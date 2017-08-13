17:11 13 августа

Bloomberg: Таможенный контроль в ЕС стал проблемой при проведении учений НАТО

На учениях в Европе войска НАТО столкнулись с необходимостью проходить паспортный и таможенный контроль, а также учитывать правила передвижения по дорогам и допустимый уровень шума, что заметно снизило скорость передвижения военнослужащих альянса, передает RT перевод статьи Bloomberg.

Во время учений Operation Saber Guardian силы НАТО в Восточной Европе постоянно напарывались на «лежачих полицейских», как в прямом, так и в переносном смысле.

Bloomberg: Таможенный контроль в ЕС стал проблемой при проведении учений НАТО



Так, командующему Сухопутными силами США в Европе генералу Бену Ходжесу пришлось совершить посадку на румынской авиабазе и пройти таможенный контроль при перелете из Болгарии в Румынию. С подобной ситуацией он столкнулся и в Венгрии, где у него проверили паспорт.

Кроме того, военные НАТО не могли воспользоваться дорогами и мостами с ограниченной грузоподъемностью, а многие железнодорожные пути и туннели оказались неприспособленны для новой военной техники.

По итогам учений Ходжес призвал к созданию «военной Шенгенской зоны», которая позволила бы войскам передвигаться без каких-либо препятствий. По словам генерала, североатлантическому блоку нужно «что-то, что позволит военным конвоям передвигаться по Европе так же быстро, как это делают мигранты».

В среднем, на получение различных разрешений войскам НАТО понадобилось 15 дней.

Напомним, в начале августа министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт призвала руководство ЕС создать «военную Шенгенскую зону», чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.



Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 16:11
    Давайте поможем "партнёрам"-
    Алексей7777777
    1. Тралл Сегодня, 16:13
      Это колонны техники НАТО ещё до наших ГАИшников не доехали. laughing
      Тралл
      1. Logall Сегодня, 16:20
        Цитата: Тралл
        Это колонны техники НАТО ещё до наших ГАИшников не доехали. laughing

        У них денег на взятки не хватит. А ещё ОСАГО...
        Таксисты просто разорвут...
        А дороги, дороги. Русские дороги...
        Logall
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:48
          Русская дорога - Игорь Растеряев
          Владыка Ситх
      2. Чёрный Сегодня, 16:34
        Цитата: Тралл
        Это колонны техники НАТО ещё до наших ГАИшников не доехали. laughing

        Страшнее ваших гаишников , только румынские таможенники wassat...хотя если честно, то в Белоруссии они вполне миролюбивые.....кстати понравилось про "лежачих полицейских"...вот где проблема.Непреодолимое препятствие для БТРов НАТО laughing
        Чёрный
        1. андрей юрьевич Сегодня, 16:49
          На учениях в Европе войска НАТО столкнулись с необходимостью проходить паспортный и таможенный контроль, а также учитывать правила передвижения по дорогам и допустимый уровень шума, что заметно снизило скорость передвижения военнослужащих альянса,
          вот и повоюй с ними... what
          андрей юрьевич
  2. Tusv Сегодня, 16:17
    Во время учений Operation Saber Guardian силы НАТО в Восточной Европе постоянно напарывались на «лежачих полицейских», как в прямом, так и в переносном смысле.

    Представил лежащего полицейского в прямом смысле. Это надо так устать тормозить военные колонны, чтобы развалиться на проезжей части wassat
    Tusv
  3. iliitchitch Сегодня, 16:55
    laughing Саакашвили виновен . БТРы у них проехать по мостикам не могут , ОЙ , невскидочка ! Ну Фто ж - не Фто-ж ... Копайте , пацаны , а мы поржём над убогими .
    Фото этих баранов при форсировании - в студию ! wassat . У них же , мать их , "форсиз" , не пуп царапать ...
    iliitchitch
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