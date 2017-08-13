19:24 13 августа

В Ираке погибли двое американских военных, пятеро ранены

Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро пострадали в ходе боевых действий на севере Ирака, говорится в заявлении штаба международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В Ираке погибли двое американских военных, пятеро ранены


Вся коалиция по борьбе с ИГ* направляет наши глубочайшие соболезнования семьям этих героев, (их) друзьям и сослуживцам. Нет слов, чтобы описать уважение, которое я к вам испытываю, и скорбь, которую я испытываю в связи с вашей потерей
— заявил американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, передает РИА Новости.


По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. В настоящее время ведется расследование.

Исламское государство* (ИГ*) - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Odd Andersen
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Комментарии 30

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  1. pvv113 Сегодня, 18:26
    Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро пострадали в ходе боевых действий

    инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником

    Если в ходе боевых действий, но без противника - перестреляли что ли друг друга? Алкоголь или наркотики?
    pvv113
    1. Алексей7777777 Сегодня, 18:29
      Вот что у нас за привычка чужим смертям радоваться..?
      Люди же мы,или нет...........?
      Алексей7777777
      1. alekc75 Сегодня, 18:36
        за что жалеть??что они русских за людей не считают?
        alekc75
        1. Чёрный Сегодня, 18:47
          Цитата: alekc75
          за что жалеть??что они русских за людей не считают?

          Согласен....их даже свои генералы не жалеют, которые оказывают посильную и безвозмездную помощь игил....так что смерть этих солдат на совести самих американцев
          Чёрный
        2. К-50 Сегодня, 18:51
          Цитата: alekc75
          за что жалеть??что они русских за людей не считают?

          Они за людей не считают никого, кроме таких же вурдалаков, алчущих крови своих жертв.
          К-50
        3. igorj 51 Сегодня, 18:53
          что они русских за людей не считают?

          Да если бы только русских...
          igorj 51
          1. sabakina Сегодня, 19:17
            Цитата: igorj 51
            что они русских за людей не считают?

            Да если бы только русских...

            Игорь, для меня весь Союз русские, так же как и тот парень с пулемётом в Грузии.
            sabakina
      2. pvv113 Сегодня, 18:38
        В какой запятой Вы радость увидали?
        pvv113
      3. 210окв Сегодня, 18:42
        Мы-люди.Но им то что делать на чужой войне.Я всегда говорил-не надо радоваться их смертям на своей территории.Но они оказались там,где они в первую очередь зачинщики этой бесконечной бойни в Ираке.То теперь поделом.
        Цитата: Алексей7777777
        Вот что у нас за привычка чужим смертям радоваться..?
        Люди же мы,или нет...........?
        210окв
        1. IGOR GORDEEV Сегодня, 18:46
          Цитата: 210окв
          Но они оказались там,где они в первую очередь зачинщики этой бесконечной бойни в Ираке.

          Вот именно!
          IGOR GORDEEV
      4. Чёрный Сегодня, 18:53
        Цитата: Алексей7777777
        Вот что у нас за привычка чужим смертям радоваться..?

        Да тут в общем то никто и не радуется. Но и горевать особого повода не вижу. Их гибель в принципе здесь никого не трогает.Ну погибли и погибли.....
        Чёрный
    2. Маз Сегодня, 19:14
      Автокатастрофа наверно, видимо на красный свет проехали на регулируемом игил перекрёстке дорог
      Маз
      1. pvv113 Сегодня, 19:17
        Как вариант - вполне возможно hi
        pvv113
  2. Владимирец Сегодня, 18:27
    "инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником."

    Жаль Прохоренко не спросишь, как стать настоящим Героем.
    Владимирец
  3. 210окв Сегодня, 18:28
    Чел на фото что?Вызывает огонь на себя? Или партнера по сексу убило?Чем же их так массово...без боестолкновения.."Кокс"не тот..или пьяные в ДТП...
    210окв
  4. ded100 Сегодня, 18:39
    А мне не жалко их за что боролись на то и напоролись! am
    ded100
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:41
    По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. Местные,походу,тоже амеров не любят.Мне не жаль.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 19:01
      hi Приветствую!
      А кто их любит? Если прислушаться, то можно услышать, как по всей планете откупоривают шампанское.
      Всем шампанского, я угощаю!!! drinks
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:05
        Logall Извини.У меня сёдня -юбилей.типа.Шампани-залейся.А завтра-выпьем.
        ВЕРЕСК
        1. Соломон Кейн Сегодня, 19:10
          О-О-О! Байкал гудит! А с Юбилеем поздравляю! Ты короче, после вчерашнего дня ВКС спикировал в Юбилей..... good wink
          Соломон Кейн
  6. Александр 3 Сегодня, 18:41
    [инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. В настоящее время ведется расследование.[] То есть это не боевые потери.Так думаю правды мы не узнаем.
    Александр 3
  7. IGOR GORDEEV Сегодня, 18:46
    Сами(США) заварили эту кашу. Теперь вроде как "героически" борятся с иг.
    IGOR GORDEEV
  8. Masya Masya Сегодня, 18:48
    Чувство злорадства чуждо мне, но с другой стороны, чем больше убиенных штатовцев вернётся в гробах, тем быстрее американцы возмущение высказывать начнут...
    Masya Masya
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:01
      А Вы-жестокая женщина.Поддерживаю!
      ВЕРЕСК
    2. Logall Сегодня, 19:06
      Цитата: Masya Masya
      Чувство злорадства чуждо мне, но с другой стороны

      Всем шампанского, я угощаю! drinks
      (Извиняюсь за вольность трактовки love)
      Logall
    3. Офицер запаса Сегодня, 19:08
      Цитата: Masya Masya
      Чувство злорадства чуждо мне, но с другой стороны, чем больше убиенных штатовцев вернётся в гробах, тем быстрее американцы возмущение высказывать начнут...


      Правильно, Марина. Здесь на сайте, если Вы помните, время от времени возникают сочувствующие комментарии по таким поводам. От неких "ценителей" общечеловеческих ценностей. По мне, это то же самое, как расстраиваться по поводу случайной гибели немецких солдат во время Великой Отечественной.
      НАТО - враг. Хочу напомнить, что НАТО создано с целью уничтожения нас с Вами, наших родных и близких. Так что любая смерть любого солдата НАТО - это сохраненная жизнь кого-то из нормальных мирных людей. Именно так я и воспринимаю подобные новости.
      Офицер запаса
  9. Черный_Ватник Сегодня, 18:49
    Мужики выполняли приказ. Но их туда никто не звал
    Черный_Ватник
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:08
      Мужики выполняли приказ.Какой?Статью внимательно прочитали?Вероятно-стычка с местными на фоне пьянки и приставания к женщинам.Мусульмане это не терпят.И не одни они.
      ВЕРЕСК
  10. К-50 Сегодня, 18:49
    Судя по количеству горя, принесённому янкенсами другим людям, горевать о гибели очередных "рэмбо" будут только сами матрасники. yes
    К-50
  11. п-к Опарышев Сегодня, 18:54
    Маловато для прекращения войны,тыс бы 40-50,тогда другой расклад был бы .Народ в Америке взбунтовался против войны и был бы толк.Война закончилась.
    п-к Опарышев
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