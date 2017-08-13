СМИ: МО РФ приобрело полмиллиона непригодных пайков
Как сообщает интернет-портал провэд.рф, ссылающийся на РБК, Главная военная прокуратура установила приобретение для нужд военного ведомства страны полмиллиона пайков стоимостью 321 млн. руб., негодных для потребления.
Так, в консервах, выпущенных Барышским мясокомбинатом, присутствует гелеобразователь и целлюлоза, эмульсионные жировые продукты вместо мяса. Как пояснили в минобороны, идет замена непригодной пищи.
Проверка в оборонном ведомстве началась после обнаружения нарушений в поставках питания внутренним войскам МВД. Предназначенные для них пайки также производил Барышский мясокомбинат. В инспекцию входили специалисты из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова.
Заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин призвал министерство обороны добиться не только устранения допущенных нарушений закона, но и ответственности причастных к ним должностных лиц.
Так, в консервах, выпущенных Барышским мясокомбинатом, присутствует гелеобразователь и целлюлоза, эмульсионные жировые продукты вместо мяса. Как пояснили в минобороны, идет замена непригодной пищи.
Проверка в оборонном ведомстве началась после обнаружения нарушений в поставках питания внутренним войскам МВД. Предназначенные для них пайки также производил Барышский мясокомбинат. В инспекцию входили специалисты из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова.
Заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин призвал министерство обороны добиться не только устранения допущенных нарушений закона, но и ответственности причастных к ним должностных лиц.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти