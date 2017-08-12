Министр обороны Сербии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО
Сербия не намерена становиться членом НАТО и просит альянс, а также других партнеров уважать ее нейтральный статус, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
Он добавил, что Сербия ожидает от своих партнеров — России, США, НАТО и ОДКБ — уважения их решения сохранять нейтралитет.
Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.
По поводу поставок российского вооружения, министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что точная дата поставок 30 российских танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2 в рамках военно-технической помощи пока не определена, сербская сторона ожидает, что они состоятся в следующем году.
Ранее он заявил, что Сербия получит от России шесть истребителей МиГ-29 до конца года. Министр напомнил, что в 2016 году страна получила от России два новых вертолета Ми-17, а вскоре ожидает поступления новых вертолетов H145M от Airbus Helicopters.
Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.
Мы, конечно, общаемся с НАТО в рамках "Партнерство во имя мира" — это оптимальный уровень кооперации для нас и мы удовлетворены этим. Мы всегда заявляем нашим партнерам в НАТО, что мы сохраняем военный нейтралитет и у нас нет желания становиться частью НАТО, это наше твердое решение. Пока президент нашей страны и главнокомандующий — Александр Вучич, а я — министр, отвечающий за вооруженные силы — мы не будем частью альянса НАТО или других альянсов— заявил Вулин в ходе официального визита в Москву, передает РИА Новости.
Он добавил, что Сербия ожидает от своих партнеров — России, США, НАТО и ОДКБ — уважения их решения сохранять нейтралитет.
Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.
По поводу поставок российского вооружения, министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что точная дата поставок 30 российских танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2 в рамках военно-технической помощи пока не определена, сербская сторона ожидает, что они состоятся в следующем году.
(Относительно) БРДМ-2 (и танков Т-72С) точной даты нет— сказал министр. По его словам, поставки остального оборудования в рамках военной помощи состоятся, когда будут урегулированы все административные вопросы.
Политических проблем нет, все идет согласно плану и точно по времени, мы очень удовлетворены. Я ожидаю (поставки) в следующем году— уточнил Вулин, отвечая на вопрос, совпадут ли по времени поставки вооружений в рамках военно-технической помощи с доставкой самолетов МиГ-29.
Ранее он заявил, что Сербия получит от России шесть истребителей МиГ-29 до конца года. Министр напомнил, что в 2016 году страна получила от России два новых вертолета Ми-17, а вскоре ожидает поступления новых вертолетов H145M от Airbus Helicopters.
Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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