20:02 11 августа

Киев направил РФ ноту из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за ограничений судоходства в Керченском проливе, связанных со строительством моста в Крым. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства, передает РИА Новости.

МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанной со строительством моста, в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий… Соответствующая нота протеста была направлена ​​российской стороне
— говорится в сообщении.

Киев направил РФ ноту из-за ограничения судоходства в Керченском проливе



МИД Украины обвинил Россию в "пренебрежении нормами международного права" и выразил обеспокоенность тем, что строительство моста, по мнению Киева, может нанести ущерб окружающей среде и навигации через Керченский пролив.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что власти Украины считают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.

Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.


Использованы фотографии: http://most.life/
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Комментарии 16

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:18
    Значит строительство идет по плану!
    Украина еще ни одного мостика не построила , только раскрашивают....хе хе

    Завидуйте молча свидомые...Этот Мост символ вашего конца как государства!
    ОТДЕЛ
    1. Маз Сегодня, 19:44
      В Днепре уже докрасились,центральный мост с весны ремонтируют, проезд только госслужащим и общественному транспорту.
      Маз
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:19
    Заберите Азовское море всё! Пока эти озабоченные европейскими ценностями не набедокурили на свою голову в первую очередьfeel
    Наблюдатель2014
    1. svp67 Сегодня, 19:26
      Цитата: Наблюдатель2014
      Заберите Азовское море всё!

      Нельзя..."Гринпис" замучает....Украинцы же скажут, что мы их КОРОВ лишили мест выгула и животные сейчас страдают.

      svp67
  3. svp67 Сегодня, 19:22
    МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанной со строительством моста, в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий… Соответствующая нота протеста была направлена ​​российской стороне
    Спасибо МИД Украины, успокоили. Крымский мост ДЕЙСТВИТЕЛЬНО строится.
    svp67
  4. Бензорез Сегодня, 19:23
    Наплевать с высокой колокольни. Не испортят нам обедни злые происки врагов. hi
    Бензорез
  5. новичок Сегодня, 19:23
    эх, Одессу брать пора.
    новичок
  6. Смог Сегодня, 19:24
    Да пусть поверещат! А что им еще остается делать? А мы песни про Крымский мост слушать будем
    Смог
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 19:31
    может нанести ущерб окружающей среде О,Боже!Вымрут пингвины и моржи!Как жаль!И байкальский омуль вместе с мамонтами.Мне жаль.Рыдаю во все три глаза.Надо срочно спасать белых медведей! wassatДа,кстати-китов не забудте.И касаток.Красивие зубастики.
    ВЕРЕСК
  8. yuriy55 Сегодня, 19:33
    Помнится анекдот про ответ на ноту:
    В переделанном виде:
    "Нас рать! и По...ть!" пишется с мягким знаком, а "свидомые" с прописной буквы... laughing
    yuriy55
  9. alekc75 Сегодня, 19:33
    сколько можно оправдываться???? поставят арку в срок и будет видно сколько времени ушло. нашли перед кем распинаться-перед бандеровцами
    alekc75
  10. sabakina Сегодня, 19:43
    в течение августа и сентября 2017 года

    единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток.

    Это называется раздуть из мухи слона. Ну и попробовать состричь бабла...
    sabakina
  11. Влад5307 Сегодня, 19:43
    Цитата: ОТДЕЛ
    Значит строительство идет по плану!
    Украина еще ни одного мостика не построила , только раскрашивают....хе хе

    Завидуйте молча свидомые...Этот Мост символ вашего конца как государства!

    Так на самом деле это никакое не государство, а территория американского эксперимента по выведению кастрюлеголовых! wassat
    Влад5307
  12. Сергей-8848 Сегодня, 19:43
    "... заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк" теперь наконец-то понял, зачем он вообще нужен и теперь пытается добыть денег на ровном месте. И он их добудет, вкупе с нашими кабинетными бесребренниками, смею вас уверить, к сожалению...
    Сергей-8848
  13. Laksamana Besar Сегодня, 20:01
    .................
    Laksamana Besar
  14. Симон Сегодня, 20:01
    В Донецке и Луганске они больше денег теряют, чем через проход под мостом по Керченскому проливу. А вообще - разрешение у России скоро будут спрашивать, не то не пропустим. stop
    Симон
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