СМИ: бомбардировщики США на Гуаме готовы по приказу выдвинуться к КНДР
Продолжается нагнетание обстановки на фоне обострения отношений между США и КНДР. Как сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон, экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1В Lancer, дислоцированных на тихоокеанском острове Гуам, готовы в случае приказа приступить к выполнению боевых задач над Корейским полуостровом.
Как сообщал ранее американский телеканал NBC, министерство обороны США разработало план упреждающего удара примерно по 20 военным объектам КНДР с применением B-1B Lancer. На авиабазе Андерсен на Гуаме дислоцированы шесть таких самолетов. С конца мая они были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение подобного удара.
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
Бомбардировщики B-1В Lancer ВВС США на Гуаме готовы выполнять задание, если им прикажут- приводит телеканал краткое сообщение в Twitter Тихоокеанского командования ВС США. В записи фигурирует выражение "fight tonight" (сражаться предстоящей ночью), которое не имеет отношения к конкретным временным срокам, но является девизом американских войск, дислоцированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Как сообщал ранее американский телеканал NBC, министерство обороны США разработало план упреждающего удара примерно по 20 военным объектам КНДР с применением B-1B Lancer. На авиабазе Андерсен на Гуаме дислоцированы шесть таких самолетов. С конца мая они были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение подобного удара.
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
Использованы фотографии: http://www.foxnews.com/
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