12:02 13 августа

СМИ: МО РФ приобрело полмиллиона непригодных пайков

Как сообщает интернет-портал провэд.рф, ссылающийся на РБК, Главная военная прокуратура установила приобретение для нужд военного ведомства страны полмиллиона пайков стоимостью 321 млн. руб., негодных для потребления.

Так, в консервах, выпущенных Барышским мясокомбинатом, присутствует гелеобразователь и целлюлоза, эмульсионные жировые продукты вместо мяса. Как пояснили в минобороны, идет замена непригодной пищи.

СМИ: МО РФ приобрело полмиллиона непригодных пайков



Проверка в оборонном ведомстве началась после обнаружения нарушений в поставках питания внутренним войскам МВД. Предназначенные для них пайки также производил Барышский мясокомбинат. В инспекцию входили специалисты из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова.

Заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин призвал министерство обороны добиться не только устранения допущенных нарушений закона, но и ответственности причастных к ним должностных лиц.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Чёрный Сегодня, 10:30
    Эх, заставить бы всех причастных к этой афере сожрать все эти пайки, причем питаться ими они должны в тюрьме...причём платно , по двойной цене...
    Чёрный
    1. Zibelew Сегодня, 10:34
      Контракты такого уровня не содержат посторонних лиц. Поставщик пытался поставить в войска иной продукт, чем предусмотренный по договору. И хрен ему. Выявили и заставили заменить на полноценный паёк. Спасибо военной прокуратуре.
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 11:02
        Ну,не знаю..Ели мы эти пайки во время похода в Гуамском ущелье в этом году.Есть можно,правда разогревать надо,а не грызть как халву...
        210окв
        1. maxim947 Сегодня, 12:00
          В статье не до конца не ясен ключевой момент - продукция была принята в войска, или это обнаружили на стадии приемки. Если на стадии приемки, то деньги вернут и разберутся, если же пайки были приняты в войска, то это уже преступная схема с заинтересованными с обеих сторон.
          maxim947
      2. poquello Сегодня, 11:48
        Цитата: Zibelew
        Контракты такого уровня не содержат посторонних лиц. Поставщик пытался поставить в войска иной продукт, чем предусмотренный по договору. И хрен ему. Выявили и заставили заменить на полноценный паёк. Спасибо военной прокуратуре.

        закрывать надо такие барыжные заводы, народ пластмассой кормят
        poquello
      3. Котище Сегодня, 11:54
        Цитата: Zibelew
        Спасибо военной прокуратуре.

        Кому? Кому? Военной прокуратуре спасибо?! Кто-кто как раз они и не причем. Спасибо надо сказать "ментам" которые не стали скрывать факты о червивом мясе в пайках и руководсву нацгвардии, которых малехо занесло от "гордыни", когда их отделили от МВД. Если не стечение обстоятельств, военная прокуратура бы глазки отводила и нечего не замечала!

        А тут даваться нечего пришлось работать!
        Котище
    2. Алексей7777777 Сегодня, 10:35
      Не говори... am А мы тут всё Украину хаем-у самих рыльце в пушку....Надо Орскую тушёнку Дядькам давать-натурпродукт...
      Алексей7777777
      1. KUOLEMA Сегодня, 10:38
        В нашем пушку уже рыльца не видать одни пятаки)))
        KUOLEMA
      2. Дамир Сегодня, 10:55
        ну Йошкар-Ола тоже хороший продукт производит

        но самый "натурпродукт" вот:

        настоятельно рекомендую попробовать!!!!
        Дамир
        1. sabakina Сегодня, 11:11
          Цитата: Дамир
          ну Йошкар-Ола тоже хороший продукт производит

          но самый "натурпродукт" вот:

          настоятельно рекомендую попробовать!!!!

          Простите, у Вас самовывозом или как?
          sabakina
          1. Дамир Сегодня, 11:13
            это не реклама!!! и не коммерческие инициативы... вот попалось как то... попробовал.... понравилось.... о чем и говорю...
            Простите, у Вас самовывозом или как?

            гугл в помощь
            Дамир
            1. sabakina Сегодня, 11:14
              Я серьёзно, а Вы меня в гугль! crying
              sabakina
              1. Дамир Сегодня, 11:15
                чем могу....
                Дамир
                1. sabakina Сегодня, 11:16
                  Ну спасибо, что вааще не послали...за хлебом...
                  sabakina
                  1. Дамир Сегодня, 11:18
                    3 бана уже есть... больше рисковать нет желания.... hi
                    Дамир
                    1. sabakina Сегодня, 11:20
                      Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! У меня 8 предов и что? Ладно, дыши дальше.
                      sabakina
                      1. Дамир Сегодня, 11:21
                        Спасибо!!! а то я как то без Вашего разрешения....
                        Дамир
              2. poquello Сегодня, 11:56
                Цитата: sabakina
                Я серьёзно, а Вы меня в гугль! crying

                там на банке адрес должен быть (правда не помню такая банка или нет)
                poquello
          2. Алексей7777777 Сегодня, 11:19
            Слав-вот что ешь-
            Алексей7777777
            1. sabakina Сегодня, 11:21
              Алексей, спасибо за наводку! Боюсь, у себя в Костроме замучаюсь искать, но попытка не пытка!
              sabakina
              1. Алексей7777777 Сегодня, 11:29
                Кстати-поздравляю с генерал-полковником!!!Тут и Маришка,смотрю,тоже...Рад за Вас!hi
                Алексей7777777
                1. sabakina Сегодня, 11:31
                  Спасибо Алексей! Жаль, проставиться не могу...
                  sabakina
              2. Deadушка Сегодня, 11:44
                Цитата: sabakina
                Боюсь, у себя в Костроме замучаюсь искать, но попытка не пытка!

                Приветствую, мои поздравления hi
                Нормальная тушенка везде(почти) есть... другое дело - цена вопроса yes
                Deadушка
                1. sabakina Сегодня, 11:47
                  Виталий, мы за ценой не постоим, была бы вещь! Перешёл на белорусское сало, на пиво пока не пробовал, цена кусается зараза!
                  sabakina
            2. Котище Сегодня, 11:43
              Осталось еще добавить рекламу "Орских пирожков" и вообще!
              Хотя если быть честным "Орская тушенка" это бренд! Который к слову подделывают. На Урале Орску только один конкурент это Курганская тушенка. По поводу сухпая, необходимо признать, что его качество год от года падает. Говорю как человек у которого есть "тревожный чемодан" и просроченный паек ежегодно съедается на даче. Раньше он 'шел' лучше в последний год, как-то не так.
              Котище
        2. alekc75 Сегодня, 11:12
          и почём баночка?
          alekc75
          1. Котище Сегодня, 11:58
            На Урале "Орская Тушенка из говядины" от 100 до 120 рублей.
            Оленина дороже 200-250 рублей банка, но в продаже она редкость.
            Котище
        3. Deadушка Сегодня, 11:41
          Тушеночка из оленины good drinks
          Deadушка
        4. BARHAN Сегодня, 11:52
          Хотелось бы попробывать))),а где и как?
          BARHAN
        5. poquello Сегодня, 11:53
          Цитата: Дамир

          но самый "натурпродукт" вот:

          настоятельно рекомендую попробовать!!!!

          пробовал, вполне себе, но сетевые магазины не возят - кривоват видать рынок в России
          poquello
    3. Pivot Сегодня, 10:41
      Ваша правда, наказание должно быть соответственным преступлению.
      Pivot
    4. Logall Сегодня, 10:42
      Цитата: Чёрный
      Эх, заставить бы всех причастных к этой афере сожрать все эти пайки, причем питаться ими они должны в тюрьме...причём платно , по двойной цене...

      Дело в том, что ни кто сидеть не будет! Максимум-домашний арест, или колония на пол года. Проходили уже:
      Logall
      1. sabakina Сегодня, 11:33
        Всё может измениться в одну ночь. Как в семнадцатом...
        sabakina
        1. Esoteric Сегодня, 11:59
          Цитата: sabakina
          Всё может измениться в одну ночь. Как в семнадцатом...

          Осталось найти НЕО-ильича и выкатить на Финляндский вокзал броневик... laughing
          Esoteric
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 10:43
      Цитата: Чёрный
      Эх, заставить бы всех причастных к этой афере сожрать все эти пайки, причем питаться ими они должны в тюрьме...причём платно , по двойной цене...

      Расстрелять и бросить к свиньям в забое на мяскомбинате ! Я вот тушенку белорусскую беру (мясо вроде настоящее ) Орская жира много и студеня..(она раньше была высшего класса) Нет уже тушенки настоящей по ГОСТУ Самые лучшие продукты на запад отправляют в элитные рестораны! А нас травят всякой бурдой гмошной...
      ОТДЕЛ
      1. tamnun Сегодня, 10:45
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нет уже тушенки настоящей по ГОСТУ Самые лучшие продукты на запад отправляют в элитные рестораны

        3 звезды мишлен
        Перловая каша с тушонкой belay
        tongue
        tamnun
      2. pvv113 Сегодня, 10:53
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нет уже тушенки настоящей по ГОСТУ

        В Белоруссии еще есть, причем в свободной продаже
        pvv113
        1. seregatara1969 Сегодня, 11:02
          ем белорусскую но только гродфут (не реклама)
          seregatara1969
      3. СРЦ П-15 Сегодня, 10:55
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нет уже тушенки настоящей по ГОСТУ Самые лучшие продукты на запад отправляют в элитные рестораны! А нас травят всякой бурдой гмошной...

        Да, в наше время тушёнка была, за уши не оттащишь!
        СРЦ П-15
        1. aleks700 Сегодня, 11:25
          Помним! Правда китайскую. Уже тогда. 1987-1989
          aleks700
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:29
            Цитата: aleks700
            Помним! Правда китайскую. Уже тогда. 1987-1989

            В годы моей службы(1973-1975) тушёнка была наша.
            СРЦ П-15
          2. sabakina Сегодня, 11:35
            Цитата: aleks700
            Помним! Правда китайскую. Уже тогда. 1987-1989

            Кстати, китайская "Великая стена" была на уровне!
            sabakina
      4. Чёрный Сегодня, 11:01
        Цитата: ОТДЕЛ
        Расстрелять и бросить к свиньям в забое на мяскомбинате !
        Вот ток на мясокомбинат не надо...ещё не хватало тушенку из чиновников есть wassat
        Чёрный
      5. Masya Masya Сегодня, 11:57
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нет уже тушенки настоящей по ГОСТУ

        Да есть, у нас госрезерв продают... 98,90... Госрезерв обновляют, а это куда? В продажу! Даже запах тушенки прямо из детства... wink и на вкус отличная...
        Masya Masya
    6. сибиралт Сегодня, 11:08
      На армейском обозе во все времена хорошо зарабатывали.
      сибиралт
    7. сибиралт Сегодня, 11:11
      В мою бытность по баночке тушенки выдавали два раза в год, да и то на учениях. bully И никто не умирал с голоду.
      сибиралт
    8. Маз Сегодня, 11:27
      Казнокрады, вот бы на кого натравить ФСБ. Дать мужикам по десять процентов от каждой отменённой сделки, и уголовного дела - и они так развернутся что жлобы тыловые зарекутся рожи в армию и флот запускать. Союз офицеров поможет
      Маз
  2. KUOLEMA Сегодня, 10:32
    Гы ну а шо кому война а кому мать родна))) все по понятиям
    KUOLEMA
    1. Чёрный Сегодня, 10:33
      все по понятиям
      По понятиям крыс мочат....а это крысы
      Чёрный
      1. KUOLEMA Сегодня, 10:35
        Это эффективные менеджеры)))) а солдаты -расходный материал
        KUOLEMA
  3. universe1 Сегодня, 10:39
    Скоро на распродажах и в интернет магазинах.
    universe1
  4. senima56 Сегодня, 10:40
    А где "посадки"? !
    senima56
    1. KUOLEMA Сегодня, 10:41
      посадки в лесах))))
      KUOLEMA
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:41
    Попались, свинособаки! Распильчик замутили? Ох, и поперёк живота это им встанет!
    Горный стрелок
  6. AID.S Сегодня, 10:42
    Барышский мясокомбинат

    Говорящее название, не могло быть по другому. laughing
    AID.S
    1. Ныробский Сегодня, 10:54
      Цитата: AID.S
      Барышский мясокомбинат

      Говорящее название, не могло быть по другому. laughing

      Ага.........От слова "Барыш". Только вот надо так встряхнуть этот мясокомбинат, что бы у его руководства "барыши" поперёк горла застряли.
      Ныробский
    2. donavi49 Сегодня, 11:14
      Это ведущий комбинат страны - поставляющий продукцию в различные торговые сети, федеральные ведомства и коммерческие корпорации (нефтянники/геологи и т.п.).

      И их консервы в пайках года три уже. Когда они Грязевский комбинат забороли. Кстати - там причина была примерно аналогичной. Грязевский комбинат гнал всякие рога и копыта в тефтельки.

      http://www.bmk-russia.ru/new/

      А вообще лучшие пайки в Испании. Вот кто заботится о своих солдатах... Причем не сублиматами и соей, а натуральной и вкусной пищей.

      donavi49
  7. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 10:44
    Расстрелять всех виновных и пустить их на собачий корм ! Сколько можно терпеть вороватых барыг во всех сферах ? Поймали на горячем - пулю в затылок ! Технолога предприятия и барыгу-хозяина следовало бы казнить публично за подрыв обороноспособности страны.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Uncle Lee Сегодня, 11:30
      Пробовал я новодельный сухой паёк: Плакать хотелось, чем солдат кормят ! Есть невозможно: собака и та морду воротила ! Покормить бы авторов недельки три ! am
      Uncle Lee
      1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 11:40
        При ИВС такое было бы невозможно ! Барыги совсем страх потеряли, зная что их не приставят к стенке.
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  8. Стройбат запаса Сегодня, 10:46
    В очередной раз жалею о запрете смертной казни
    Стройбат запаса
  9. silberwolf88 Сегодня, 10:47
    Интересно ... а что за продвинутый менеджер участвовал в закупке ... имя бы автора узнать ...
    silberwolf88
  10. japs Сегодня, 10:48
    Не только в строительстве космодромов, разных там мостов и олимпиад, но и в службе тыла и снабжения МО РФ есть свои доморощенные сердюковы и васильевы.
    Если всех их наказать соответственно, то негодных консерв в тюрьме им хватит до конца их бренного существования.
    Всем.
    japs
  11. seregatara1969 Сегодня, 10:54
    консервы хорошие делали - в розничную продажу практически не поступали - и нате вам опозорился заводик ! а земляки ведь вашу маму
    seregatara1969
  12. УАЗ 452 Сегодня, 10:58
    Нашли чем удивить. Интенданты всегда воровали, воруют и будут воровать. При любом строе, при любом министре.
    Когда шла подготовка к прямой линии с президентом, я на сайт послал вопрос по поводу летних берц из комплекта ВКПО, у которых через пару месяцев интенсивной носки лопается насквозь подошва (лично выкинул три пары таких, причём вторую ещё заменили на складе,а третью пришлось покупать за свои). Данный вопрос в пресс-конференцию не вошёл.
    А ежегодная смена атрибутики (рифлёные звёздочки на гладкие и снова на рифлёные, нагрудные шевроны с жёлтым кантом на такие же, но с красным кантом, нарукавные шевроны щитообразной формы на квадратные с тем же рисунком и тому подобные эпохальные нововведения), которую обязывают покупать в военторгах за свой счёт. У меня на эту статью расходов до 2 тысяч целковых уходило все последние годы службы (а уволился я недавно, так что на тяжёлое сердюковское наследие уже не спишешь). А перемножить эти 2 штуки на численность ВС? Неплохой такой доход кому-то.
    Так что история с пайками отнюдь не уникальна.
    УАЗ 452
    1. seregatara1969 Сегодня, 11:06
      не впервой слышу про никудышные летние берцы - кто то хорошо поднялся на них
      seregatara1969
      1. УАЗ 452 Сегодня, 11:42
        Ещё бы впервой. Я вещевиков знакомых спрашивал насчёт этого - может нам одним не повезло: сбой какой на фабрике в день производства конкретной партии случился? Нет, проблема была у всех, наверх докладывали, им отвечали, что "работают" над вопросом, но как-то не торопясь. Ну, понимая, люди какого положения ставят подпись под актами приёма крупной партии имущества, постановки изделия на снабжение, неудивительно, что данную "проблемку" стремятся спустить на тормозах. Причём, похоже, на стояночных. Тем более, что о новой, прогрессивной, "не имеющей аналогов" экипировке отечественных воинов уже давно успели победно отрапортовать. И что - теперь уточнять, что инновационные ботинки разваливаются после двух месяцев носки даже не в боевых условиях?
        Обидно, что даже в 90-е годы, даже в сердюковские времена особым удобством табельные берцы конечно не отличались: натирали, были тяжёлыми, промокали, но чтобы банально разваливались на ноге - такого не было.
        УАЗ 452
    2. AID.S Сегодня, 11:56
      Цитата: УАЗ 452
      через пару месяцев интенсивной носки лопается насквозь подошва

      Похоже на поведение дешевой обуви китайского производства.
      AID.S
  13. Altona Сегодня, 10:58
    Цитата: KUOLEMA
    В нашем пушку уже рыльца не видать одни пятаки)))

    -----------------------------
    "Отрицательные темпы роста"-это оправдание разграбления страны, если называть вещи своими именами, а не околонаучными словами госпожи Эльвиры и рыжего ваучеризатора.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 10:59
    Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    Технолога предприятия и барыгу-хозяина следовало бы казнить публично за подрыв обороноспособности страны.

    -------------------------------------
    Повесить бы. Не за шею.
    Altona
  15. vfqjh Сегодня, 11:02
    А вот за такие делишки расстреливать надо ! Или всех причастных к этому делу заставить сожрать всю эту заразу !
    vfqjh
  16. фа2998 Сегодня, 11:13
    На Сердюкова много ушатов грязи вылили, а Шойгу все облизывали -бардак в ведомстве Продолжается! Сейчас немножко пожурят, и снова будут показывать как очередной баркас на воду спускают, либо танковый биатлон.У больших воров есть серьезная защита, крепкие тылы.Там как копнеж глубже столько дерьме выйдет, но нельзя, Гарант сказал "сейчас не 37 год". request hi
    фа2998
    1. donavi49 Сегодня, 11:26
      Ну при Сердюкове - делали пайки для МО на Грязинском комбинате. Потом на Стародуб. Потом Барышевский. И везде был подобный скандал (Грязинский рога и копыта в тефтели крутил - стародуб уже не помню почему сменили).
      donavi49
    2. sabakina Сегодня, 11:43
      Не нравится- не ешь!
      sabakina
  17. osoboye_mneniye Сегодня, 11:19
    Дык мясокомбинат то Барышский... вы от их продукции ожидали что-то иное??))
    Одно радует. Не только деньги правят миром у нас.. пока
    osoboye_mneniye
  18. Taran 75 Сегодня, 11:27
    вот гады , а я себе ИРП только прикупил am
    Taran 75
    1. sabakina Сегодня, 11:40
      алексей, теперь собаке отдадите или кошке?
      sabakina
  19. unignm Сегодня, 11:29
    . наказать показательно. друг в 10 служил говорил пайки выше всех похвал.
    unignm
  20. Холуай Сегодня, 11:36
    Вот эти все пайки нового образца так сказать такая Гадость! Кто то в МО за взятку их принял...
    Холуай
  21. seacap Сегодня, 11:38
    В былые времена,такое даже представить было невозможно,эти т.н.предприниматели рангом повыше висели бы на воротах своего завода,а рангом пониже с кайлом строили бы дороги на Колыме.Сейчас все возможно,не наказуемо.Это за украденную колбасу нищего можно на всю катушку 10 лет лагерей,а министра,укравшего млрды,нанесшего вред государству,год домашнего ареста и на почетную пенсию.Почему эти деляги,сознательно,прекрасно понимая последствия,совершившие преступление еще не за решеткой и не в забое?А спокойненько,так-мы больше не будем,дайте нам еще денег,мы заменим.
    seacap
  22. sabakina Сегодня, 11:38
    Дамир,
    Не понимаете Вы видимо ни юмора, ни сарказма...
    sabakina
  23. ваняватный Сегодня, 11:46
    уверен , что буду поражен яростью нашего гуманного право,лево и по центру судия...
    ваняватный
  24. Керенский Сегодня, 11:48
    Вот мы тут кричим: "наказать, повесить!!...". А почему, как только мясокомбинату доверяют тушняк для армии крутить, там сразу рога и копыта, хотя до этого всё было нормально? Коррупционная схема скажите? Она родимая. Только проблема-то в том, что пайки принимают. И у приёмщика есть имя и фамилия. Была на Руси профессия, - целовальник. Он крест перед народом целовал, что всё по ГОСТу будет.....
    Вот не примет человек 500.000 банок консервов, что директора-технологи делать будут?!
    Керенский
  25. Навигатор 1 Сегодня, 11:53
    Ну название мясокомбината говорит само за себя Барышский но если без шуток . Я думаю разберутся и наведут порядок.
    Навигатор 1
  26. Александр С. Сегодня, 11:57
    Когда-то..будучи в армии...попалась мне тушенка...три куска жилы и ни грамма мяса...хоть бы сою положили... Даже в магазинах такое не попадалось.
    Александр С.
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