"Саакашвили заявил, что избавит Украину от молдавских и донецких олигархов"

Иванишвили (бывший премьер-министр, миллиардер Бидзина Иванишвили) боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси. Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, а ныне человек без гражданства Михаил Саакашвили заявил, что у него есть "планы, связанные с Украиной", — в частности, он собирается освободить ее от "молдавских и донецких олигархов".— написал Саакашвили в Facebook . По словам Саакашвили, все дела в Грузии против него сфабрикованы и имеют чисто политический характер, передает РИА Новости Пока, впрочем, Саакашвили не может вернуться ни на Украину, ни в Грузию. Президент Украины Петр Порошенко 26 июля лишил его гражданства, а украинские пограничники намерены задержать бывшего губернатора и изъять у него паспорт, если он соберется пересечь границу. Грузинского гражданства Саакашвили лишили еще в 2015 году, кроме того, на родине его обвиняют по нескольким уголовным делам.Сейчас Саакашвили путешествует по Европе — он побывал в Польше и Литве, а последним местом его пребывания была Венгрия. Он заявлял, что намерен отставить в суде право на украинское гражданство и продолжать политическую деятельность на Украине.