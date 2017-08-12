Литва: Россия угрожает безопасности страны ещё и через программное обеспечение

Есть случаи, когда имеет место подозрительная активность программное обеспечения. Нами замечено, что оставлены возможности для подключения, а когда происходит подключение, остаётся гадать, что они делают, как они контролируют.

В Литве заявили о том, что используемое в государственных ведомствах российское программное обеспечение «несёт угрозу для литовской безопасности». В докладе специалистов МО Литвы по изучению киберугроз говорится о том, что именно российский софт содержит коды, которые «позволяют осуществлять взлом национальных систем». В частности, с таким заявлением выступает заместитель министра обороны республики Эдвинас Кярза. BNS приводит заявление литовского чиновника:Подозрительной активностью в Литве считают автоматическую проверку системы на наличие вирусов?При этом сам же Кярза заявляет, что с российским программным обеспечением литовские государственные ведомства работают давно, но до сих пор не выявлено ни одного случая, когда «вредоносные коды были напрямую активированы и направлены на уязвление литовской кибербезопасности».Из литовского Сейма на имя главы правительства Литвы тем временем поступило заявление о необходимости осуществить масштабную проверку использования российского ПО в госведомствах с возможностью последующей его замены. Заменять, надо полагать, будут на американское, чтобы не выходить из-под колпака США окончательно...