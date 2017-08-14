06:44 14 августа

Вербовщик террористов осужден в Хабаровске

Согласно информации РИА Новости, пресс-служба УФСБ России по Восточному военному округу сообщает о состоявшемся приговоре суда в отношении жителя Хабаровска, обвинявшегося в содействии террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина Российской Федерации Рымарева И.Д. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "содействие террористической деятельности", и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.





Как установило следствие, преступник имел радикально-религиозные взгляды и поддерживал тесную связь с международными террористами. Он привлёк к вступлению в "Джебхат ан-Нусру" (запрещено в РФ) двух жителей города Хабаровска и подготовил их к отправке в Сирию. Рымарев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Использованы фотографии: Eastnews
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Комментарии 5

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  1. DEZINTO Сегодня, 06:02
    Меня всё время удивляет. - каким же недалёким, послушным дегенератиком нужно быть что-бы вот так просто очароватся религией, афигеть от перспектив счастливой жизни в пустыне, - да и взять да и махнуть в Сирию, в логово отмороженных, злобных бородатых дядек, что бы те объяснили где и как надо взорватся там.

    Это каким кретином надо родится и вырасти??? Я не понимаю! request
    DEZINTO
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:06
      Личико бы его показать what
      чтоб страна видела посланца дьявола во всей красе.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 06:10
        А личико вроде славянское..По фамилии..Что их так тянет туда?Один из тех заумных деградантов?Скорее результат воспитания.Жертва аборта.
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Личико бы его показать what
        чтоб страна видела посланца дьявола во всей красе.
        210окв
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:15
          .
          Что их так тянет туда?


          Власть над жизнями людей...когда смотришь очередную казнь людей этими отморозками понимаешь они находят в этом какое то сладострастное удовлетворение схожее с психикой маньяка(пример КОЛЯ-ДЖИХАДИСТ)...
          гораздо хуже если это случай как с ВАРВАРОЙ КАРАУЛОВОЙ...образована ,умна...явно не дура ...но пошла на поводу эмоций и поплатилась за это.
          Тот же ЛЕХА
  2. Аморфис Сегодня, 06:24
    А всё от того, что молодёжью никто не занимается! Вот и бросаются из крайности в крайность. Но по злобе, а в бунтарском стиле. Вот мол я какой - захочу землю переверну. А реальность оказывается жестока fool
    Аморфис
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