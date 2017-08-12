16:02 12 августа

В Раде объяснили, зачем американцы строят центр ВМС в Очакове

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз, известная своими нелицеприятными высказываниями в адрес России и заявившая, что РФ планирует "прорубить" сухопутный коридор в ПМР, захватив Одессу, написала на сайте своей партии, что строительство оперативного центра ВМС в Очакове вызвано "многолетней политикой России" и необходимо в рамках координации Киева с НАТО, передает РИА Новости

Украина и впредь будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического альянса с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе
— заявила Фриз

В Раде объяснили, зачем американцы строят центр ВМС в Очакове



На этой неделе стало известно, что американские военные начали строить на украинской военно-морской базе в Очакове оперативный центр ВМС, который предполагается использовать для планирования и оперативного командования во время военных учений на Украине.
Фриз напомнила, что курс на вступление Украины в Североатлантический альянс закреплен законодательно. Строительство центра в Очакове, по ее словам, является "насущной необходимостью в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведения и координации мер безопасности со странами — членами НАТО".

Киев в конце 2014 года отказался от внеблокового статуса, а в июле этого года президент Петр Порошенко подписал закон, в котором стремление Украины вступить в НАТО прописано как один из ключевых факторов государственной политики. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вступление в альянс потребует от Киева больших усилий, реформ и модернизации. По оценкам экспертов, Украина вряд ли сможет достичь стандартов НАТО в ближайшие 20 лет.

Использованы фотографии: © Фото : Public domain
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Комментарии 40

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  1. Spartanez300 Сегодня, 14:14
    Пора на Украине устраивать пророссийский майдан , пока дело не зашло слишком далеко хотя наверное дальше уже не куда .
    Spartanez300
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:31
      заявившая, что РФ планирует "прорубить" сухопутный коридор в ПМР, захватив Одессу

      А почему не через Киев? - "Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт"!
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:08
        Саня , здрав буде , дружище ! hi drinks
        Цитата: СРЦ П-15
        А почему не через Киев?

        Чтобы дать время собрать чуморданы . wink
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:13
          Приветствую, Паша! hi drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Чтобы дать время собрать чуморданы .

          Я думаю, если мы решим помочь Приднестровью, то им будет некогда собирать свои "чуморданы". yes
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:22
            Саш , а сколько этих фертикультяпистых жалеть будем ? Пора дать по сусалам пяткой , да и по ушам двумя ладошками похлопать . am
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:26
              Цитата: bouncyhunter
              Пора дать по сусалам пяткой , да и по ушам двумя ладошками похлопать .

              Паш, ты хочешь. чтобы они ещё и глухие были? belay
              СРЦ П-15
              1. cniza Сегодня, 15:41
                На этой неделе стало известно, что американские военные начали строить на украинской военно-морской базе в Очакове оперативный центр ВМС


                Пусть не сочиняют , они будут строить полноценную базу , а нам потом их оттуда , придется выковыривать...
                cniza
              2. bouncyhunter Сегодня, 15:43
                А почему нет ? Поводыря для этих слепоглухонемых мы им из СММ ОБСЕ спроворим , я даже знаю кто возглавит сей момент . wink
                bouncyhunter
              3. Тралл Сегодня, 15:46
                О, так это та самая Ирина Фриз - порнозвезда и подружка Порошенко? Прелестно, прелестно. smile

                https://kp.by/daily/26553/3570571/
                Тралл
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:53
                  Цитата: Тралл
                  О, так это та самая Ирина Фриз - порнозвезда и подружка Порошенко?

                  Ну вот , опять вся идея поросю под хвост - вычислили ... Приветствую , коллега ! hi
                  bouncyhunter
        2. Pirogov Сегодня, 15:47
          Цитата: bouncyhunter
          Чтобы дать время собрать чуморданы .

          Так они и за границы гадить будут не меньше.
          Pirogov
    2. Esoteric Сегодня, 15:01
      Цитата: Spartanez300
      Пора на Украине устраивать пророссийский майдан

      Пора её расчленить и оставить с теми, кому с Россией не по пути. Хватит ненькаться...Маленький ребёнок - маленькие заботы, большой "не умный дитятко" - сам себе враг.
      Esoteric
      1. Spartanez300 Сегодня, 15:25
        А вас не заботит что от самых тех с кем по вашим словам оставшейся расчлененной Украине будет по пути граница России совсем рядом , а это для нашей страны неприемлемо иметь под боком потенциального врага маленького или большого , их и так слишком много .
        Spartanez300
  2. Маз Сегодня, 14:14
    Господи, та пусть строят. Толи нам бегать в Европу вербовать агентуру на американских военных базах, толи под боком черпать первейшую информацию из первоисточника. Там ведь всеобщая сеть обмена инфой работает! И дешевле выйдет, чем в америку летать за секреткой нашего главного партнёра. Ну и матчасть можно поизучать рядышком :) опять же , мальков из пдсс и ппдсс на "котиках "потренировать как в домашнем тёплом море ....
    Маз
    1. Partyzan Сегодня, 14:29
      будет расширять и углублять сотрудничество со странами
      радужные уже на готове - у углубят, и расширят laughing
      Partyzan
      1. Подрезчик Сегодня, 14:52
        Цитата: Partyzan
        будет расширять и углублять сотрудничество со странами
        радужные уже на готове - у углубят, и расширят laughing

        Привет, Володя! hi Думаешь, на все готовы? Придется ждать лет 20!
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 14:59
          Придется ждать лет 20!

          Саня, ты что то по путао
          Partyzan
          1. Подрезчик Сегодня, 15:10
            Володь, так это у них "междусобойчик"! laughing А натовских "партнеров" надо ждать!!! lol Если серьезно, мне понравилось как писал как-то Володя VOVANPAIN, "нагуляются", приползут! Только тогда российскому руководству надо быть жестким, и "спрашивать" за ВСЕ! angry
            Подрезчик
            1. Partyzan Сегодня, 15:17
              это у них "междусобойчик"!
              так вот для этого бордель и строят feel САША какой междусобойчик - между натобойчик lol
              Partyzan
    2. профессор Сегодня, 14:50
      Цитата: Маз
      Толи нам бегать в Европу вербовать агентуру на американских военных базах, толи под боком черпать первейшую информацию из первоисточника.

      "Нам" это кому? Иностранным рабочим в Израиле? Вчера у тебя "наш" был Цахаль, а сегодня...
      профессор
  3. Logall Сегодня, 14:15
    [/quote]сотрудничество со странами Североатлантического альянса с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе[quote]
    да здравствует североатлантический блок– самый мирный блок в мире fellow
    Logall
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:19
      Не боись!!!! Укропы уже между собой разделили, кто - что будет сдавать в Цветмет, из полосатой техники laughing lol wink
      Соломон Кейн
      1. Logall Сегодня, 14:55
        Мне украинских моряков жаль! Их нежно розовые янки пользовать будут.
        Logall
  4. п-к Опарышев Сегодня, 14:17
    Эта базадействительно против прямого пути России в Приднестровье.Но нам пофиг против кого воевать,против пендиков или их кастрюлеголовых.
    п-к Опарышев
  5. iliitchitch Сегодня, 14:25
    Ну и фамилие у них ... фризы(а чего не фрост сразу?) , сквернялисы , стодтенЛГБДберги там всякие . Бог он , это , шельму метит , всё видит .
    iliitchitch
    1. pvv113 Сегодня, 15:03
      В буквальном переводе Фриз - это отмороженная wink
      pvv113
  6. тезей Сегодня, 14:30
    Хорошо так копают и как я понял копают не военные США. Все правильно. Они не будут копать, мыть полы, мести территорию, чистить сортиры. Как раз для этого и нужны ВСУ. Посему пани Фриз может проявить инициативу и обеспечить союзников и дамами для их досуга. Тогда будет полный порядок . Да и сама бы могла поучаствовать. Вон какие афроамериканцы на фото. Атфрият как следует.
    тезей
    1. Masya Masya Сегодня, 14:56
      Цитата: тезей
      Хорошо так копают и как я понял копают не военные США.

      Не барское это дело, копать... wink
      Masya Masya
  7. av58 Сегодня, 14:43
    Пусть строят, через несколько месяцев Бандерлогии кирдык, так что получим базу по НАТОвским стандартам бесплатно.
    av58
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:12
      Цитата: av58
      Пусть строят,

      Дык,опять же - стационарная цель. Разве плохо? request Ну,да, орать об агрессии России и тут же строить такую мишень на расстоянии "пистолетного выстрела" от границ "агрессора". Да нехай. yes
      Paranoid50
  8. atesterev Сегодня, 14:47
    Пытались в Крыму сделать, не вышло, майданутые всё им испортили. Ну дык хоть в Очакове приспособятся... Пиво Очаковское будут пить - промышленность ВУкраины поднимать wink
    atesterev
  9. parusnik Сегодня, 14:48
    [b
    ]Украина и впредь будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического альянса с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе
    [/b]..Коли так пора ЛДНР признавать официально...Зачем нам кузнец, нам кузнец не нужен... в смысле сотрудничество страны 404 с НАТОй во имя мира...
    parusnik
  10. Сан Саныч Сегодня, 14:55
    Очаков город русской славы, пора бы ему возвратиться домой, так же, как и Севастополю.
    Сан Саныч
  11. профессор Сегодня, 14:57
    Бывал я по службе в Очакове. Тогда там был отличный аэродром с Су-27 ну и знаменитый остров "Майский" со спецназом КЧФ. И то и другое уже давно запрошено и разворовано...
    профессор
    1. Околоточный Сегодня, 15:35
      А вот это и напрягает. База спецназа ВМФ после развала СССР там оставалась (какая никакая). И скорее всего американцы и центр строят подобной специфики. Тем более, до Крыма и Севастополя "рукой подать".
      Околоточный
  12. sauvage Сегодня, 15:01
    Цитата: Маз
    Господи, та пусть строят. Толи нам бегать в Европу вербовать агентуру на американских военных базах, толи под боком черпать первейшую информацию из первоисточника. Там ведь всеобщая сеть обмена инфой работает! И дешевле выйдет, чем в америку летать за секреткой нашего главного партнёра. Ну и матчасть можно поизучать рядышком :) опять же , мальков из пдсс и ппдсс на "котиках "потренировать как в домашнем тёплом море ....

    Тогда сразу в Севастополе нужно открыть базу и тренироваться на ней. Вы наверное считаете что еще не достаточно близко подпустили НАТО к границам. Ещё наверное не пришло время для "хитрого плана". Путин как пулеметчик в военных фильмах, ему кричат "огонь", а он отвечает"пусть еще подойдут по ближе"
    sauvage
  13. pvv113 Сегодня, 15:05
    По оценкам экспертов, Украина вряд ли сможет достичь стандартов НАТО в ближайшие 20 лет

    Похоже, это эксперты-оптимисты hi
    pvv113
  14. Горный стрелок Сегодня, 15:07
    Да просто все. В Севасе не удалось угнездиться, тогда хоть в Очакове...И хоть тушкой, хоть чучелом, но ВНА!
    Горный стрелок
  15. Екатерина II Сегодня, 15:46
    адепты ХПП и других многоходовок в восторге от таких новостей.
    Ничего собственно и не произошло то.. ну строят что то там НАТО и США на Украине...главное КРым то наш...
    Екатерина II
  16. Югра Сегодня, 15:59
    Шестёрки,продажные шкуры.Как же я ненавижу укропитеков.Все места свои подставили под матрасников...
    Югра
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