06:44 14 августа

Теракт в Буркина-Фасо

Согласно информации РИА Новости, африканское подразделение радиостанции RFI, ссылающееся на министра связи Реми Данджину, сообщает о совершении вооруженного нападения джихадистами в Буркина-Фасо.



Указывается, что трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на автомобиле примерно в 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, отдыхавшим на террасе. В итоге 17 человек погибли, 8 получили ранения. Жертвами оказались люди "разных национальностей", в частности гражданин Турции.


Властями страны проводится расследование. Армией осуществляется операция против преступников, наблюдалась перестрелка. От населения просят сохранять спокойствие и избегать посещения данного квартала.

Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru
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Комментарии 2

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  1. Teberii Сегодня, 05:59
    Вот новый полигон,чума XXI века.
    Teberii
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:04
    Знакомый почерк. Что же теперь? Может, источник поискать этой заразы. Звёздно-полосатый?
    Горный стрелок
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