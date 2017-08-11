На полигоне Струги Красные погиб военнослужащий ВДВ
Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру Псковского гарнизона сообщает о трагическом инциденте в Псковской области. В материале говорится о том, что в ходе полковых тактических учений погиб военнослужащий ВДВ – из личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.
По последним данным, трагедия произошла на войсковом полигоне Струги Красные, где и проводился основной этап полковых учений. Сегодня (11 августа) был завершающий день маневров, начавшихся в понедельник 7 августа. Десантники занимались отработкой задач по десантированию и ведению боевых действий в составе полка на западном направлении в условиях противодействия со стороны незаконных вооружённых формирований (условных). Ранее в ЗВО сообщали, что в общей сложности в маневрах были задействованы около 2,5 тысяч военнослужащих воздушно-десантных войск.
На место трагедии прибыла следственная группа, которая выяснит обстоятельства гибели десантника. Его имя на данный момент не называется.
Псковские СМИ сообщают, что трагедия произошла сегодня примерно в 12:00 по местному времени. Маршруты пеших и механизированных подразделений пересеклись, и пеший военнослужащий оказался под огнём пулемёта бронемашины. Официально эти сведения не подтверждены.
По последним данным, трагедия произошла на войсковом полигоне Струги Красные, где и проводился основной этап полковых учений. Сегодня (11 августа) был завершающий день маневров, начавшихся в понедельник 7 августа. Десантники занимались отработкой задач по десантированию и ведению боевых действий в составе полка на западном направлении в условиях противодействия со стороны незаконных вооружённых формирований (условных). Ранее в ЗВО сообщали, что в общей сложности в маневрах были задействованы около 2,5 тысяч военнослужащих воздушно-десантных войск.
На место трагедии прибыла следственная группа, которая выяснит обстоятельства гибели десантника. Его имя на данный момент не называется.
Псковские СМИ сообщают, что трагедия произошла сегодня примерно в 12:00 по местному времени. Маршруты пеших и механизированных подразделений пересеклись, и пеший военнослужащий оказался под огнём пулемёта бронемашины. Официально эти сведения не подтверждены.
Использованы фотографии: function.mil.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти