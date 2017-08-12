Министр обороны Сербии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

Мы, конечно, общаемся с НАТО в рамках "Партнерство во имя мира" — это оптимальный уровень кооперации для нас и мы удовлетворены этим. Мы всегда заявляем нашим партнерам в НАТО, что мы сохраняем военный нейтралитет и у нас нет желания становиться частью НАТО, это наше твердое решение. Пока президент нашей страны и главнокомандующий — Александр Вучич, а я — министр, отвечающий за вооруженные силы — мы не будем частью альянса НАТО или других альянсов

(Относительно) БРДМ-2 (и танков Т-72С) точной даты нет

Политических проблем нет, все идет согласно плану и точно по времени, мы очень удовлетворены. Я ожидаю (поставки) в следующем году