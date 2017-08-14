Додон проверит сведения о модернизации США полигона молдавской армии
Как сообщает новостное агентство «Интерфакс-АВН», президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении 14 августа нанести визит на полигон Национальной армии в селе Бульбоака с целью проверки сведений о его модернизации с участием военнослужащих США.
Ранее полигон посетил посол США в Молдавии Джеймс Петтит. По итогам поездки он опроверг информацию о прекращении со стороны США оказания помощи молдавской армии.
С его слов, США направили на модернизацию учебного центра и полигона 1,6 млн. долл. в рамках гранта от 2012 года.
Как ранее указывали СМИ, ВМС США планируют построить в Бульбоаке 8 объектов, в частности социального назначения и торговый центр.
В последнее время много говорится о военном полигоне в Бульбоаке, об участии США в работах на полигоне и об американском финансировании. Как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Молдова, я поеду в понедельник с рабочим визитом на полигон, чтобы ознакомиться на месте с положением дел. Не надо забывать, что мы нейтральная страна, и я не позволю, чтобы молдавские военные стали частью или винтиками в каком-либо военном блоке, будь то на Западе или на Востоке.
Ранее полигон посетил посол США в Молдавии Джеймс Петтит. По итогам поездки он опроверг информацию о прекращении со стороны США оказания помощи молдавской армии.
Мы не прекращали финансирование, продолжаем оказывать помощь, чтобы улучшить условия для молдавских военнослужащих. Мы хотим, чтобы Национальная армия Молдавии была лучше подготовлена к миротворческим миссиям.
Полигон Бульбоака
С его слов, США направили на модернизацию учебного центра и полигона 1,6 млн. долл. в рамках гранта от 2012 года.
Как ранее указывали СМИ, ВМС США планируют построить в Бульбоаке 8 объектов, в частности социального назначения и торговый центр.
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/pictures/picture/id/55870797/i/16/t/95
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