ОБСЕ: С начала года в Донбассе пострадали 345 гражданских лиц, из них 62 - погибли

За период с 24 июля по 8 августа 3 гражданских лиц погибли, еще 10 - получили ранения. Это увеличило общее количество подтвержденных миссией жертв среди мирного населения за текущий год - до 345 человек, 62 из них - со смертельным исходом

Кроме ограничений, связанных с непроведением сторонами работ по разминированию, доступу патрулей СММ неоднократно препятствовали, особенно в неподконтрольных правительству районах в южной части Донецкой области. В частности, с 24 июля по 8 августа вооруженные члены так называемой "ДНР" 10 раз не пропустили патрули СММ на восток от контрольного пункта въезда-выезда в Верхнешироковском

За неделю мы зафиксировали рост уровня насилия вдоль линии разграничения. Количество нарушений режима прекращения огня повысилось на 55%

Особо беспокоит широкое применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Мы зафиксировали, по крайней мере, 547 случаев применения реактивных систем залпового огня, других видов артиллерии и минометов. За последнюю неделю - 137 таких случаев

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнародовала на своем сайте отчет, в котором говорится, что с начала текущего года в результате боевых действий в Донбассе пострадали 345 гражданских лиц, из них 62 - погибли.- говорится в отчете.В документе также указывается на продолжающиеся случаи ограничения свободы передвижения патрулей спецмиссии.- говорится в отчете.В тоже время первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что количество случаев нарушения режима прекращения огня в зоне проведения специальной операции на востоке Украины за последнюю неделю увеличилось более чем на 50%, заявляет первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.- сказал А.Хуг на брифинге по Skype в пятницу.- сообщил онВ Минобороны ДНР, на проведенном в пятницу брифинге, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики за сутки погибли два человека - ополченец и мирный житель, еще один получил ранения.По его словам, за неделю украинские военные 342 раза нарушили режим прекращения огня, применив по территории ДНР 1692 артиллерийских, танковых снарядов и мин. Огневому воздействию подверглись районы 33 населённых пунктов республики, в семи из них повреждено и разрушено 21 домостроение.По словам Басурина, за неделю при обстрелах со стороны украинских военных в ДНР погибли шесть человек. В результате обстрелов со стороны ВСУ один мирный житель погиб, один получил ранения, пять военнослужащих также погибли, двое получили ранения.