. laughing
    Proton
  5. win9090 Сегодня, 15:25
    Сейчас в Северной Корее наведут демократию.
    win9090
  6. Старый26 Сегодня, 15:30
    Цитата: Смог
    И все таки лучше перебдеть. soldier

    Да нафига!!!! Тут у нас только и говорят о БРАТЕ ЫНЕ. У одного из камрадов вообще заклинело и он только и говорит - РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!!!!!
    А тут вдруг средства ПВО приводятся в готовность? Зачем, это же БРАТ БУДЕТ стрелять. Он по определению только против матрасников....... laughing

    Цитата: СРЦ П-15
    А "неверное задание координат" американских ракет исключается?

    А какие ракеты? Что-то не наблюдаются там американские баллистические ракеты, куда задание могут вводиться....

    Цитата: svp67
    И ГДЕ ЗДЕСЬ о приведении их в ПОВЫШЕННУЮ ГОТОВНОСТЬ?

    А нужно чтобы прямо так и сообщили, что дивизионы Н-ского полка переведены из готовности №2 в готовность №1. Или все же так и не верится, что "игрища" Ына может аукнуться и России? Все надеетесь, что только США попадут в разборку?
    Старый26
  7. Николай Петров Сегодня, 15:32
    А вот это уже поинтереснее. Видимо стало известно что-то не предназначенное для широких кругов населения. .
    Николай Петров
  8. Alexey-74 Сегодня, 15:32
    Обычная журналистская риторика. Войска ПВО - в постоянной боевой готовности.
    Alexey-74
  9. Громобой Сегодня, 15:36
    МО РФ сообщения СМИ со ссылкой на сенатора Озерова о повышенной готовности ПВО на Дальнем Востоке опровергает.
    Интересное замечание в конце статьи: то ли с сенаторами у нас не всё в порядке,то ли журналюги в очередной раз продемонстрировали свою неполживовость laughing
    Доверяюсь мнению МО:всё нормально,обстановка тревожная,но стабильно тревожная,войны не будет soldier
    Громобой
  10. Svist Сегодня, 15:47
    /со ссылкой на сенатора Озерова/ (С)
    Вот режет мне слух это слово! У нас что, сенат? Или он по совместительству с Думой в американском сенате числится?
    Svist
    1. Смог Сегодня, 16:01
      Член Совета Федерации а не Думы. Сенатор, как не странно.
      Смог
      1. Svist Сегодня, 16:06
        Действительно странно... Спасибо за объяснение, я всё думал что это журналисты выёживаются. )
        Svist
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