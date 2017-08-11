20:02 11 августа

На Украине заявили, что продолжат строительство стены на границе с Россией

После всех финансовых скандалов, сопровождающих строительство "Стены Яценюка" на Украине, государственная пограничная служба Украины заявила, что не планирует сворачивать реализацию проекта по дальнейшему строительству инженерно-заградительных сооружений на границе с РФ. Как сообщил журналистам в пятницу помощник главы Государственной пограничной службы — пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, на реализацию проекта в этом году бюджетом предусмотрено около 19,5 миллиона долларов, но фактически выделено только 3 миллиона.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что правоохранители задержали семь человек, среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена". После этих событий украинские СМИ сообщили о возможном закрытии проекта.

На Украине заявили, что продолжат строительство стены на границе с Россией



Слободян уточнил, что на этот год на реализацию проекта бюджетом предусмотрено 200 миллионов гривен (7,8 миллиона долларов), дополнительно потом Верховная рада Украины и Кабмин приняли решение о выделении еще 300 миллионов гривен (11,7 миллионов долларов).

Слободян добавил, что на сегодня активные работы по реализации проекта ведаться в Харьковской области и северной части Луганской области.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

Ранее глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.



Использованы фотографии: © AP Photo / Inna Varenytsia
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Комментарии 32

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  1. ПРАВОкатор Сегодня, 18:20
    Тем шестерым условку дали????
    ПРАВОкатор
    1. Венд Сегодня, 18:22
      Цитата: ПРАВОкатор
      Тем шестерым условку дали????

      Еще не все своровали.
      Венд
      1. Teberii Сегодня, 18:39
        Вот так Мексиканцы своей стены недождутся,пока Киеву построят.
        Teberii
        1. _Бурят_ Сегодня, 19:50
          Забавные они.... Так держать!!!
          _Бурят_
    2. svp67 Сегодня, 18:24
      Цитата: ПРАВОкатор
      Тем шестерым условку дали????

      Ага...там у них иное ЧП, с этой "Стеной"
      Председатель поселкового совета Гоптовки, которая находится за 50 км от границы, Вячеслав Задоренко говорит, что известная стена на границе вся в дырках и ничем не защищает украинцев.
      "Ее всю дикие кабаны порвали. Лучше бы технику купили. Вот смотрите, новый "Булат" стоит 30 миллионов гривен. Купите десять "Булатов", и поставьте вдоль границы, вместо этой проволоки, потому что в плане обороны она ничего не дает. Вот если говорить о перемещении контрабандных грузов, - то в этом плане да, эта стена эффективна", - считает мужчина.

      Как они армию Россия сдерживать этим "Плетнем" собираются, ума не приложу.
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 18:40
        Где то по Майами прокатился гомерический хохот Сеньки- кролика laughing laughing
        Чёрный
        1. svp67 Сегодня, 18:41
          Цитата: Чёрный
          Где то по Майами прокатился гомерический хохот Сеньки- кролика

          Думаете у него есть время хохотать, он еще не все деньги пересчитал...
          svp67
    3. 79807420129 Сегодня, 18:27
      После всех финансовых скандалов, сопровождающих строительство "Стены Яценюка" на Украине

      Кролик вами доволен. yes
      79807420129
    4. Маз Сегодня, 18:27
      Это уже какая по счёту яйцекладка? А кто им в этото раз деньги дал чтоб повторить распил Яйценюха? Мальчик , говорят, 24 виллы недвижимых в америке прикупил - тоже стену строил , из особняков
      Маз
      1. Logall Сегодня, 18:42
        А ведь кто-то до сих пор верит, что великая Украинская стена будет построена...
        Logall
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:47
        Поздно уже ..))) Яйценюк уже там давно сливки снял и отдыхает на берегу тихого океана..
        Я так понимаю . возобновление строительства связано с тем , что кому то на билет в америку не хватает..хе хе

        Вот хлюст , всех обвел вокруг пальца , обогатился и вовремя соскочил, пока Петро бухал! Золото скифов он загнал видать дорого мразь (ну и по мелочи ,типо этот забор..)
        ОТДЕЛ
  2. yuriy55 Сегодня, 18:20
    Вы столько бы писали о России, сколько об Украине. Да по барабану мне стена эта и то, что за стеной осталось, если по улицам фашисты разгуливают, а партизаны только в ЛНР-ДНР...
    yuriy55
    1. Алексей7777777 Сегодня, 18:49
      Не говори-все новости-Украина(скаклы),США(п-ы),Сирия(всех порвём)...1 Канал,а не ВО...
      Алексей7777777
  3. Смог Сегодня, 18:21
    Не , стена это мелко. Очень мелко.купол надо, купол. эх, до Яйценюха не дошло, что купол надежнее (и дороже... lol ), а то бы он состроил.
    Смог
    1. Masya Masya Сегодня, 18:35
      Цитата: Смог
      Очень мелко.купол надо, купол. эх

      Константин! love тазик им медный, пусть уже накроются... wink
      Masya Masya
      1. Смог Сегодня, 18:38
        Мариночка! love ! С тазиком согласен, а вот
        медный
        не знаю..... Ведь сдадут гады в чермет. laughing И тазик и медь. А Россия опять будет виновата
        Смог
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:21
    А я лопаты могу подкинуть!За бесплатно! wassat Это-ж надо быть такими диб--ми!Главное-пусть сетку для отлова истребителей поставят.Тогда-полный ажур!.Блин.Спалил идею.Ведь попытаются... feel
    ВЕРЕСК
  5. 1536 Сегодня, 18:31
    А вообще-то, граница между УССР (бывшей) и Россией демаркирована? Или строительство идет непонятно по чьей территории? В этом случае давно самим пора огораживаться,
    1536
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:44
      Нет, там же остались многие наши города-Харьков, Мариуполь, Одесса. ..и десятки других -строят они на нашей земле!!!!
      Изгоняющий либероидов
  6. APASUS Сегодня, 18:32
    государственная пограничная служба Украины заявила, что не планирует сворачивать реализацию проекта по дальнейшему строительству инженерно-заградительных сооружений на границе с РФ.

    APASUS
  7. seregatara1969 Сегодня, 18:33
    а русские не против возведения этого плетня !
    seregatara1969
    1. svp67 Сегодня, 18:39
      Цитата: seregatara1969
      а русские не против возведения этого плетня !

      Так этиж.... "поганые" свою "Стену" уже давно возвели
      "Другое дело, - неофициально говорит один из украинских погранцов, - что может быть, сам забор можно было и не ставить. Это показуха. Толку от не мало. Скажем, русские просто закопали в землю датчики вдоль всей границы, и все. Эффект тот же. Но это уже не мы решали."
      svp67
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:38
    Порода майданутая американская wassat Они сами себе забор делают! laughing good
    Наблюдатель2014
  9. Сергей-8848 Сегодня, 18:38
    Где Арсений, где деньги, где стена?
    Сергей-8848
    1. svp67 Сегодня, 18:58
      Цитата: Сергей-8848
      Где Арсений, где деньги, где стена?

      И нечего кричать. Арсений, как истинный украинец, сейчас в США. Он там заведует строительством "Стены"....

      svp67
  10. Лондо Сегодня, 18:39
    Это и для российских пограничников хорошо тоже - меньше будут заблуждаться. А так посмотрят на забор - значит тут граница проходит smile

    Сама стена не защищает от перехода. Перейти такую типа стену очень легко - если такая как на фото. Надо её постоянно патрулировать, снабдить датчиками.
    Лондо
  11. АнтонZzz Сегодня, 18:43
    С вами радио Вьетнама с хитом "California dream"-о том как желание жить красиво, изменяет мораль,1965.Мне здесь больше делать нечего,послушайте классная песня.Адью
    АнтонZzz
    1. sabakina Сегодня, 19:39
      А причем тут радио Вьетнама? belay Кстати, песенка классная!
      sabakina
  12. aleks700 Сегодня, 19:14
    Американские ВМС начали строительство оперативного центра на украинской военно-морской базе. Ожидается, что командный центр ВМС станет одним из трех проектов, запланированных США в Очакове. Он будет играть важную роль в ходе будущих военных учений на Украине.
    вот стройка. Если не в Крым так в Одессу. Надо было все побережье забирать.
    aleks700
  13. Бензорез Сегодня, 19:26
    О! Вот примерно такой заборчик мы ставили в Ялте той зимой. В санатории "Узбекистан".
    Бензорез
  14. фа2998 Сегодня, 19:29
    Деньги нужны не только Яценюку! Вон тот срубил свой миллиард, и в Майами в ус не дует.Нужно снова открыть кормушку.То , что граница не маркировка на и потом снова будут ломать так это тоже деньги-получат за демонтаж. Главное, выбрать честных исполнителей, лично вам близкими. Можно поставить жену чиновника, тещу, кума и пр. laughing hi
    фа2998
  15. Симон Сегодня, 19:53
    Да...а, хорошо на Украине отмывают денежку. recourse Или они серьезно думают, что эта стена остановит наши войска, если они на нас нападут what
    Симон
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