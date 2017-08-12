13:58 12 августа

Более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию

Как сообщает центральная северокорейская газета "Нодон синмун", почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР на фоне противостояния Пхеньяна и Вашингтона после одобрения новой резолюции СБ ООН.

По данным издания, за три дня заявления подали 3 миллиона 475 тысяч человек, в частности, студентов, рабочих и отставных военных.

Народ поднимается во всей стране для того, чтобы дать десятикратный отпор США. Лишь 9 августа в одной провинции Хванхэ-Пукто около 89 тысяч молодых людей подали заявление на вступление в армию
— отмечается в сообщении, передает РИА Новости.


Более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию


В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 53

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  1. новичок Сегодня, 12:34
    горячий привет траипу.
    новичок
    1. Partyzan Сегодня, 12:38
      горячий привет траипу.
      горячий привет ему может только прилететь, а вот у южан вырастут объемы продаж памперсов laughing
      Partyzan
      1. новичок Сегодня, 12:41
        южане_ да. но и не только. япы тоже напряглись. скоро и оттуда вонь пойдёт.
        новичок
        1. Partyzan Сегодня, 12:47
          япы тоже напряглись.
          так и там - матрасные бзы laughing а самураи как то уже, после западной толерастности, закончились hi
          Partyzan
          1. новичок Сегодня, 12:50
            сгорели самураи под атомом.дух же самурайский планомерно выветрился под коблуком янки.
            новичок
            1. maxim947 Сегодня, 12:52
              Наверное кормить по-обещали..))
              maxim947
            2. Partyzan Сегодня, 12:52
              С этим полностью согласен, а во становить его - нужны века hi
              Partyzan
              1. новичок Сегодня, 12:57
                да но началом должно быть: янки гоу хоум.
                новичок
    2. Алексей7777777 Сегодня, 12:40
      Насчёт добровольно,у меня сомнения есть...Насчёт боеготовности-
      НИКАКИХ СОМНЕНИЙ НЕТ..........
      Алексей7777777
      1. новичок Сегодня, 12:43
        вспоминая корейскую, да вьетнамскую войну, в добровольчестве у меня сомнений нет.
        новичок
        1. pvv113 Сегодня, 12:50
          У меня тоже сомнений не возникло - любовь к американцам в КНДР на генном уровне
          pvv113
          1. Partyzan Сегодня, 12:53
            любовь к американцам в КНДР на генном уровне
            laughing ВЛАДИМИР hi они так хотят их поиметь? lol
            Partyzan
            1. pvv113 Сегодня, 13:49
              Думаю, если штаты развяжут войну, то корейцы постараются. Кстати, в этом случае и Китай встанет на стороне КНДР
              "Китай также должен разъяснить, что если Северная Корея осуществит ракетные пуски, которые будут угрожать США, Китай останется нейтральным. Если же удар будет наноситься США и Южной Кореей с целью свержения северокорейского режима, изменения политической картины на Корейском полуострове, то Китай постарается этому помешать".
              http://www.interfax.ru/world/574441
              pvv113
              1. Partyzan Сегодня, 13:55
                то корейцы постараются. Кстати, в этом случае и Китай встанет на стороне КНДР
                не только китай, вы сможете определить конечную траекторию баллистической ракеты которая летит к вашим границам? по этому и российские про на ни среагируют, а это война request
                Partyzan
          2. новичок Сегодня, 12:55
            да уж. во Вьетнаме до сих пор есть провинция отчуждения, где рождаются калеки, пускают туда в основном только своих и наших врачей. так что про гены вы в точку.
            новичок
      2. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:32
        У меня, к сожалению, с точностью до наоборот. Я готов поверить в добровольное вступление в ВС.Во-первых, у северокорейцев с этим серьезно, патриотизм для них - не пустые слова, а во вторых там по крайней мере кормить будут, что на фоне возможного экономического кризиса очень даже неплохо. А вот насчет боеспособности армии - очень сомневаюсь. Дух у корейцев есть, но матчасть стара, военная подготовка, боюсь, далеко не на уровне и тактика войск скорее всего не претерпела существенного развития с корейской войны, а этого сейчас недостаточно. Нельзя сейчас воевать методами второй мировой войны.
        Андрей из Челябинска
    3. GradusHuK Сегодня, 12:56
      Все-таки огребут полосатые за...нцы!
      GradusHuK
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:54
        Сша нападают исподтишка ..Сейчас пиар идет, а вот все успокоится и тогда мочканут! Ын будь осторожен с этими шакалами мировыми..
        ОТДЕЛ
  2. Вздринчер Сегодня, 12:34
    Подыгрывают США за корочку хлеба корейцы точняк 100% ИМХО
    Вздринчер
  3. Маз Сегодня, 12:35
    Интересно а в америке будет столько добровольцев желающих защитить США , если КНДР на кубе установит свои ракеты или в Никарагуа? Или в Венесуэле?
    Маз
    1. Walanin Сегодня, 13:12
      завязывайте пить.
      Walanin
  4. Маки Авелльевич Сегодня, 12:36
    Более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию


    там 100 процентное волонтёрство. кто не успел выявитьть желания вступить куда надо может пойти работать на свежем воздухе. ну лес или что у них там.
    Маки Авелльевич
    1. To be or not to be Сегодня, 12:42
      Там Лидер -Вождь Нации! Это ж понять так просто !
      Ему отступить или поддаться-потерять Лицо
      To be or not to be
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:00
      Цитата: Маки Авелльевич
      Более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию


      там 100 процентное волонтёрство. кто не успел выявитьть желания вступить куда надо может пойти работать на свежем воздухе. ну лес или что у них там.

      Со своими разберитесь, которые под видом любви к Торе, в армию ни хотят идти служить в ЦАХАЛ, вы видимо один из них, иначе такую ахинею ни несли...
      DOCTOR ZLO
      1. Керенский Сегодня, 13:57
        А шо-таки в ЦАХАЛе так плохо стало? Магавники рации скручивают? Так то и было...
        Керенский
    3. 34 регион Сегодня, 13:21
      12.36. Маки! Никак северокорейский еврей!? Ну ка расскажите нам как там живётся истинным евреям! Притесняют местные? Или все северокорейские евреи записались в волонтёры?
      34 регион
  5. sabakina Сегодня, 12:41
    Более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию

    В случае чяво, нам это аукнется, но лично я готов. тракторист-снайпер с умением водить всё. что ездиет!
    sabakina
    1. Partyzan Сегодня, 12:55
      тракторист-снайпер с умением водить всё. что ездиет!
      Вячеслав hi у меня в загашнике стоит сеялка-веялка с вертикальным взлетом - потянешь? drinks
      Partyzan
      1. sabakina Сегодня, 12:58
        Bob, hi drinks drinks , в ПТУ я проходил вождение на Т-130 с болотоходными гусеницами!
        sabakina
        1. Partyzan Сегодня, 13:13
          на Т-130 с болотоходными гусеницами!
          башмаки широкие laughing о вертикальный взлет?
          Partyzan
  6. DPN Сегодня, 12:48
    Молодцы ,ОНИ смогут США пасть порвать Вторая страна которая заставила США прятаться в бомбоубежищах,а вот советский народ поднял свои лапки к верху,в результате получил безработицу и сопутствующую нищету.
    DPN
    1. BlackMokona Сегодня, 12:58
      Уже надоели эти пасть порвать, никогда не оправдывается
      https://www.youtube.com/watch?v=Z8Cz7mhkDm8
      Не надо шутить с войной, "№;. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. Это 250 тысяч отборных солдат Ирака "№;%! Они всё разнесут! Они всю пустыню пройдут за один час! Они взорвут все твои эсминцы, всех твоих журналистов, дипломатов. Джордж, ты — ковбой.......

      wassat
      BlackMokona
      1. GradusHuK Сегодня, 13:02
        BlackMokona Сегодня, 12:58 Не нужно артиста принимать близко к сердцу!
        GradusHuK
        1. BlackMokona Сегодня, 13:04
          Военных аналитиков вангующих разрыв пасти США, каждую войну превышает все разумные пределы. И каждый раз ошибающихся.
          BlackMokona
    2. GradusHuK Сегодня, 13:00
      Советский народ продали верхушка и спецслужбы hi
      GradusHuK
      1. BlackMokona Сегодня, 13:02
        Народ всячески при этом одобрямс свой выражал.
        BlackMokona
        1. GradusHuK Сегодня, 13:07
          За весь народ нескромно говорить!
          GradusHuK
          1. BlackMokona Сегодня, 13:10
            Но согласитесь, подавляющая масса бодро колебалась с линией партии
            BlackMokona
            1. GradusHuK Сегодня, 13:18
              BlackMokona Сегодня, 13:10 Просто так ни чего не делается.Все было рассчитано и хладнокровно исполнено. Перед народом несколько лет исполняли театральное действие.
              GradusHuK
          2. Walanin Сегодня, 13:13
            народ сам прекрасно сказал свое слово выбрав своим батькой Борьку алкаша
            Walanin
            1. GradusHuK Сегодня, 13:20
              Walanin Сегодня, 13:13 Я не выбирал.,,Избранные''уже назначены!
              GradusHuK
              1. Walanin Сегодня, 13:21
                Дада. Старая байка "моя хата с краю". Так значит Вы просто не народ.
                Walanin
            2. GradusHuK Сегодня, 13:22
              Walanin Сегодня, 13:21 А вот на референдум ЗА СССР ходил!Только растоптали ,,избранные'' право народа!И сейчас продолжают это действо. hi
              GradusHuK
              1. Walanin Сегодня, 13:23
                Если на том референдуме на первый вопрос Вы ответили ДА, то вы прямой соучастник его распада.
                Walanin
                1. GradusHuK Сегодня, 13:29
                  С Вами демагогией заниматься не намерен.Всего Вам доброго!Спите дальше. yes
                  GradusHuK
                  1. Walanin Сегодня, 13:31
                    Стандартный уход от ответа с фразой наподобие "желаю удачи". Понимаю. Вас тут таких каждый второй. С виду патриот а на деле предатель.
                    Walanin
    3. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:01
      когда попадешь в Ад, ты ответишь и за это....
      а вот советский народ поднял свои лапки к верху,в результате получил безработицу и сопутствующую нищету.
      DOCTOR ZLO
    4. RomanS Сегодня, 13:07
      Надеюсь насчёт "народа", Вы и о себе тоже?
      RomanS
  7. п-к Опарышев Сегодня, 13:14
    Ну началось! С Богом!Корея первой ударит по России,и все диванники полетят с диванов и забудут про ВО.ВО уйдёт в историю.Дальше диванники ВО возьмут лопаты и начнут копать себе щель для своего жирного тела.Совет запасайтесь самогонкой.
    п-к Опарышев
    1. BlackMokona Сегодня, 13:17
      Да успокойтесь, за Донбасс не вступаются, а тут за какую то Корею.
      BlackMokona
      1. п-к Опарышев Сегодня, 13:49
        Причём тут корея!!Очнитесь! За Россию некому вступиться.
        п-к Опарышев
      2. mixei Сегодня, 13:55
        Не ,ну с десяток ПВО С-300 или 400 можно было прислать да и "Тополей" тоже с десяток ,главное воздушных компрессоров по мощней и побольше отправить...
        mixei
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:38
      Цитата: п-к Опарышев
      Дальше диванники ВО возьмут лопаты и начнут копать себе щель для своего жирного тела.Совет запасайтесь самогонкой.

      Вы видимо тренер по фитнесу....
      DOCTOR ZLO
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