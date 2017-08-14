Вербовщик террористов осужден в Хабаровске

Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина Российской Федерации Рымарева И.Д. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "содействие террористической деятельности", и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Согласно информации РИА Новости , пресс-служба УФСБ России по Восточному военному округу сообщает о состоявшемся приговоре суда в отношении жителя Хабаровска, обвинявшегося в содействии террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещенная в РФ).Как установило следствие, преступник имел радикально-религиозные взгляды и поддерживал тесную связь с международными террористами. Он привлёк к вступлению в "Джебхат ан-Нусру" (запрещено в РФ) двух жителей города Хабаровска и подготовил их к отправке в Сирию. Рымарев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.