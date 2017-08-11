17:28 11 августа

На полигоне Струги Красные погиб военнослужащий ВДВ

Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру Псковского гарнизона сообщает о трагическом инциденте в Псковской области. В материале говорится о том, что в ходе полковых тактических учений погиб военнослужащий ВДВ – из личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

По последним данным, трагедия произошла на войсковом полигоне Струги Красные, где и проводился основной этап полковых учений. Сегодня (11 августа) был завершающий день маневров, начавшихся в понедельник 7 августа. Десантники занимались отработкой задач по десантированию и ведению боевых действий в составе полка на западном направлении в условиях противодействия со стороны незаконных вооружённых формирований (условных). Ранее в ЗВО сообщали, что в общей сложности в маневрах были задействованы около 2,5 тысяч военнослужащих воздушно-десантных войск.

На полигоне Струги Красные погиб военнослужащий ВДВ



На место трагедии прибыла следственная группа, которая выяснит обстоятельства гибели десантника. Его имя на данный момент не называется.

Псковские СМИ сообщают, что трагедия произошла сегодня примерно в 12:00 по местному времени. Маршруты пеших и механизированных подразделений пересеклись, и пеший военнослужащий оказался под огнём пулемёта бронемашины. Официально эти сведения не подтверждены.

Использованы фотографии: function.mil.ru

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Комментарии 9

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:53
    Жаль парня.Надо узнать из-за чего.Чтоб в будущем не допустить подобного.Опасная работа.Земля пухом. пеший военнослужащий оказался под огнём танкового пулемёта.Последний абзац только появился.Если это так-кто-то сильно поплатится.Надо разобратьься-как парень оказался на линии огня.Надеюсь-итоги опубликуют.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 16:59
      Снимаю шляпу. Его жаль, родителей жаль... служба...
      Logall
      1. cniza Сегодня, 17:04
        Спасибо за службу и вечная память , такое бывает , но лучше не надо.
        cniza
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:05
        Земля пухом парню! Соболезнования родным и близким.. hi Обстановка такая вокруг России создалась , что учения приходиться проводить приближенно к боевым ..Такие потери самые горькие , но они неизбежны увы..
        ОТДЕЛ
    2. vovanpain Сегодня, 17:27
      Соболезнования родным и близким.Вечнся Псмять русскому солдату.
      vovanpain
  2. Черный_Ватник Сегодня, 17:00
    Как не печально, но даже на учениях такое случается периодически. Земля пухом
    Черный_Ватник
    1. Teberii Сегодня, 17:16
      Должны разобраться ,что произошло, и что привело к трагедии.
      Teberii
  3. капрал Сегодня, 17:13
    Маршруты пеших и механизированных подразделений пересеклись, и пеший военнослужащий оказался под огнём пулемёта бронемашины.

    Это к вопросу о ситуационной осведомленности экипажа бронемашины. Все-таки концепция "прозрачной брони" может и не такая уж дорогая и ненужная, как тут энное время назад некоторые пытались доказать?
    Парня жалко.
    капрал
  4. Love is Сегодня, 17:22
    Царствие Небесное воину! Упокой Господи душу погибшего воина во Царствии Своем, прости ему все согрешения вольные и невольные, тайные и явные, со деланные словом, делом, помыслом, во все дни жизни и не лиши его Небесных Твоих благ! Аминь!
    Love is
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