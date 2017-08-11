17:28 11 августа

ВСУ планирует устанавливать на танки Т-64 и Т-72 цифровые УКВ-радиостанции турецкой Aselsan

Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages, ВСУ планируют устанавливать на модернизированные танки Т-64 и Т-72 современные цифровые УКВ-радиостанции турецкой компании Aselsan

Образцы модернизированных танков с новыми системами связи, защиты и обнаружения целей будет продемонстрировано в Киеве во время выставки новой техники и вооружения в День независимости Украины 24 августа 2017 г.

По заявлению ВСУ, радиостанции обеспечивают связь в пределах 50 км между объектами, имеют режим ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты), что обеспечивает работу в условиях мощных радиопомех со стороны врага, гарантируют надежное шифрование голосовой информации и данных, которые передаются.


ВСУ планирует устанавливать на танки Т-64 и Т-72 цифровые УКВ-радиостанции турецкой Aselsan


Турецкие радиостанции без доработок также гарантируют взаимодействие танковых экипажей с сухопутными подразделениями, которые используют радиосредства от компании Motorola. Раньше такой возможности у танкистов не было, что значительно затрудняло координацию на поле боя. Танкисты и пехотинцы просто не могли слышать друг друга, потому что их средства связи работали в разных диапазонах. Еще одним шагом к улучшению взаимодействия является установление на танки специальной гарнитуры, с помощью которой пехотинцы, находящиеся вблизи танке, смогут иметь прямой голосовой контакт с экипажем бронемашины, что очень актуально во время выполнения боевых операций.

На базе новых цифровых радиостанций от компании Aselsan, которые будут устанавливаться на бронетехнику ВС Украины, также возможно создание единого информационного поля, в котором будут взаимодействовать боевые машины взвода, роты или батальона. Это является первоосновой для автоматизации процесса ведения боевых действий на тактическом уровне.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 9

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  1. prosto_rgb Сегодня, 15:27
    Надо побыстрее Турции С-400 продать.
    Может и они у бандер появятся вслед за УКВ-радиостанциями.
    prosto_rgb
    1. Logall Сегодня, 15:39
      иДа ладно, бросьте.
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      Здесь ключевое слово ''планирует''! Они и в ЕС, и в НАТО планируют. Только кукиш–это реально. Реальный кукиш–это прям оно.
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:48
        Вещь конечно хорошая, но чую в войска она вряд ли поступит...Разворуют все и перепродадут !
        ОТДЕЛ
    2. MoJloT Сегодня, 15:48
      Даже если продадут, логично предположить что в них будет зашита возможность их отключения в случае необходимости нашими специалистами. Обычная мировая практика. А на чем Украинцы будут Сердючку слушать, ровным счетом ни на что не повлияет.
      MoJloT
  2. Николай Петров Сегодня, 15:36
    Это не спасёт бандерьё. Полоумным что ни дай, всё превратят в металлолом. Ну или продадут в лучшем случае. американцы им вместо "Джавелинов" РПГ-7 пиратские подогнали. Вообщем очередная зрада
    Николай Петров
  3. svp67 Сегодня, 15:41
    Турецкие радиостанции без доработок также гарантируют взаимодействие танковых экипажей с сухопутными подразделениями, которые используют радиосредства от компании Motorola.
    Что не удивительно, так как данная радиостанция не является "чисто" турецкой, а выпускается по лицензии...
    Еще одним шагом к улучшению взаимодействия является установление на танки специальной гарнитуры, с помощью которой пехотинцы, находящиеся вблизи танке, смогут иметь прямой голосовой контакт с экипажем бронемашины,
    Так НА ВСЕХ советских танках есть такая "опция" и что ?
    ВСУ планируют устанавливать на модернизированные танки Т-64 и Т-72 современные цифровые УКВ-радиостанции турецкой компании Aselsan
    Объявлено о закупке 600 комплектов...
    svp67
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:44
    Ключевые слова - ВСУ планирует! Ну и все... laughing
    Горный стрелок
  5. APASUS Сегодня, 16:08
    Сомневаюсь что Турция поставит современные образцы средств связи,тем более что они сами все это производят по лицензии.Американцы тоже поставляют средства связи ,но они на два поколения хуже чет те что стоят на вооружении армии США .При этом сама поставка таких радиостанций в танки ничего не даст,надо менять всю систему связи хоты бы до уровня батальона.
    APASUS
  6. gukoyan Сегодня, 16:34
    Украина це Эвропа...
    gukoyan
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