04:11 14 августа

СФ РФ: Россия не принимала военную технику Ирана

Согласно информации РИА Новости, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил об отсутствии необходимости перемещения в РФ военной техники Ирана в целях её обслуживания, в связи с тем, что Россия подготовила соответствующих специалистов в этой стране.

Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники.


СФ РФ: Россия не принимала военную технику Ирана



До этого немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на анонимные источники в "западных спецслужбах", заявила о секретной переправке Ираном в РФ вопреки резолюции Совета Безопасности ООН некоторых компонентов тяжелых наступательных вооружений, потребовавших обслуживания. Как указывалось, груз прибыл на авиабазу Хмеймим, вывезен на грузовых автомобилях в порт Тартус, погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3" и перевезен в Новороссийск.



Как считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, подобные публикации предназначены для компрометации действий Кремля по стабилизации ситуации в Сирии.

Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителем известных резолюций Совета Безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций СБ ООН и не нарушает их. Цель данной информационной провокации — бросить тень на Россию и попытаться дискредитировать усилия Москвы по политико-дипломатическому разрешению сирийского кризиса.

Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru
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Комментарии 3

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  1. DEZINTO Сегодня, 03:41
    Западным при нынешнем накале идиотизма можно просто выблёвывать вот такие статейки главное что-бы в них присутствовали названия страшных стран - Россия, Иран, Северная Корея. Пофигу расследования, абсолютно побоку идут объективность и журналистская непредвзятость. Для толпы читающей статьи по диагонали, не нужны доказательства.

    Ну и видео в догонку. Оно на английском- но и так всё понятно. Так вот если "этим" завтра скажут что племя "пукача" напало в Гренландии....-они ведь примут идею расстрела к хренам острова Лим-по-по.!

    DEZINTO
    1. мордвин 3 Сегодня, 03:56
      А хорошо Ын спрятался. Американцы найти на карте не могут. Пускай Африку бомбят. wink wink Там тоже диктатура.
      мордвин 3
  2. tolmachiev51 Сегодня, 03:51
    Пора перестать реагировать на подобную хрень-ибо начинаешь обьяснять идиоту суть , он все равно остаеться при своем мнении.
    tolmachiev51
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