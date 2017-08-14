Теракт в Буркина-Фасо
Согласно информации РИА Новости, африканское подразделение радиостанции RFI, ссылающееся на министра связи Реми Данджину, сообщает о совершении вооруженного нападения джихадистами в Буркина-Фасо.
Указывается, что трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на автомобиле примерно в 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, отдыхавшим на террасе. В итоге 17 человек погибли, 8 получили ранения. Жертвами оказались люди "разных национальностей", в частности гражданин Турции.
Властями страны проводится расследование. Армией осуществляется операция против преступников, наблюдалась перестрелка. От населения просят сохранять спокойствие и избегать посещения данного квартала.
Указывается, что трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на автомобиле примерно в 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, отдыхавшим на террасе. В итоге 17 человек погибли, 8 получили ранения. Жертвами оказались люди "разных национальностей", в частности гражданин Турции.
Властями страны проводится расследование. Армией осуществляется операция против преступников, наблюдалась перестрелка. От населения просят сохранять спокойствие и избегать посещения данного квартала.
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru
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