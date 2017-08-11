На Украине заявили, что продолжат строительство стены на границе с Россией

После всех финансовых скандалов, сопровождающих строительство "Стены Яценюка" на Украине, государственная пограничная служба Украины заявила, что не планирует сворачивать реализацию проекта по дальнейшему строительству инженерно-заградительных сооружений на границе с РФ. Как сообщил журналистам в пятницу помощник главы Государственной пограничной службы — пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, на реализацию проекта в этом году бюджетом предусмотрено около 19,5 миллиона долларов, но фактически выделено только 3 миллиона.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что правоохранители задержали семь человек, среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена". После этих событий украинские СМИ сообщили о возможном закрытии проекта.Слободян уточнил, что на этот год на реализацию проекта бюджетом предусмотрено 200 миллионов гривен (7,8 миллиона долларов), дополнительно потом Верховная рада Украины и Кабмин приняли решение о выделении еще 300 миллионов гривен (11,7 миллионов долларов).Слободян добавил, что на сегодня активные работы по реализации проекта ведаться в Харьковской области и северной части Луганской области.В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.Ранее глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.