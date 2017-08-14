04:10 14 августа

ГП «Антонов» планирует выпустить 70 самолетов за 5 лет

Согласно информации РИА Новости, пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о планах госпредприятия "Антонов" выпустить не менее 70 самолетов на протяжении ближайших пяти лет.

Маркетинговый план ГП "Антонов", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", предусматривает выпуск не менее 70 самолетов в течение ближайших пяти лет.


Как утверждается, данная программа была разработана на основе оценок специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. 20 единиц Ан-178 предполагается реализовать потребителям из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Кроме того, ожидается возвращение на рынок региональных пассажирских самолетов.




При этом, как сообщает блог diana_mihailova, твердые контракты на поставку новых самолетов у предприятия отсутствуют.

Финансовые результаты работы ГП «Антонов» в 2013-2016 гг., млн. грн.:



Средний курс гривны к доллару в 2016 г. - 25,55 грн./долл., 21,85 грн./долл. в 2015 г., 11,89 грн./долл. в 2014 г. и 7,99 грн./долл. в 2013 г.

Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/pictures/picture/id/36541317/i/3/t/8
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Комментарии 3

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  1. Касым Сегодня, 03:55
    Судя по тому, как они нам три года самолет отдавали - Казахстан вряд ли что-то закажет. Без РФ и его рынка украинский Ан никому не нужен. Это реальность, судя по статистике производства прошлого года. Киевские власти не могли это не знать, поэтому все это "порожняковые" планы. hi
    Касым
    1. insular Сегодня, 04:08
      Ну так и прибыли упали более чем в три раза. Даже если верить этой табличке в статье
      insular
  2. Лганхи Сегодня, 04:01
    Из той же оперы как и про "украинские спутники, бороздящие просторы майдана" wassat . За 2015-2016 гг и за 2017 Антонов не выпустил ни одного литака.
    Лганхи
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