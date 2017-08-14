Додон проверит сведения о модернизации США полигона молдавской армии

В последнее время много говорится о военном полигоне в Бульбоаке, об участии США в работах на полигоне и об американском финансировании. Как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Молдова, я поеду в понедельник с рабочим визитом на полигон, чтобы ознакомиться на месте с положением дел. Не надо забывать, что мы нейтральная страна, и я не позволю, чтобы молдавские военные стали частью или винтиками в каком-либо военном блоке, будь то на Западе или на Востоке.

Мы не прекращали финансирование, продолжаем оказывать помощь, чтобы улучшить условия для молдавских военнослужащих. Мы хотим, чтобы Национальная армия Молдавии была лучше подготовлена к миротворческим миссиям.

Полигон Бульбоака