09:03 13 августа

Россия победила в АрМИ-2017

Согласно информации РИА Новости, в военном ведомстве страны сообщили о неофициальной победе России в АрМИ-2017.

По результатам Армейских международных игр — 2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: первое место — Российская Федерация, второе место — Китайская народная республика, третье место — республика Казахстан.





В десятку лидеров попали Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран.

Военнослужащие РФ одержали победу в 19 конкурсах, КНР — в 7, Казахстана — в 3. В ряде соревнований первые места достались двум сборным. Всего было проведено 28 конкурсов, для их участников подготовлено свыше 2,5 тысячи медалей. Церемония закрытия игр прошла 12 августа вечером в Алабино. Были организованы праздничный концерт и салют.

Две недели миллионы глаз и сердец болели и переживали за вас — тех, которые стали лучшими в своей стране, за вас, кого страна отправила на армейские игры, чтобы вы показали свое мастерство, свою выучку, свои навыки и, самое главное, представили свою страну на этих больших международных состязаниях.

— заявил министр обороны Сергей Шойгу на указанной церемонии.

С его слов, победителями соревнований являются все участники игр.

Мы победили, потому что мы смотрим друг на друга не через прицелы, а глаза в глаза. Мы победили, потому что мы вместе на соревнованиях садимся за один стол и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что делимся друг с другом всем тем, чего достигла за этот год каждая из наших команд.


АрМИ-2017 прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей в период с 29 июля по 12 августа. Участие в них приняли представители 28 стран.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:01
    Поздравляю всю тройку призеров drinks , но наших Российских воинов soldier Поздравляю особенно love drinks !Горд за них -честь страны и ее армии поддержали на самом высоком уровне! !!! drinks soldier Спасибо им за это! !! hi good
    Изгоняющий либероидов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:04
      Россия победила в АрМИ-2017
      -это нормально...это не футбол.
      андрей юрьевич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:20
        Казахи молодцы! Не ожидал.. drinks
        ОТДЕЛ
        1. Logall Сегодня, 07:43
          hi Виталий, доброго утра!
          Меня вот, что беспокоит:
          Это же до чего должно было дойти противостояние культур, что аж военные игры стали чуть ни сродни Олимпийским! Выше, быстрее, сильнее-обрели военный подтекст. Если дело так пойдёт и дальше, то скоро ненависть к западу, с его империалистическими замашками, перерастёт в кровопролитное противостояние, уже не в третьих странах, а у самых границ.
          Другими словами-
          Когда мы уже покажем "Сэму" с его розовой "Кончитой Вюрст"-"КУЗЬКИНУ МАТЬ"?
          А наши МОЛОДЦЫ!!!
          Logall
          1. Trevis Сегодня, 07:45
            А что это господа евреи только в поворском конкурсе? laughing
            Trevis
            1. Logall Сегодня, 07:53
              Цитата: Trevis
              А что это господа евреи только в поворском конкурсе? laughing

              Они бы ещё и в воровском, но конкурс отменили! Поговаривают из-за того, что Рабинович реквизит украл... laughing lol laughing
              Logall
          2. Подрезчик Сегодня, 07:52
            Молодцы, ребята! Шойгу сказал хорошо, надо в глаза друг другу смотреть, а не через прицел! Когда "исключительные" и их подлизы (особенно в Польше и Прибалтике!) это поймут? Или для понятия им нужен боевой биатлон?
            Подрезчик
          3. ОТДЕЛ Сегодня, 07:59
            Цитата: Logall
            Когда мы уже покажем "Сэму" с его розовой "Кончитой Вюрст"-"КУЗЬКИНУ МАТЬ"?

            Да уже показываем Александр..! Вы посмотрите таблоиды ведущих СМИ мировых , все вокруг русских и России вертится, боятся они нас , вернее что мы им за все предъявим счет (на огромную сумму) А мы мзду не берем, нам за державу обидно и спрашивать будем также по нашему, не откупятся теперь уже..За потопленный ими АПЛ "Курск" ответят, за геноцид русских, за плевки нам в душу и оскорбления наших ветеранов..За грабежи и т.д.
            Мы в этот раз будем действовать по другому их методами "гибридной войны ползучей"..
            Ну за Россию! drinks
            ОТДЕЛ
            1. Logall Сегодня, 08:09
              Спасибо за ответ! Но вот теперь боюсь, что Вас опять обвинят в "детском оптимизме"!
              Logall
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:52
                Цитата: Logall
                Но вот теперь боюсь, что Вас опять обвинят в "детском оптимизме"!

                А мы русские по своей сути наивные и доверчивые,но если нас сильно разозлят и тогда русский бунт кровавый и беспощадный неизбежен..
                Странный у вас вопрос был и ответ или вы надеялись ,что я что то интересное выдам (типо похвастаться.?))) В России любят конечно Ура кричать и шапками закидывать, но про свои секретные разработки обычно помалкивают , а они есть и сюрпризов много еще в наших КБ ВПК..(руки не доходят в серию запустить, а может и к лучшему , нам гонка вооружений никчему..))))
                ОТДЕЛ
      2. Anarchist Сегодня, 08:34
        Цитата: андрей юрьевич
        Россия победила в АрМИ-2017
        -это нормально...это не футбол.

        Предлагаю футболистов под днищем танка протащить! И зарплаты до, хотя бы, офицерских урезать! В порицание...
        Anarchist
      3. Чёрный Сегодня, 08:36
        Приятно побеждать.МОЛОДЦЫ ПАРНИ. Итоги сорвнований говорят о том что боевая выучка и наших ребят и китайцев и казахов и белорусов на высоте. Китай уже не удивляет. С каждым годом китайская армия становится все более грозной силой. А учитывая количественный состав НАК и наличие современного оружия, делают ее одной из сильнейших армий мира.
        Чёрный
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:26
      Поздравляю Россию с победой в АрМИ-2017 и желаю успехов в следующем году . soldier good drinks
      Spartanez300
  2. Masya Masya Сегодня, 07:04
    Салютую нашим! Ура!!! love
    Masya Masya
  3. vfqjh Сегодня, 07:54
    Поздравляю бойцов с Победой и дай Бог , что бы эти победы были мирными , на войне они добываются великой кровью . Мира Вам всем !!!
    vfqjh
  4. стер Сегодня, 07:58
    Хороший результат. А где данные по каждому соревнованию?
    И по самим играм - стоило бы их проводить раз в два года. И статус тем самым повысить и не частить. Да и дороговато.
    По танковому биатлону - имеет смысл хотя бы на внутренних играх использовать весь парк машин, а не только Т-72. Ест же и Т-80 и Т-90. Интересно было бы сравнить их именно в таком виде состязаний.
    стер
    1. seregatara1969 Сегодня, 08:07
      на офсайте всё есть
      seregatara1969
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 08:11
    Хороший клип, дрожь по телу идет прям...Эх Россия и вечный бой ,покой нам только снится!
    Мы прорвемся все равно ,на зло всем хаятелям России и русских..И тогда дрожите вороги ,Россия все сметет на своем пути и мир перевернет.. soldier
    ОТДЕЛ
  6. Dashout Сегодня, 08:40
    Смотрел вчера танковый биатлон по телевизору. Звоню брату в Новосибирск, говорю, включай быстрей ТВ - смотри биатлон. Он отвечает - смотрю во все глаза!
    Молодцы ребята танкисты! Молодцы!
    От ведущего мельком прозвучало, что наши танкисты лучшие в мире. Надо усилить это! Выставлять игры АРМИ-2017 как мировые! Всемирные! Кто не присоединился - это их проблемы!
    Всемирные игры АРМИ-2017 - звучит!!!
    Еще раз, с победой всех на всемирных армейских играх АРМИЯ-2017!
    drinks
    Dashout
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:57
      Цитата: Dashout
      Всемирные игры АРМИ-2017 - звучит

      АрМИ-2017 прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей

      А в принципе они и есть мировые игры! Рейтинг зашкаливает...Запад обиженно помалкивает ,скрипя зубами от злобы..хе хе..Все впереди еще !
      ОТДЕЛ
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