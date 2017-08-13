Россия победила в АрМИ-2017

По результатам Армейских международных игр — 2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: первое место — Российская Федерация, второе место — Китайская народная республика, третье место — республика Казахстан.

Две недели миллионы глаз и сердец болели и переживали за вас — тех, которые стали лучшими в своей стране, за вас, кого страна отправила на армейские игры, чтобы вы показали свое мастерство, свою выучку, свои навыки и, самое главное, представили свою страну на этих больших международных состязаниях.

Мы победили, потому что мы смотрим друг на друга не через прицелы, а глаза в глаза. Мы победили, потому что мы вместе на соревнованиях садимся за один стол и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что делимся друг с другом всем тем, чего достигла за этот год каждая из наших команд.