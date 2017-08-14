ГП «Антонов» планирует выпустить 70 самолетов за 5 лет
Согласно информации РИА Новости, пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о планах госпредприятия "Антонов" выпустить не менее 70 самолетов на протяжении ближайших пяти лет.
Как утверждается, данная программа была разработана на основе оценок специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. 20 единиц Ан-178 предполагается реализовать потребителям из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Кроме того, ожидается возвращение на рынок региональных пассажирских самолетов.
При этом, как сообщает блог diana_mihailova, твердые контракты на поставку новых самолетов у предприятия отсутствуют.
Финансовые результаты работы ГП «Антонов» в 2013-2016 гг., млн. грн.:
Средний курс гривны к доллару в 2016 г. - 25,55 грн./долл., 21,85 грн./долл. в 2015 г., 11,89 грн./долл. в 2014 г. и 7,99 грн./долл. в 2013 г.
Маркетинговый план ГП "Антонов", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", предусматривает выпуск не менее 70 самолетов в течение ближайших пяти лет.
Как утверждается, данная программа была разработана на основе оценок специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. 20 единиц Ан-178 предполагается реализовать потребителям из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Кроме того, ожидается возвращение на рынок региональных пассажирских самолетов.
При этом, как сообщает блог diana_mihailova, твердые контракты на поставку новых самолетов у предприятия отсутствуют.
Финансовые результаты работы ГП «Антонов» в 2013-2016 гг., млн. грн.:
Средний курс гривны к доллару в 2016 г. - 25,55 грн./долл., 21,85 грн./долл. в 2015 г., 11,89 грн./долл. в 2014 г. и 7,99 грн./долл. в 2013 г.
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/pictures/picture/id/36541317/i/3/t/8
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