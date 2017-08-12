Корабли НАТО помогут "разминировать" Эстонию

Прибытие морского подразделения НАТО и уничтожение взрывчатых устройств времен Второй мировой войны сделает морские пути Эстонии безопаснее для всех нас.

Сегодня в Таллин прибыла постоянная противоминная натовская группа. Информационный портал Delfi сообщает, что натовские военнослужащие готовятся к операции по поиску мин и иных взрывных устройств в территориальных водах Эстонии. Речь идёт о минах эпохи Второй мировой войны. Именно такой официальный повод озвучен натовским военным командованием.Упомянутый прибалтийский портал цитирует представителя эстонских военно-морских сил капитан-лейтенанта Петера Иваска:Если целью натовской миссии является действительно поиск и обезвреживание мин, оставшихся со времён Второй мировой, то фактически эстонские ВМС себя окончательно дискредитируют. Получается, что у эстонского "флота" не хватает средств и профессионализма для осуществления даже такой операции - по повышению безопасности судоходства. Или Эстония окончательно превращается в натовский полигон - сами мины установят, сами же и обезвредят?..