16:03 12 августа

Российские курсанты заняли второе место на "Суворовском натиске" в Китае

Российские курсанты заняли второе место на международных состязаниях "Суворовский натиск", завершающих в Китае Армейские игры, и выиграли автомобиль, сообщили в пресс-центре конкурса "Суворовский натиск", передает РИА Новости

Ранее сообщалось, что победитель каждого из международных соревнований, проходящих в Китае, получит внедорожник. За второе место будет вручен классический седан, за третье — мотоцикл.

Российские курсанты заняли второе место на "Суворовском натиске" в Китае



В напряженной борьбе российские курсанты с минимальным отставанием заняли второе место и выиграли легковой автомобиль. Первое место заняли хозяева соревнований — команда из КНР. Третье место досталось иранскому экипажу. Именно эти соревнования закрыли "АрМИ-2017" в Баян-Гол-Монгольском округе КНР
— говорится в сообщении.

Российскую команду представили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. В финале им пришлось состязаться с военнослужащими из Венесуэлы, Ирана и Китая. В конкурсе также принимали участие команды из Анголы и Зимбабве, но они не прошли во второй этап. Впервые в истории "АрМИ" российская команда выступала на БМП-2 против трех экипажей китайских "Тип-86".

Отмечается, что конкурсанты продемонстрировали мастерство экстремального вождения боевых машин на замкнутой четырехкилометровой трассе с препятствиями. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолет и противотанковый гранатомет.


Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:36
    Второе место конечно не первое но все равно почетное, с чем их и поздравляю . Извлечем из этого урок и на следующий год победим , и надеюсь на более современной технике . soldier
    Spartanez300
    1. Teberii Сегодня, 15:39
      Молодцы так и дальше, и сильнее.
      Teberii
    2. Pirogov Сегодня, 15:51
      Цитата: Spartanez300
      Второе место конечно не первое но все равно почетное, с чем их и поздравляю . Извлечем из этого урок и на следующий год победим , и надеюсь на более современной технике .

      Всё нормально дома как известно и стены помогают ,так что победа китайцев не удивительна.
      Pirogov
  2. новичок Сегодня, 15:39
    молодцы бойцы! чуток не дотянули, ну да ладно, простим. с уговором в следующий раз берём внедорожник. поздравляю наших ребят. love
    новичок
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:40
    Молодцы курсанты!Есть время отточить мастерство.Молоды и перспективны!Браво,ребята! good
    ВЕРЕСК
  4. rpek32 Сегодня, 15:50
    хехе. есть куда стремиться. молодцы soldier
    rpek32
  5. donavi49 Сегодня, 15:54
    Кстати - китайцы выступали на модернизированной копейке. Которая фактически сейчас активно снимается с вооружения. Основной БМП НОАК - машина нового поколения.
    donavi49
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