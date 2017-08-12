11:46 12 августа

Корабли НАТО помогут "разминировать" Эстонию

Сегодня в Таллин прибыла постоянная противоминная натовская группа. Информационный портал Delfi сообщает, что натовские военнослужащие готовятся к операции по поиску мин и иных взрывных устройств в территориальных водах Эстонии. Речь идёт о минах эпохи Второй мировой войны. Именно такой официальный повод озвучен натовским военным командованием.

Упомянутый прибалтийский портал цитирует представителя эстонских военно-морских сил капитан-лейтенанта Петера Иваска:
Прибытие морского подразделения НАТО и уничтожение взрывчатых устройств времен Второй мировой войны сделает морские пути Эстонии безопаснее для всех нас.


Корабли НАТО помогут "разминировать" Эстонию



Если целью натовской миссии является действительно поиск и обезвреживание мин, оставшихся со времён Второй мировой, то фактически эстонские ВМС себя окончательно дискредитируют. Получается, что у эстонского "флота" не хватает средств и профессионализма для осуществления даже такой операции - по повышению безопасности судоходства. Или Эстония окончательно превращается в натовский полигон - сами мины установят, сами же и обезвредят?..


Использованы фотографии: delfi.ee
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Комментарии 21

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:19
    Эстония уже не на что не способна без хозяев , полная деградация государства .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 10:26
      Интересно, кого сейчас в Эстонии больше, НАТОвцев или эстонцев? winked
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:28
        Подлодки искать будут наши и минировать побережье..Боятся падлы нашего десанта!
        Цитата: сибиралт
        Интересно, кого сейчас в Эстонии Больше, НАТОвцев или эстонцев?

        Там по моему одни наши остались, остальные в Европу свалили..
        ОТДЕЛ
      2. sabakina Сегодня, 10:36
        Цитата: сибиралт
        Интересно, кого сейчас в Эстонии больше, НАТОвцев или эстонцев? winked

        По ходу, это уже безразлично. Достаточно одной боеголовки, главное с мощностью не переборщить.
        sabakina
        1. сибиралт Сегодня, 10:41
          А безразлично ли это девушкам Эстонии? Чего то они и не протестуют. laughing
          сибиралт
      3. Pirogov Сегодня, 10:43
        Цитата: сибиралт
        Интересно, кого сейчас в Эстонии больше, НАТОвцев или эстонцев?

        Передастов половина ,четвёртая часть русских остальные чухонцы............
        Pirogov
        1. stalkerwalker Сегодня, 11:00
          Цитата: Pirogov
          Передастов половина ,четвёртая часть русских остальные чухонцы............

          Ваша осведомлённость какая-то странная..... recourse
          stalkerwalker
          1. Pirogov Сегодня, 11:03
            Цитата: stalkerwalker
            Ваша осведомлённость какая-то странная...

            Правда она такая не всем нравится вижу и Вы не довольны . ..................Есть другое мнение прошу озвучить ?
            Pirogov
    2. svp67 Сегодня, 10:36
      Цитата: Spartanez300
      Эстония уже не на что не способна без хозяев , полная деградация государства .

      И Вы серьезно поверили в то что там будет "разминирование". А мне кажется, что спецы НАТО, на оборот там изучат возможности по установке минных полей, для блокады нашего Балтийского флота...
      svp67
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:07
        Цитата: svp67
        Цитата: Spartanez300
        Эстония уже не на что не способна без хозяев , полная деградация государства .

        И Вы серьезно поверили в то что там будет "разминирование". А мне кажется, что спецы НАТО, на оборот там изучат возможности по установке минных полей, для блокады нашего Балтийского флота...

        Поверьте, что развернуть непроходимый рубеж от Таллинна до Хельсинки труда не составляет. В 1942-43г.г. немцы создали здесь два рубежа ПЛО.
        Очень многое будет зависеть от позиции Финляндии.
        stalkerwalker
    3. Дуплет Сегодня, 10:43
      Её(Эстонию) да и всех прибалтов, не разминировать надо, а заминировать. Ведь русские идут..
      Дуплет
  2. sabakina Сегодня, 10:32
    по поиску мин и иных взрывных устройств в территориальных водах Эстонии. Речь идёт о минах эпохи Второй мировой войны.

    Интересно, они в самом деле принимают нас за придурков?
    sabakina
    1. svp67 Сегодня, 10:39
      Цитата: sabakina
      Интересно, они в самом деле принимают нас за придурков?

      Похоже на то. Давно говорю, что нам пора усилить мероприятия по борьбе с "сомалийскими пиратами". В частности в Балтийском море очень внимательно отнестись к защите возможных фарватеров для прохода наших кораблей в особый период.
      svp67
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:45
        Какие ещё возможные фарватеры на Балтике?Эта лужа давно изучена.Натовцы на месте определяются с ракетными атаками и возможно минными полями,если флот частично уцелеет.
        п-к Опарышев
    2. stalkerwalker Сегодня, 10:56
      Цитата: sabakina
      по поиску мин и иных взрывных устройств в территориальных водах Эстонии. Речь идёт о минах эпохи Второй мировой войны.
      Интересно, они в самом деле принимают нас за придурков?

      Как это ни странно, но на многих морских навигационных картах Балтийского моря и сегодня указаны "бывшие районы опасные от мин". В период с 1941-го по 1944-й мины ставили и немцы, и мы. Балтика представляла из себя "бульон с клёцками".По окончании войны проводилось траление и неоднократное. Но упор делался на главные фарватеры и рекомендованные для плавания судов пути.
      А сколько потопленных транспортов покоится на дне Балтики? И кто знает начинку их трюмов?
      stalkerwalker
  3. капрал Сегодня, 10:38
    Странная новость. Выходит, что СССР ложил на
    уничтожение взрывчатых устройств времен Второй мировой войны

    чтобы сделать, тогда еще советские,
    морские пути Эстонии безопаснее для всех нас.

    И это при том, что прибалтика считалась "витриной" Советского союза.
    what request
    капрал
    1. sabakina Сегодня, 10:46
      Ничего странного. Минировать Балтику будут.
      sabakina
  4. Циркуль Сегодня, 10:45
    Вообще-то подобные мероприятия проводятся ежегодно,в своё время в них принимал участие и ВМФ России. В Латвии,если не ошибаюсь,противоминные корабли Швеции на постоянной основе стоят. Может они и негодяи,но когда рыбаки на минах ВОВ подрываются мне неприятно,даже если это не наши рыбаки. И да,разведка безусловно ведётся-было бы глупо не совмещать..
    Циркуль
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:50
    Эстонцев всего 1300000, из них тысяч триста русскоязычных. За годы "Независимости" население уменьшилось на треть! С таким темпом депопуляции страна обезлюдеет достаточно скоро.
    Горный стрелок
  6. Новус Сегодня, 11:05
    Корабли НАТО помогут "разминировать" Эстонию

    Молодцы натовцы, мины и иные взрывные устройства представляют угрозу.
    Новус
  7. К-50 Сегодня, 11:13
    Корабли НАТО помогут "разминировать" Эстонию

    По моему дешевле построить очистные сооружения, а не сбрасывать фекалии в море просто так. yes
    Прибытие морского подразделения НАТО и уничтожение взрывчатых устройств времен Второй мировой войны сделает морские пути Эстонии безопаснее для всех нас.

    Практически всё уже выявлено и выловлено, а чтобы уж совсем вам безопасно было, сидите дома и не ползайте в других местах. yes laughing
    К-50
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