Bloomberg: Таможенный контроль в ЕС стал проблемой при проведении учений НАТО
На учениях в Европе войска НАТО столкнулись с необходимостью проходить паспортный и таможенный контроль, а также учитывать правила передвижения по дорогам и допустимый уровень шума, что заметно снизило скорость передвижения военнослужащих альянса, передает RT перевод статьи Bloomberg.
Во время учений Operation Saber Guardian силы НАТО в Восточной Европе постоянно напарывались на «лежачих полицейских», как в прямом, так и в переносном смысле.
Так, командующему Сухопутными силами США в Европе генералу Бену Ходжесу пришлось совершить посадку на румынской авиабазе и пройти таможенный контроль при перелете из Болгарии в Румынию. С подобной ситуацией он столкнулся и в Венгрии, где у него проверили паспорт.
Кроме того, военные НАТО не могли воспользоваться дорогами и мостами с ограниченной грузоподъемностью, а многие железнодорожные пути и туннели оказались неприспособленны для новой военной техники.
По итогам учений Ходжес призвал к созданию «военной Шенгенской зоны», которая позволила бы войскам передвигаться без каких-либо препятствий. По словам генерала, североатлантическому блоку нужно «что-то, что позволит военным конвоям передвигаться по Европе так же быстро, как это делают мигранты».
В среднем, на получение различных разрешений войскам НАТО понадобилось 15 дней.
Напомним, в начале августа министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт призвала руководство ЕС создать «военную Шенгенскую зону», чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.
Во время учений Operation Saber Guardian силы НАТО в Восточной Европе постоянно напарывались на «лежачих полицейских», как в прямом, так и в переносном смысле.
Так, командующему Сухопутными силами США в Европе генералу Бену Ходжесу пришлось совершить посадку на румынской авиабазе и пройти таможенный контроль при перелете из Болгарии в Румынию. С подобной ситуацией он столкнулся и в Венгрии, где у него проверили паспорт.
Кроме того, военные НАТО не могли воспользоваться дорогами и мостами с ограниченной грузоподъемностью, а многие железнодорожные пути и туннели оказались неприспособленны для новой военной техники.
По итогам учений Ходжес призвал к созданию «военной Шенгенской зоны», которая позволила бы войскам передвигаться без каких-либо препятствий. По словам генерала, североатлантическому блоку нужно «что-то, что позволит военным конвоям передвигаться по Европе так же быстро, как это делают мигранты».
В среднем, на получение различных разрешений войскам НАТО понадобилось 15 дней.
Напомним, в начале августа министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт призвала руководство ЕС создать «военную Шенгенскую зону», чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.
Использованы фотографии: Reuters
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