16:02 12 августа

Подготовку российских военных летчиков изменили с учетом опыта в Сирии

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Виктор Бондарев заявил, что боевая подготовка российских летчиков и система подготовки курсантов были скорректированы с учетом опыта, полученного российскими военными в Сирии.

По его словам, за два года через Сирию прошел "весь личный состав ударной авиации, армейской авиации", а некоторые пилоты побывали в этой стране дважды. Бондарев отметил, что благодаря сирийском опыту в Воздушно-космических силах "появляются новые способы нанесения ударов по наземным объектам", передает РИА Новости.

Подготовку российских военных летчиков изменили с учетом опыта в Сирии



Бондаренко также сообщил, что в 2017 году в ВКС продолжается модернизация, сейчас военные получили более 100 самолетов и примерно 300 вертолетов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Его жертвами, по данным ООН, стали более 220 тысяч человек. По запросу президента Сирии Башара Асада Россия с 30 сентября 2015 года начала наносить авиаудары по объектам террористов в республике. При поддержке Москвы Дамаску удалось освободить от боевиков значительную территорию страны и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент Владимир Путин приказал вывести основную часть российской группировки ВКС после успешного выполнения ряда боевых задач. При этом Россия продолжает выполнять обязательства по поставке сирийскому правительству вооружений и обучению военных специалистов. В Сирии по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:09
    Кто скажет, что мы зря зашли в Сирию, пусть первым бросит в меня камень!
    СРЦ П-15
    1. Подрезчик Сегодня, 15:13
      Цитата: СРЦ П-15
      Кто скажет, что мы зря зашли в Сирию, пусть первым бросит в меня камень!

      hi Даже разговора нет, боевой опыт есть боевой! good good good
      Подрезчик
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:16
        Цитата: Подрезчик
        Даже разговора нет, боевой опыт есть боевой

        Замечу: БЕСЦЕННЫЙ боевой опыт! yes hi
        СРЦ П-15
        1. Подрезчик Сегодня, 15:26
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: Подрезчик
          Даже разговора нет, боевой опыт есть боевой

          Замечу: БЕСЦЕННЫЙ боевой опыт! yes hi

          Да, Александр, в учебном классе или на полигоне не то! hi yes
          Цитата: Partyzan
          боевой опыт есть боевой!
          учится на своих ошибках, Россию все называли дураками, это их прав, дерьмократы, но свой опыт получили, а они теперь пусть думают am

          Да пусть считают дураками, я далек от шапкозакидательства, но опыт-не пропьешь и за деньги не купишь! good
          Подрезчик
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:28
            Цитата: Подрезчик
            Да пусть считают дураками, я далек от шапкозакидательства, но опыт-не пропьешь и за деньги не купишь!

            Согласен, тёзка! drinks hi
            СРЦ П-15
        2. bouncyhunter Сегодня, 15:28
          Цитата: СРЦ П-15
          Кто скажет, что мы зря зашли в Сирию, пусть первым бросит в меня камень!

          Это бестолку - я тебе ПВО и ПРО 80-го левела подсуетил . wink
          Цитата: Подрезчик
          Даже разговора нет, боевой опыт есть боевой!

          Цитата: СРЦ П-15
          Замечу: БЕСЦЕННЫЙ боевой опыт!

          Вот тут-то и кроется наше отличие от матрасоидов , друзья мои ! Мы мыслим не клишированной логикой , а именно наработками ! soldier
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:34
            Цитата: bouncyhunter
            Это бестолку - я тебе ПВО и ПРО 80-го левела подсуетил .

            Паш, я верен своему С-125, он "невидимку" сбивал, а тут какие-то камушки... laughing
            Цитата: bouncyhunter
            Вот тут-то и кроется наше отличие от матрасоидов , друзья мои ! Мы мыслим не клишированной логикой , а именно наработками !

            Наработками и непредсказуемостью!
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:40
              Цитата: СРЦ П-15
              непредсказуемостью

              Сань , ну это же очевидно ! wink На любую ихнюю "хитромудрость" мы всегда ответим нашим русским "А вы кто ? Нате !!! angry " .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 15:46
                Приветствую Паша! hi , что бы они не делали , они нас никогда не поймут и не просчитают...
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:50
                  Так вот именно так , Витя ! Не понять им того , что у нас в душе . Не теми категориями они мыслють . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 15:56
                    Они ещё не знают , что значит когда наша душа разворачивается на полную.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:58
                      Опасаясь за их целостность и сохранность : лучше им этого и не знать , Витя . bully soldier
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 16:02
                        Вот - вот , ибо места им не останется.
                        cniza
          2. Подрезчик Сегодня, 15:38
            Привет, Паш! hi Мысль твою поддерживаю двумя руками! В начале 90-х одноклассница вышла замуж за америкоса и уехала туда. Встретил в 2000году в Минске, разговоры за кофе, рассказывает: погнала свой Форд на ремонт, ей говорят- такую машину 1988г. сделать не можем, только 86. Она-они же одинаковые, ответ-нет не можем, только 86! belay Девка была в шоке!
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:47
              Привет , Саня ! hi drinks Ну так и я о том же : "исключительность" повлияла на уровень интеллектуального развития в сторону тенденции "ниже плинтуса" . Прискорбно ... crying
              bouncyhunter
            2. cniza Сегодня, 15:48
              Александр доброго времени! hi , они привыкли жить по написанному , а мы душою...
              cniza
              1. Подрезчик Сегодня, 15:56
                Виктор, приветствую! hi "...а мы душою..." Точнее не скажешь!!! good hi
                Подрезчик
                1. cniza Сегодня, 16:00
                  Они не знают что это такое... drinks
                  cniza
      2. Partyzan Сегодня, 15:20
        боевой опыт есть боевой!
        учится на своих ошибках, Россию все называли дураками, это их прав, дерьмократы, но свой опыт получили, а они теперь пусть думают am
        Partyzan
        1. 210окв Сегодня, 15:24
          Дерьмократам тоже надо в Сирию....В качестве мишеней.
          Цитата: Partyzan
          боевой опыт есть боевой!
          учится на своих ошибках, Россию все называли дураками, это их прав, дерьмократы, но свой опыт получили, а они теперь пусть думают am
          210окв
          1. Partyzan Сегодня, 15:39
            В качестве мишеней.
            не получится, им бармалеи на камеру головы резать будкт hi
            Partyzan
        2. Соломон Кейн Сегодня, 15:39
          Салют, Сябрам и Россиянам! Опыт уникальный не только для пилотов, но для выявления "косяков" по технике, работающей в БУ......
          Соломон Кейн
          1. Partyzan Сегодня, 15:47
            но для выявления "косяков"
            правильно Саша hi главное чтобы выявили hi
            Partyzan
          2. cniza Сегодня, 15:49
            Костя hi , мы очень много новых образцов успели прокатать и выявить многие слабые места...
            cniza
    2. soroKING Сегодня, 15:27
      а в это время Украина готовит своих пилотов laughing
      soroKING
    3. древний Сегодня, 16:00
      Цитата: СРЦ П-15
      Кто скажет, что мы зря зашли в Сирию, пусть первым бросит в меня камень!


      За "это" даже разговоров не ведётся и эта тема не обсуждается, а вот на счёт всего остального типа..."опыта" и особенно при 80 часовой норме лётной подготовки курсантов..это дааа..."опыт" ...ожрененьнейший!!! crying
      древний
  2. Jovanni Сегодня, 15:19
    за два года через Сирию прошел "весь личный состав ударной авиации, армейской авиации", а некоторые пилоты побывали в этой стране дважды.

    Да уж! Маловато у нас пилотов...
    Jovanni
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:27
    Как ни цинично это звучит, но именно операция в Сирии показала, что Россия стала "зубастой"! И продажи нашего оружия сразу возросли! И, по слухам, эта операция не стала убыточной, несмотря на некоторые потери...
    Горный стрелок
    1. Dart2027 Сегодня, 15:41
      Цитата: Горный стрелок
      эта операция не стала убыточной

      Вообще-то давно говорилось, что на неё пустили часть денег которые должны были пойти на учения ВКС. Вот и учатся
      Dart2027
    2. Paranoid50 Сегодня, 15:45
      Цитата: Горный стрелок
      но именно операция в Сирии показала, что Россия стала "зубастой"!

      Дык, "зубы росли" и в ходе самой операции. Ведь не только сирийцев натаскивали,но и сами,по ходу, учились. И то,что вносят правки, это само собой. Удивило бы,если бы этого не сделали. Давеча был "разбор полётов" к годовщине 08.08.08.: 80% потерь - от своего и союзного ПВО... Но,как говорится: "Было,помним, но время идет..." hi
      Paranoid50
    3. Гардамир Сегодня, 15:45
      И продажи нашего оружия сразу возросли! И, по слухам, эта операция не стала убыточной,
      Вам демократам, только бы на деньги всё мерять.
      Гардамир
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 15:29
    С Праздником ВКС,меня и всех причастных!Удачи парням!
    ВЕРЕСК
  5. Гардамир Сегодня, 15:36
    Хорошая заметка! Там ещё было сказано, улучшаются классы для занятий с более современным оборудованием. И повышен приём в лётные училища.
    Гардамир
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