В Ираке погибли двое американских военных, пятеро ранены
Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро пострадали в ходе боевых действий на севере Ирака, говорится в заявлении штаба международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. В настоящее время ведется расследование.
Исламское государство* (ИГ*) - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Вся коалиция по борьбе с ИГ* направляет наши глубочайшие соболезнования семьям этих героев, (их) друзьям и сослуживцам. Нет слов, чтобы описать уважение, которое я к вам испытываю, и скорбь, которую я испытываю в связи с вашей потерей— заявил американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, передает РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. В настоящее время ведется расследование.
Исламское государство* (ИГ*) - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Использованы фотографии: © AFP 2017 / Odd Andersen
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