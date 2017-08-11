Киев направил РФ ноту из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанной со строительством моста, в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий… Соответствующая нота протеста была направлена ​​российской стороне

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за ограничений судоходства в Керченском проливе, связанных со строительством моста в Крым. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства, передает РИА Новости — говорится в сообщении.МИД Украины обвинил Россию в "пренебрежении нормами международного права" и выразил обеспокоенность тем, что строительство моста, по мнению Киева, может нанести ущерб окружающей среде и навигации через Керченский пролив.Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что власти Украины считают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.