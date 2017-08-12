В Раде объяснили, зачем американцы строят центр ВМС в Очакове

Украина и впредь будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического альянса с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз, известная своими нелицеприятными высказываниями в адрес России и заявившая, что РФ планирует "прорубить" сухопутный коридор в ПМР, захватив Одессу, написала на сайте своей партии, что строительство оперативного центра ВМС в Очакове вызвано "многолетней политикой России" и необходимо в рамках координации Киева с НАТО, передает РИА Новости — заявила ФризНа этой неделе стало известно, что американские военные начали строить на украинской военно-морской базе в Очакове оперативный центр ВМС, который предполагается использовать для планирования и оперативного командования во время военных учений на Украине.Фриз напомнила, что курс на вступление Украины в Североатлантический альянс закреплен законодательно. Строительство центра в Очакове, по ее словам, является "насущной необходимостью в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведения и координации мер безопасности со странами — членами НАТО".Киев в конце 2014 года отказался от внеблокового статуса, а в июле этого года президент Петр Порошенко подписал закон, в котором стремление Украины вступить в НАТО прописано как один из ключевых факторов государственной политики. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вступление в альянс потребует от Киева больших усилий, реформ и модернизации. По оценкам экспертов, Украина вряд ли сможет достичь стандартов НАТО в ближайшие 20 лет.