22:24 11 августа

СМИ: бомбардировщики США на Гуаме готовы по приказу выдвинуться к КНДР

Продолжается нагнетание обстановки на фоне обострения отношений между США и КНДР. Как сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон, экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1В Lancer, дислоцированных на тихоокеанском острове Гуам, готовы в случае приказа приступить к выполнению боевых задач над Корейским полуостровом.

СМИ: бомбардировщики США на Гуаме готовы по приказу выдвинуться к КНДР


Бомбардировщики B-1В Lancer ВВС США на Гуаме готовы выполнять задание, если им прикажут
- приводит телеканал краткое сообщение в Twitter Тихоокеанского командования ВС США. В записи фигурирует выражение "fight tonight" (сражаться предстоящей ночью), которое не имеет отношения к конкретным временным срокам, но является девизом американских войск, дислоцированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.


Как сообщал ранее американский телеканал NBC, министерство обороны США разработало план упреждающего удара примерно по 20 военным объектам КНДР с применением B-1B Lancer. На авиабазе Андерсен на Гуаме дислоцированы шесть таких самолетов. С конца мая они были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение подобного удара.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Использованы фотографии: http://www.foxnews.com/
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Комментарии 55

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:13
    Ну пиарщики ..Там же вроде АУГ у КНДР выдвигали и потом отошли..ха ха ха..
    ОТДЕЛ
    1. Алексей7777777 Сегодня, 20:19
      Вот с языка снял good Там даже не одна-там 3.ТРИ!!!было...Всё это не серьёзно-это дёргание за усы тигра-ой,смотрите,он зубы скалит,когда мы ему в морду палку суём!Дайте денег на ружжо!!!
      Алексей7777777
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 20:24
        СМИ: бомбардировщики США на Гуаме готовы по приказу выдвинуться к КНДР

        Чем то мне напоминает это: "Ну возьмите меня..."
        СРЦ П-15
        1. svp67 Сегодня, 20:28
          Цитата: СРЦ П-15
          Чем то мне напоминает это: "Ну возьмите меня..."

          Ага.
          А вообще то грешно, все же жизни людей на кону, но как то становится интересно, ракеты до Гуама успеют быстрей долететь или бомбардировщики с Гуама до Кореи?
          svp67
          1. Чёрный Сегодня, 20:34
            В номинации "стальные яйца" ставлю на Ынку...Трамп как и в прошлый раз ( я про авианосцы) "даст себя уговорить" изображая при этом крутого но великодушного парня laughing
            Чёрный
            1. svp67 Сегодня, 20:34
              Цитата: Чёрный
              Трамп как и в прошлый раз ( я про авианосцы) "даст себя уговорить" изображая при этом крутого но великодушного парн

              Хотелось бы
              svp67
              1. cniza Сегодня, 20:41
                Создается впечатление , что они ждали испуга от КНДР , но его не последовало , а теперь США не знает , что делать дальше...
                cniza
          2. хрыч Сегодня, 20:43
            Цитата: svp67
            ракеты до Гуама успеют быстрей долететь или бомбардировщики с Гуама до Кореи?

            Это надо их пустить первыми, вот в чем вопрос. А Ланцер, безусловно, лучший американский самолет за всю их историю. Черный дрозд хоть и быстрый, но перешел предел реактивной авиации и по сути является провалом (там одна заправка чего стоит). У нас безусловно лучший самолет в истории Ту-160.
            хрыч
      2. avt Сегодня, 22:02
        Цитата: Алексей7777777
        Там даже не одна-там 3.ТРИ!!!было...

        Вот как раз ТРИ это серьёзно . Это вполне по тактике US-ов .
        avt
    2. 79807420129 Сегодня, 20:22
      Цитата: ОТДЕЛ
      Ну пиарщики ..Там же вроде АУГ у КНДР выдвигали и потом отошли..ха ха ха..

      А вы уважаемый Отдел,вспомните как начиналось в Югославии,Ираке,Ливии,тоже сначала пиарились матрасные,но потом жителям этих стран стало не до...ха ха ха. yes
      79807420129
      1. Черный_Ватник Сегодня, 20:39
        В Югославии и Ираке все начиналось с тотального подкупа всевозможного начальства. В Югославии, плюс ко всему, шикарно разыграли национальную ноту. КНДР же слишком "недемократическое" государство, чтобы к нему применять эти же методы.
        Но, у всех перечисленных вами стран не было более миллиона штыков и ядерной программы. А еще не было у них партнера, который подставил бы плечо.

        Вот матрасы хотели в Сирии похозяйничать, получилось?
        Черный_Ватник
      2. мордвин 3 Сегодня, 20:57
        Цитата: 79807420129
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну пиарщики ..Там же вроде АУГ у КНДР выдвигали и потом отошли..ха ха ха..

        А вы уважаемый Отдел,вспомните как начиналось в Югославии,Ираке,Ливии,тоже сначала пиарились матрасные,но потом жителям этих стран стало не до...ха ха ха. yes

        А, давайте, разберемся потихонечку. Югословия - бывшая страна Соцлагеря, с нацпроблемами. Раздербанили.
        Ирак. Напали на Кувейт. Здесь Американцы выступали как наемники. Ну и Горби помог немного, вышки тушил. Человек мира, тля.
        Цитата: 79807420129
        Ливии

        520 баксов - пособие по безработице, бесплатное ЖКХ, и ещё целая куча ништяков. Обленились. Работали до двух (без шуток).
        мордвин 3
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 21:52
        Цитата: 79807420129
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну пиарщики ..Там же вроде АУГ у КНДР выдвигали и потом отошли..ха ха ха..

        А вы уважаемый Отдел,вспомните как начиналось в Югославии,Ираке,Ливии,тоже сначала пиарились матрасные,но потом жителям этих стран стало не до...ха ха ха. yes

        Тогда Путина не было в таком виде и Россия была куклой для битья и ограбления.... hi
        ОТДЕЛ
  2. Rusj Сегодня, 20:17
    После этого Сеулу сколько минут жизни останется и его населению .
    Rusj
    1. 79807420129 Сегодня, 20:26
      Цитата: Rusj
      После этого Сеулу сколько минут жизни останется и его населению .

      Проблемы индейцев американского шерифа не интересуют. yes
      79807420129
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:19
    Трампа сейчас иванка попросит -"демократизировать северокорейцев "-и палыхнет, не потушить!
    Изгоняющий либероидов
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 20:19
    Если что-и нашим придёться сильно хорошо поработать.Растояние-минимально.И где романов потерялся...
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 20:45
      [/quote]если им прикажут[quote]
      Я всё думаю: как это? Готовы если им прикажут? Это разве не тавтология? Солдаты обязанным ждать приказа! Или ''исключительные'' солдаты служат по другому принципу?
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:08
        Или ''исключительные'' солдаты служат по другому принципу? Кока-кола,памперсы,дикари-которых по пустыне можно гонять.А что Вы хотели?Они-ж-"исключительные".От слова-ИСКЛЮЧИТЬ. hi Здорова, Logall Ты умеешь удивить! drinks
        ВЕРЕСК
        1. Logall Сегодня, 21:17
          Здорово, дружище! Я стараюсь drinks скоро праздник!
          Logall
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:30
            Ага.12-го!Поеду в аэропорт.Т.е-уже сегодня. К 10 утра надо туда притащиться.Там-"День Авиации" намечается.Хоть на самолёты посмотрю.Тоска постоянная.Ну и выпью чюточку.Слишком много -не буду.14-юбилей у меня.Вот тогда почки выпрыгнут! wassat
            ВЕРЕСК
        2. Logall Сегодня, 21:24
          Второй раз задаю вопрос: почту на дальние расстояния авиация доставляет?
          Мне просто не доставили!
          Logall
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:38
            почту на дальние расстояния авиация доставляет? Не более чем на 17 тыс.км.Видать-ты дальше живёшь!Жди.На оленях привезут. wassat
            ВЕРЕСК
  5. Одиссей Сегодня, 20:24
    Согласно СМИ США Китай заявил,что в случае агрессии США придет КНДР на помощь.Но в случае если первой ударит КНДР вмешиваться не будет.
    Одиссей
  6. DPN Сегодня, 20:29
    А Россия успела подарить С-400 КНДР, или будит НАШ Дальний Восток нюхать радиацию после ударов США.
    Поласатики сильно заигрались пора и КУСЬКИНОЙ МАМОЙ припугнуть !
    DPN
    1. ватник Сегодня, 20:49
      Видно конфронтация между США и КНДР всё ближе подвигается к своему концу даже Меркель озаботилась и наш глава МИД сново высказался
      ватник
    2. Арарат Сегодня, 21:25
      Что за привычка все ысе дарить?
      Арарат
  7. Сергей-8848 Сегодня, 20:46
    Строго говоря, база ВВС США на Гуаме не для отпусков. Экипажи В-1ВА (не несущие ЯО в мирное время) как были там в готовности, так и находятся (против нас, против КНР, против СРВ, против КНДР, да хоть против Непала). Она (т.е. база) затем и нужна, не для загара. Экипажи там всегда готовы к выполнению полётного задания и только лишь поэтому там и сидят, жуя бубль-гум. Вмешательство газет и интернет-изданий только вносит нервозность и повышает степень риска неадекватности.
    Очень возможно, что одним из вариантов полётных заданий (помимо откровенного противника) у В-1ВА являются объекты на территории Японии, Южной Кореи, Сингапура, или уж тем более на острове Формоза... Стран много, объектов много, американцам бомбить - не привыкать, в том числе и не обычными боеприпасами...
    Сергей-8848
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:48
      Сергей-8848 у В-1ВА являются объекты на территории Японии, Южной Кореи, Сингапура, или уж тем более на острове Формоза... Стран много, объектов много, американцам бомбить - не привыкать, в том числе и не обычными боеприпасами...

      Может быть поэтому во Вьетнаме у нас отряд Ил-78 находится, чтоб дозаправку нашим стратегам обеспечивать в том регионе...
      DOCTOR ZLO
      1. Сергей-8848 Сегодня, 22:01
        Хотел лишь напомнить в своём посте, что целями могут быть и объекты на территории "союзников" - и в Империи, и в Австралийском генерал-губернаторстве. Да где угодно. Совершенно зря в этот угрожаемый период всяческие Филиппины нагоняют лишнюю и ненужную пену.
        Сергей-8848
  8. orado Сегодня, 20:48
    Лобковых волос вам по всему Гуаму, а на авиабазе особливо густых и вьющихся
    orado
    1. ватник Сегодня, 20:53
      Гуам: райский остров под ракетным прицелом

      ватник
      1. ватник Сегодня, 20:56
        Наша пропаганда smile
        Трамп разбушевался — угрозы президента США в адрес Пхеньяна становятся всё жёстче
        ватник
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:42
        Цитата: ватник
        Гуам: райский остров под ракетным прицелом

        А ведь у Ына (большой души человек), есть ХО и БО, с черной оспой не хотят познакомится островитяне?
        DOCTOR ZLO
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 20:53
    Наш мощнецкий ответ.Очередная сказка из нашей страны!Смотрите и восхищайтесь фантазией некоторых!
    ВЕРЕСК
    1. Вадим237 Сегодня, 21:04
      Убожество, а не самолёт, от автора - дизайнера, который с самолётами не связан.
      Вадим237
  10. Лондо Сегодня, 21:03
    Ын уже не смеётся.
    Лондо
    1. To be or not to be Сегодня, 21:28
      Ын уже не смеётся."
      Ага шестью В-1 будут войну начинать ха ха ха
      Да им спать не дает удар российских Калибров по ИГИЛ в Сирии
      Или еще что придумали .?
      To be or not to be
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:35
      Цитата: Лондо
      Ын уже не смеётся.

      Ржет страшным смехом, ждет в гости в т.ч. и израильских евреев...
      DOCTOR ZLO
  11. Ураган70 Сегодня, 21:11
    Цитата: ОТДЕЛ
    Ну пиарщики ..Там же вроде АУГ у КНДР выдвигали и потом отошли..ха ха ха..

    На диване грибков наелись? Что - ха ха? Мы чего то не видим подвода к границам КНДР ПРО и ПВО КНР... Тогда бы амры прис.али... Да Россия . н5 сплоховала.... Ха ха, млин..
    Ураган70
    1. Nick1200 Сегодня, 21:53
      Неужели Россия сдаст американцам Северную Корею и не найдется несколько дивизионов для прикрытия неба над КНДР будут ли добровольцы наши военспецы как в Испании. В случае падения Северной Кореи американцы построят там свою базу это точно.
      Nick1200
      1. BlackMokona Сегодня, 21:59
        Санкции против КНДР Россия вела, могут наши солдаты внезапно оказаться в одних окопах с американскими как союзники
        BlackMokona
  12. leybshtandartss Сегодня, 21:16
    Зачем бомбиить КНДР, они там сами вымрут рано или позно
    leybshtandartss
    1. грау Сегодня, 21:27
      Да как и вы без нас
      грау
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:37
      Цитата: leybshtandartss
      Зачем бомбиить КНДР, они там сами вымрут рано или позно

      Еще на твоих похоронах простудятся...
      DOCTOR ZLO
      1. leybshtandartss Сегодня, 22:08
        еще рано на тот свет
        leybshtandartss
    3. Nick1200 Сегодня, 21:56
      А ты злорадствуешь .. между прочим они очень преданные друзья только мы их сливаем америкосам по тихому.
      Nick1200
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 22:00
        Цитата: Nick1200
        А ты злорадствуешь .. между прочим они очень преданные друзья только мы их сливаем америкосам по тихому.

        я не злорадствую (в виду прирожденной доброты), знаю, что американцы плохо кончат, ни в Корее, так в другом месте...
        DOCTOR ZLO
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 21:17
    Это - в лихие 90-е.Вы поняли,чего сейчас? bully Служил в Шайковке когда-то.Давным-давно...
    ВЕРЕСК
    1. sabakina Сегодня, 22:10
      Димыч, спасибо за видео! Но знаешь, чем мне нравится ТУ-95? За угрожающий шум турбовинтов! У нас редко, но проплывают в небе. Одновременно чувствуешь и страх и гордость!
      sabakina
  14. Deadушка Сегодня, 21:24
    готовы в случае приказа приступить к выполнению боевых задач над Корейским полуостровом.

    главное, что бы не перепутали с КНР или вообще с Зимбабвой... а то у них географический кретинизм. what
    Deadушка
  15. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:33
    экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1В Lancer, дислоцированных на тихоокеанском острове Гуам, готовы в случае приказа приступить к выполнению боевых задач над Корейским полуостровом.

    В периодике нашел
    В середине 1990-х годов МО США приняло решение о выводе самолетов В-1В из состава стратегических ядерных сил, и ВВС США приступили к их переоснащению неядерным оружием.
    Вооружение. В-1В имеет передний и средний отсеки вооружения, объединенные в один сдвоенный отсек длиной 9,53 м с переставной перегородкой, и задний отсек длиной 5,57 м. Бомбовое вооружение включает в настоящее время свободнопадающие бомбы Mk.82 (225 кг) на кассетных держателях CWM. Типовой состав вооружения - 56 бомб Mk.82 в среднем и заднем грузоотсеках и съемный бак с 9 600 кг топлива в переднем грузоотсеке. Другой вариант - 84 бомбы в трех грузоотсеках. Ведутся работы по оснащению самолета бомбами Мк.84 массой по 910 кг. Для них отрабатывается новый балочный многозамковый держатель на восемь боеприпасов (в каждом из трех грузоотсеков должно размещаться по одному такому держателю, на котором смогут подвешиваться разовые бомбовые кассеты CBU-87, CBU-97, "Рокай" 2 и кассеты с минами для постановки "внаброс" CBU-89). К оснащению самолетов этим вооружением предполагается приступить в 1997 г. В начале 2000-х годов в состав вооружения В-1В войдут перспективные КАБ с инерциально-спутниковым наведением JDAM, планирующие бомбы AGM-154 JSOW, бомбы повышенной точности WCMD и тактические крылатые ракеты JASSM с неядерной БЧ. Для преодоления ПВО рассматривалась возможность оснащения самолета противорадиолокационным УР AGM-88 HARM.

    https://topwar.ru/3617-bombardirovshhik-b-1b-lanc
    er.html
    DOCTOR ZLO
  16. Куница Сегодня, 21:48
    Как Трампа начинают дома шпынять, так он сразу лезет на соседях отыгрываться. Смотрите какой я могучий!
    Куница
  17. sabakina Сегодня, 21:58
    Бомбардировщики B-1В Lancer

    Посмотрел на фото и мне стало.....дурно....Это не бомбардировщик, это курица какая то!
    sabakina
  18. Караул73 Сегодня, 22:04
    При большой войне эти 6 самолетов мало что смогут сделать. Для молниеносного "погашения" КНДР нужна группировка побольше. И значительно. Северная Корея - это даже не Ирак, это круче.
    Караул73
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