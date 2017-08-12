Российские курсанты заняли второе место на "Суворовском натиске" в Китае

В напряженной борьбе российские курсанты с минимальным отставанием заняли второе место и выиграли легковой автомобиль. Первое место заняли хозяева соревнований — команда из КНР. Третье место досталось иранскому экипажу. Именно эти соревнования закрыли "АрМИ-2017" в Баян-Гол-Монгольском округе КНР

Российские курсанты заняли второе место на международных состязаниях "Суворовский натиск", завершающих в Китае Армейские игры, и выиграли автомобиль, сообщили в пресс-центре конкурса "Суворовский натиск", передает РИА Новости Ранее сообщалось, что победитель каждого из международных соревнований, проходящих в Китае, получит внедорожник. За второе место будет вручен классический седан, за третье — мотоцикл.— говорится в сообщении.Российскую команду представили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. В финале им пришлось состязаться с военнослужащими из Венесуэлы, Ирана и Китая. В конкурсе также принимали участие команды из Анголы и Зимбабве, но они не прошли во второй этап. Впервые в истории "АрМИ" российская команда выступала на БМП-2 против трех экипажей китайских "Тип-86".Отмечается, что конкурсанты продемонстрировали мастерство экстремального вождения боевых машин на замкнутой четырехкилометровой трассе с препятствиями. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолет и противотанковый гранатомет.