21:31 13 августа

Саакашвили заявил, что избавит Украину от молдавских и донецких олигархов

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, а ныне человек без гражданства Михаил Саакашвили заявил, что у него есть "планы, связанные с Украиной", — в частности, он собирается освободить ее от "молдавских и донецких олигархов".

Саакашвили заявил, что избавит Украину от молдавских и донецких олигархов


Иванишвили (бывший премьер-министр, миллиардер Бидзина Иванишвили) боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси. Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов
— написал Саакашвили в Facebook. По словам Саакашвили, все дела в Грузии против него сфабрикованы и имеют чисто политический характер, передает РИА Новости.


Пока, впрочем, Саакашвили не может вернуться ни на Украину, ни в Грузию. Президент Украины Петр Порошенко 26 июля лишил его гражданства, а украинские пограничники намерены задержать бывшего губернатора и изъять у него паспорт, если он соберется пересечь границу. Грузинского гражданства Саакашвили лишили еще в 2015 году, кроме того, на родине его обвиняют по нескольким уголовным делам.

Сейчас Саакашвили путешествует по Европе — он побывал в Польше и Литве, а последним местом его пребывания была Венгрия. Он заявлял, что намерен отставить в суде право на украинское гражданство и продолжать политическую деятельность на Украине.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 43

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 19:47
    Миш,ты нас лучше освободи от олигархов-ДОСТАЛИ!!!
    Алексей7777777
    1. Logall Сегодня, 19:56
      Лёша, он же обещал освободить от Донецких и молдавских. А своих приведёт! Они нам нужны?
      Logall
      1. vovanpain Сегодня, 20:09
        Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, а ныне человек без гражданства Михаил Саакашвили заявил, что у него есть "планы, связанные с Украиной", — в частности, он собирается освободить ее от "молдавских и донецких олигархов".

        Привет от Вована с Лексусом Мишаня. fellow
        Цитата: Алексей7777777
        Миш,ты нас лучше освободи от олигархов-ДОСТАЛИ!!!

        Упаси Господь от такого освободителя,свят,свят,свят. foolГоловой думать,а не головкой будем хоть иногда?
        vovanpain
        1. Алексей7777777 Сегодня, 20:22
          Ой,простите,Барин с надувным шариком вместо головы...Ты себе постучи так- fool ,глядишь,извилина единственная от фуражки и встанет на место...
          Алексей7777777
          1. vovanpain Сегодня, 21:06
            Цитата: Алексей7777777
            ..Ты себе постучи так- ,глядишь,извилина единственная от фуражки и встанет на место...

            Если я вам постучу вы может,когда нибудь думать начнете,чего от вас мил человек и добиваются,в ответ только пальцы в веер и дурь в комментах.Думайте,сударь,думайте,единственная просьба к вам,хотя иуда о тридцати серебрянниках думал,когда Иисуса предавал. hi
            vovanpain
        2. Подрезчик Сегодня, 20:59
          Володя hi , Мишико такой же освободитель, как мы турецкие летчики...Балбес, хорошо хоть наворовал, пока можно покататься, посявкать на Иванишвили, Россию, Беларусь (по его словам вы нас захватите в сентябре во время учений совместных!!!) fool , но деньги имеют свойство заканчиваться... request Где будет дальше гражданином? А извилина от фуражки-это придумали завистники во времена СССР, недоступно им было многое, 4-5 лет учиться на казарменном положении почти, не гулять с девками, учиться как положено, выдержать нагрузку серьезную...не каждому дано, вот и завидуют люди...Да какая разница, ученикам обьяснял: цвет берета значения не имеет, подыхать в одном окопе, Родина-она одна..!
          Подрезчик
          1. vovanpain Сегодня, 21:12
            Цитата: Подрезчик
            Где будет дальше гражданином?

            Саня здравствуй дорогой! drinks hi Он гражданин мира,пинка дадут в одной стране,покатится в другую,но гражданином его даже Ын не примет,не говоря про племя людоедов Намибии,хотя ради троллинга я бы ему дал гражданство России и отправил бы чрезвычайным посом в Грузию или Украину смотри мой пост ниже.Трампуша бы точно импичмент бы схватил.,но это троллинг. request
            vovanpain
            1. Подрезчик Сегодня, 21:27
              Послом в Грузию с российским гражданством? belay Володь, ты жестокий...Порвут на галстуки... laughing Не доедет троллик.. laughing
              Подрезчик
      2. Офицер запаса Сегодня, 21:21
        "Саакашвили заявил, что избавит Украину от молдавских и донецких олигархов"

        Зачистить место для олигархов грузинских и американских? Я правильно понял?
        Офицер запаса
    2. 210окв Сегодня, 19:57
      Вы хотите что бы этот...нехороший человек тут у нас покомандовал?Вместе с Машей Гайдар?Хотя пусть едет.Поместим уважаемого в "петушачью" камеру.Клоун-гастролер..
      210окв
      1. тол100в Сегодня, 20:15
        Цитата: 210окв
        .Поместим уважаемого в "петушачью" камеру.

        От него уже отвернулись ВСЕ "петухи" МИРА!
        тол100в
        1. 210окв Сегодня, 20:21
          Да ну?Этого эксклюзивного вроде зовут к себе..прибалтийские
          Цитата: тол100в
          Цитата: 210окв
          .Поместим уважаемого в "петушачью" камеру.

          От него уже отвернулись ВСЕ "петухи" МИРА!
          210окв
      2. Masya Masya Сегодня, 20:24
        Цитата: 210окв
        этот...нехороший человек

        Редиска! laughing
        Masya Masya
    3. Tusv Сегодня, 20:33
      Цитата: Алексей7777777
      Миш,ты нас лучше освободи от олигархов-ДОСТАЛИ!!!

      Это низя. У нас как бэ Олегархи секретный фонд нашего благосостояния. Как Державе становиться очень плохо, так начинаются посадки с отжатием и сразу рост ВВП нашего с Вами предприятия Государства
      Tusv
      1. vovanpain Сегодня, 20:55
        Цитата: Tusv
        У нас как бэ Олегархи секретный фонд нашего благосостояния. К

        .Тезка,с Мишико об секретных и не секретных и вообще обо всяких фондах можно позабыть,а про благосостояние request можно и не вспоминать.,Весь мир ржать и потешаться над Россией будет,если даже из Грузии и Украины выкинули,президентишко Габона обещал табло Мишико начистить за сравнение с Габоном. request А тут в России объявиться,ну только если послать его полномочным и чрезвычайным послом в Грузию или Украину.. yes
        vovanpain
  2. п-к Опарышев Сегодня, 19:48
    Не будем забывать,что у т.Саахова под сотню тыс грызун на Украине.С такой армией можно строить некоторые планы.
    п-к Опарышев
    1. Pirogov Сегодня, 19:53
      Цитата: п-к Опарышев
      Не будем забывать,что у т.Саахова под сотню тыс грызун на Украине.С такой армией можно строить некоторые планы.

      А ещё больше ненавидящих порошенку при этом все понимают ,что честных выборов не будет ,а галстукоед может если и не выиграть то вылить столько дерь.ма на нынешнего,,,гаранта,,,,что многие буду рады и этому.
      Pirogov
    2. тол100в Сегодня, 20:18
      Цитата: п-к Опарышев
      Не будем забывать,что у т.Саахова под сотню тыс грызун на Украине.С такой армией можно строить некоторые планы.

      Только танцевать лезгинку, гопак "майдаунам" уже приелся.
      тол100в
      1. трассер Сегодня, 20:24
        Не не сейчас иной танец популярен. Очком вертеть к верху при виде полосатого флага. Извиняюсь за то что не знаю названия.
        трассер
    3. 210окв Сегодня, 20:37
      Да нет там у него никого.Есть армия "обиженных и оскорбленных" коих отодвинули или не пустили к халяве..Вот их он может использовать.Грабь награбленное.Но это уже госпереворот,впрочем там к такому не привыкать.
      Цитата: п-к Опарышев
      Не будем забывать,что у т.Саахова под сотню тыс грызун на Украине.С такой армией можно строить некоторые планы.
      210окв
  3. Ураган70 Сегодня, 19:48
    Бомж- избавленец!!! Та еще профессия!
    Ураган70
    1. 210окв Сегодня, 21:18
      Ага!Я избавлю вас от вашей наличности... wassat
      Цитата: Ураган70
      Бомж- избавленец!!! Та еще профессия!
      210окв
  4. Навигатор 1 Сегодня, 19:49
    Он всегда много говорил и мало делал.
    Навигатор 1
  5. Горный стрелок Сегодня, 19:50
    Похоже, последний галстук был с галюциногеном... Начался неконтролируемый бред, больной нестабилен. Электрошок и холодные обертывания...
    Горный стрелок
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:56
      Желательно обернуть толстым слоем сырой земли. ...
      Изгоняющий либероидов
    2. тол100в Сегодня, 20:20
      Цитата: Горный стрелок
      Электрошок и холодные обертывания...

      В районе шеи, с сильной фиксацией, до непрослушиваемости пульса!
      тол100в
  6. Oleg L. Сегодня, 19:52
    Одних олигархов уберут, другие встанут на их место, а простой народ, как был в драных шароварах так и останется
    Oleg L.
  7. Александр 3 Сегодня, 19:52
    Саакашвили путешествует по Европе как артист цирка в разговорном жанре.Мели чего хочешь тебе всё можно говорить ,тебя все знают.
    Александр 3
  8. Proton Сегодня, 19:53
    Мне этот мишико напоминает профессора из "Приключений итальянцев в России" laughing
    Человек без паспорта,ни туда,ни сюда laughing застрял.Только вони много.
    Proton
  9. Masya Masya Сегодня, 19:54
    а ныне человек без гражданства

    Как сказал Путин... "экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во всем мире "гоняют, как вшивого по бане" wink и нет для него того края, к которому прибиться позволят... lol
    Masya Masya
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:55
    А чем тогда дальше слов то не идешь, или знаешь что в на укроине ты "самоубьешься " ???
    Изгоняющий либероидов
    1. Logall Сегодня, 20:21
      Так у него есть в Польше перспективы. Как сказал кто-то из здесь присутствующих– ''Если его янки в мэры Кракова протолкнут, я буду аплодировать стоя''!
      Logall
  11. bouncyhunter Сегодня, 19:55
    Мишико , не в моих правилах давать советы ... Но :
    Убей себя - спаси планету !
    bouncyhunter
  12. БАРХАН Сегодня, 20:24
    У меня наболел вопрос...а нет ли вопросов у наших силовиков к человеку напрямую ответственному в убийстве сотни граждан РФ.
    БАРХАН
  13. sabakina Сегодня, 20:32
    Я бы предложил постпреду РФ в ООН выдать Саакашвили параолимпийский паспорт.
    sabakina
    1. Masya Masya Сегодня, 20:42
      Цитата: sabakina
      Я бы предложил постпреду РФ в ООН выдать Саакашвили параолимпийский паспорт.

      Для этого ему надо хотя бы ногу сломать, ну или глаз выбить... Ограничить, так сказать его возможности... wink
      Masya Masya
  14. Симон Сегодня, 20:49
    Миша езжай в Грузию, народ грузинский уже давно тебя ждет! Будет там тебе отличный прием negative laughing
    Симон
  15. Симон Сегодня, 20:53
    Цитата: Logall
    Лёша, он же обещал освободить от Донецких и молдавских. А своих приведёт! Они нам нужны?

    Так он сам все на Украине без олигархов с грабастает! Он же борется за кормушку! laughing
    Симон
  16. svp67 Сегодня, 20:54
    Мишеко уже не на одну пулю наговорил....И он это отлично понимает. Он готов освободить Украину от молдавских, так понимаю от Плохатнюка и донецких, Ахметова, олигархов. Но не словечка не обмолвился об винницких (Порошенко), днепропетровских (Коломойский), харьковских (Аваков)... Так понимает, кто быстр на расправу, в отличии от Вороненкова
    svp67
  17. Симон Сегодня, 20:57
    Цитата: Masya Masya
    Цитата: 210окв
    этот...нехороший человек

    Редиска! laughing

    Больше на редьку смахивает! recourse
    Симон
  18. 3vs Сегодня, 21:07
    Интересно, как человека без гражданства пускают путешествовать по Европе?
    3vs
  19. garnik Сегодня, 21:19
    Для нас в этом человеке нет ничего позитивного, но грузинское молодое поколение за Мишико. Все таки относительный порядок в полиции навел,чего нам не хватает.
    garnik
  20. alexmach Сегодня, 21:30
    Недоумеваю, кто ж в Украине молдавский олигарх то?
    alexmach
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