ГП «Антонов» планирует выпустить 70 самолетов за 5 лет

Маркетинговый план ГП "Антонов", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", предусматривает выпуск не менее 70 самолетов в течение ближайших пяти лет.

Согласно информации РИА Новости , пресс-служба госконцерна " Укроборонпром " сообщила о планах госпредприятия "Антонов" выпустить не менее 70 самолетов на протяжении ближайших пяти лет.Как утверждается, данная программа была разработана на основе оценок специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. 20 единиц Ан-178 предполагается реализовать потребителям из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Кроме того, ожидается возвращение на рынок региональных пассажирских самолетов.При этом, как сообщает блог diana_mihailova , твердые контракты на поставку новых самолетов у предприятия отсутствуют.Финансовые результаты работы ГП «Антонов» в 2013-2016 гг., млн. грн.:Средний курс гривны к доллару в 2016 г. - 25,55 грн./долл., 21,85 грн./долл. в 2015 г., 11,89 грн./долл. в 2014 г. и 7,99 грн./долл. в 2013 г.