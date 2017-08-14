СФ РФ: Россия не принимала военную технику Ирана
Согласно информации РИА Новости, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил об отсутствии необходимости перемещения в РФ военной техники Ирана в целях её обслуживания, в связи с тем, что Россия подготовила соответствующих специалистов в этой стране.
До этого немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на анонимные источники в "западных спецслужбах", заявила о секретной переправке Ираном в РФ вопреки резолюции Совета Безопасности ООН некоторых компонентов тяжелых наступательных вооружений, потребовавших обслуживания. Как указывалось, груз прибыл на авиабазу Хмеймим, вывезен на грузовых автомобилях в порт Тартус, погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3" и перевезен в Новороссийск.
Как считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, подобные публикации предназначены для компрометации действий Кремля по стабилизации ситуации в Сирии.
Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники.
До этого немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на анонимные источники в "западных спецслужбах", заявила о секретной переправке Ираном в РФ вопреки резолюции Совета Безопасности ООН некоторых компонентов тяжелых наступательных вооружений, потребовавших обслуживания. Как указывалось, груз прибыл на авиабазу Хмеймим, вывезен на грузовых автомобилях в порт Тартус, погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3" и перевезен в Новороссийск.
Как считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, подобные публикации предназначены для компрометации действий Кремля по стабилизации ситуации в Сирии.
Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителем известных резолюций Совета Безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций СБ ООН и не нарушает их. Цель данной информационной провокации — бросить тень на Россию и попытаться дискредитировать усилия Москвы по политико-дипломатическому разрешению сирийского кризиса.
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru
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