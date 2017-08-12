19:51 12 августа

Министр обороны Сербии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

Сербия не намерена становиться членом НАТО и просит альянс, а также других партнеров уважать ее нейтральный статус, заявил министр обороны страны Александр Вулин.

Мы, конечно, общаемся с НАТО в рамках "Партнерство во имя мира" — это оптимальный уровень кооперации для нас и мы удовлетворены этим. Мы всегда заявляем нашим партнерам в НАТО, что мы сохраняем военный нейтралитет и у нас нет желания становиться частью НАТО, это наше твердое решение. Пока президент нашей страны и главнокомандующий — Александр Вучич, а я — министр, отвечающий за вооруженные силы — мы не будем частью альянса НАТО или других альянсов
— заявил Вулин в ходе официального визита в Москву, передает РИА Новости.

Он добавил, что Сербия ожидает от своих партнеров — России, США, НАТО и ОДКБ — уважения их решения сохранять нейтралитет.


Министр обороны Сербии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО


Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

По поводу поставок российского вооружения, министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что точная дата поставок 30 российских танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2 в рамках военно-технической помощи пока не определена, сербская сторона ожидает, что они состоятся в следующем году.

(Относительно) БРДМ-2 (и танков Т-72С) точной даты нет
— сказал министр. По его словам, поставки остального оборудования в рамках военной помощи состоятся, когда будут урегулированы все административные вопросы.

Политических проблем нет, все идет согласно плану и точно по времени, мы очень удовлетворены. Я ожидаю (поставки) в следующем году
— уточнил Вулин, отвечая на вопрос, совпадут ли по времени поставки вооружений в рамках военно-технической помощи с доставкой самолетов МиГ-29.

Ранее он заявил, что Сербия получит от России шесть истребителей МиГ-29 до конца года. Министр напомнил, что в 2016 году страна получила от России два новых вертолета Ми-17, а вскоре ожидает поступления новых вертолетов H145M от Airbus Helicopters.

Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 13

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  1. Дуплет Сегодня, 18:58
    Еще бы сербы в нато рвались, вообще капец был бы..
    Дуплет
    1. Похуель Сегодня, 19:05
      Сербы нет, а вот всякая европисня под сербским флагом может и рвется
      Похуель
    2. сибиралт Сегодня, 19:27
      И в Сербии депутаты воду мутят!
      сибиралт
    3. Masya Masya Сегодня, 19:33
      Цитата: Дуплет
      Еще бы сербы в нато рвались, вообще капец был бы..

      wink
      Masya Masya
  2. Похуель Сегодня, 19:00
    "Сербия не намерена становиться членом НАТО и просит альянс, а также других партнеров уважать ее нейтральный статус, заявил министр обороны страны Александр Вулин."
    И бедные Генерала наты носом карты роют где же тля эта сербия? Образования ноль. Гонор уровень БОГ
    Похуель
  3. Похуель Сегодня, 19:03
    И вот интересно. Сербов бросать нельзя... Так может переселим к нам? Земли много. А то если на них навалятся... еще одна мировуха с Сербии может начаться.
    Похуель
    1. mirag2 Сегодня, 19:28
      еще одна мировуха и без всяких Сербий может уже начаться.
      mirag2
  4. iliitchitch Сегодня, 19:03
    Да валите куда хотите - нам вооще параллельно . Так понятно , братушки с пост.подсттавляловом ? В путь . И не видеть вас . hi . Болгары
    iliitchitch
    1. Похуель Сегодня, 19:06
      Так то болгары и сербы разные народы... Хотя с таким очком двойным Вам виднее
      Похуель
  5. Похуель Сегодня, 19:10
    Суббота вечер все заняты.
    Похуель
    1. mirag2 Сегодня, 19:30
      кто "все" и "чем"???
      mirag2
  6. APASUS Сегодня, 19:22
    Сколько я всего перечитал ,перекинул через себя всей Сербии и получается такой вывод совсем не радостный.Получилось что все правительство выбиралось на волне дружбу с Россией и прочими странами,но оно все равно смотрит в НАТО.Все кто не избирался клялись в верности народу ,но всегда поворачиваются в верность своему кошельку!
    Наши куда смотрят опять не пойму,мне что ли выступить за сохранение межнациональных связей?Думаю законодательство Сербии не позволит
    APASUS
  7. Holsten Сегодня, 19:24
    Да и зачем в самом деле париться , вступать - строят у себя потихоньку американские базы , а у России получают современные истребители и танки . Многовекторные наши !
    Holsten
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