ВСУ планирует устанавливать на танки Т-64 и Т-72 цифровые УКВ-радиостанции турецкой Aselsan
Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages, ВСУ планируют устанавливать на модернизированные танки Т-64 и Т-72 современные цифровые УКВ-радиостанции турецкой компании Aselsan
Образцы модернизированных танков с новыми системами связи, защиты и обнаружения целей будет продемонстрировано в Киеве во время выставки новой техники и вооружения в День независимости Украины 24 августа 2017 г.
По заявлению ВСУ, радиостанции обеспечивают связь в пределах 50 км между объектами, имеют режим ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты), что обеспечивает работу в условиях мощных радиопомех со стороны врага, гарантируют надежное шифрование голосовой информации и данных, которые передаются.
Турецкие радиостанции без доработок также гарантируют взаимодействие танковых экипажей с сухопутными подразделениями, которые используют радиосредства от компании Motorola. Раньше такой возможности у танкистов не было, что значительно затрудняло координацию на поле боя. Танкисты и пехотинцы просто не могли слышать друг друга, потому что их средства связи работали в разных диапазонах. Еще одним шагом к улучшению взаимодействия является установление на танки специальной гарнитуры, с помощью которой пехотинцы, находящиеся вблизи танке, смогут иметь прямой голосовой контакт с экипажем бронемашины, что очень актуально во время выполнения боевых операций.
На базе новых цифровых радиостанций от компании Aselsan, которые будут устанавливаться на бронетехнику ВС Украины, также возможно создание единого информационного поля, в котором будут взаимодействовать боевые машины взвода, роты или батальона. Это является первоосновой для автоматизации процесса ведения боевых действий на тактическом уровне.
Образцы модернизированных танков с новыми системами связи, защиты и обнаружения целей будет продемонстрировано в Киеве во время выставки новой техники и вооружения в День независимости Украины 24 августа 2017 г.
По заявлению ВСУ, радиостанции обеспечивают связь в пределах 50 км между объектами, имеют режим ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты), что обеспечивает работу в условиях мощных радиопомех со стороны врага, гарантируют надежное шифрование голосовой информации и данных, которые передаются.
Турецкие радиостанции без доработок также гарантируют взаимодействие танковых экипажей с сухопутными подразделениями, которые используют радиосредства от компании Motorola. Раньше такой возможности у танкистов не было, что значительно затрудняло координацию на поле боя. Танкисты и пехотинцы просто не могли слышать друг друга, потому что их средства связи работали в разных диапазонах. Еще одним шагом к улучшению взаимодействия является установление на танки специальной гарнитуры, с помощью которой пехотинцы, находящиеся вблизи танке, смогут иметь прямой голосовой контакт с экипажем бронемашины, что очень актуально во время выполнения боевых операций.
На базе новых цифровых радиостанций от компании Aselsan, которые будут устанавливаться на бронетехнику ВС Украины, также возможно создание единого информационного поля, в котором будут взаимодействовать боевые машины взвода, роты или батальона. Это является первоосновой для автоматизации процесса ведения боевых действий на тактическом уровне.
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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