11:45 12 августа

Литва: Россия угрожает безопасности страны ещё и через программное обеспечение

В Литве заявили о том, что используемое в государственных ведомствах российское программное обеспечение «несёт угрозу для литовской безопасности». В докладе специалистов МО Литвы по изучению киберугроз говорится о том, что именно российский софт содержит коды, которые «позволяют осуществлять взлом национальных систем». В частности, с таким заявлением выступает заместитель министра обороны республики Эдвинас Кярза.

BNS приводит заявление литовского чиновника:
Есть случаи, когда имеет место подозрительная активность программное обеспечения. Нами замечено, что оставлены возможности для подключения, а когда происходит подключение, остаётся гадать, что они делают, как они контролируют.


Литва: Россия угрожает безопасности страны ещё и через программное обеспечение



Подозрительной активностью в Литве считают автоматическую проверку системы на наличие вирусов?

При этом сам же Кярза заявляет, что с российским программным обеспечением литовские государственные ведомства работают давно, но до сих пор не выявлено ни одного случая, когда «вредоносные коды были напрямую активированы и направлены на уязвление литовской кибербезопасности».

Из литовского Сейма на имя главы правительства Литвы тем временем поступило заявление о необходимости осуществить масштабную проверку использования российского ПО в госведомствах с возможностью последующей его замены. Заменять, надо полагать, будут на американское, чтобы не выходить из-под колпака США окончательно...


Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Pirogov Сегодня, 11:05
    Может пора уже оправдать надежды Литвы........
    Pirogov
    1. Дуплет Сегодня, 11:08
      Дак прыгайте из окон, русские идут..
      Дуплет
      1. Pirogov Сегодня, 11:15
        Я прыгать не умею могу просто уронить больно ........и на будущие просил бы вас ,такие посты мне не адресовать.
        Pirogov
        1. Дуплет Сегодня, 11:20
          Цитата: Pirogov
          Я прыгать не умею могу просто уронить больно ........и на будущие просил бы вас ,такие посты мне не адресовать.

          Это пост не вам а литовцам ))
          Дуплет
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:09
      Pirogov
      Может пора уже оправдать надежды Литвы........
      Что поставить знак поворота Кантемировской дивизии на марше? laughing Пусть по прибалтике проедут случайно wassat laughing
      Наблюдатель2014
    3. Logall Сегодня, 11:11
      Пожалуйста, пожалейте латышскую шизофрению. Они и так у себя под кроватью шпионов ищут. А тогда и есть шпроты перестанут, подумают жучки...
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:16
        Я по русски отвечу прибалтам, можно мужики?
        Придем и будем бить не сильно, но больно! Забыли кто вас купил и свободу дал вам ? Напомним negative И наши хакеры контрольный выстрел сделают..
        ОТДЕЛ
        1. Logall Сегодня, 11:26
          [/quote]наши хакеры контрольный выстрел сделают..[quote]

          А один покусает!
          Вереск, дружище! Прости feel
          Logall
  2. Югра Сегодня, 11:16
    Ещё не все кастрюлеголовые литовцы в окопах?Не порядок...
    Югра
    1. хрыч Сегодня, 11:37
      Скорей тогда из Обамов с Мишей laughing
      хрыч
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:18
    Они антивирус Касперского решили сничтожить? И у них появится вирус "Даля", с соответствующими результатами...
    Горный стрелок
  4. п-к Опарышев Сегодня, 11:19
    Абалдеть!"Российское програмное обеспечение".Что это за зверь такой Первый раз встречаю!
    п-к Опарышев
    1. Володин Сегодня, 11:34
      Надеюсь, Вы сейчас пошутили...
      От 1С и архиваторов до антивирусов
      Володин
      1. Смог Сегодня, 11:43
        Алексей! Ну этот коммент из той же темы про Трампа и КНДР. Прошлый раз Вы интересней отреагировали. good [quote] Володин Сегодня, 06:55 ↑
        Цитата: п-к Опарышев
        КНДР,со своим устаревшим оружием,должна нанести первый удар по России, ослабив страну
        Штааа??..[/quote
        Не тратьте время на тролей.
        Смог
  5. Комментарий был удален.
  6. Black_PR Сегодня, 11:29
    Цитата: п-к Опарышев
    Абалдеть!"Российское програмное обеспечение".Что это за зверь такой Первый раз встречаю!

    А гугл Вам в помощь..) Много нового узнаете.
    Black_PR
    1. Смог Сегодня, 11:40
      Не кормите троля.
      Смог
  7. К-50 Сегодня, 11:31
    В докладе специалистов МО Литвы по изучению киберугроз говорится о том, что именно российский софт содержит коды, которые «позволяют осуществлять взлом национальных систем»

    Это фигня!! yes stop
    Мы с вами ОДНИМ воздухом дышим!!! Вдруг весь у вас его выдышим и вам не хватит!!! belay laughing
    99% софта янкенсов, так что все вопросы с его активностью к ним. yes laughing
    К-50
  8. Black_PR Сегодня, 11:44
    А зачем мой комм. про Астрал удалили? И ещё в мой проф. праздник ...((( Я плякаль....
    Black_PR
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