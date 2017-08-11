Киев направил РФ ноту из-за ограничения судоходства в Керченском проливе
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за ограничений судоходства в Керченском проливе, связанных со строительством моста в Крым. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства, передает РИА Новости.
МИД Украины обвинил Россию в "пренебрежении нормами международного права" и выразил обеспокоенность тем, что строительство моста, по мнению Киева, может нанести ущерб окружающей среде и навигации через Керченский пролив.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что власти Украины считают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.
Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.
МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанной со строительством моста, в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий… Соответствующая нота протеста была направлена российской стороне— говорится в сообщении.
МИД Украины обвинил Россию в "пренебрежении нормами международного права" и выразил обеспокоенность тем, что строительство моста, по мнению Киева, может нанести ущерб окружающей среде и навигации через Керченский пролив.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что власти Украины считают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.
Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.
Использованы фотографии: http://most.life/
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