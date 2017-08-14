09:03 14 августа

Задержаны 18 вооружённых нападавших на военную базу в Венесуэле

Тревожные новости продолжают приходить из Венесуэлы. Группа «несогласных», вооружённых бутылками с зажигательной смесью, взрывпакетами и стрелковым оружием, осуществила нападение на одну из военных баз венесуэльской армии. Речь идёт о военном объекте «Парамакай». В результате нападения радикалов двое военнослужащих погибли, ещё несколько получили ранения.

Нападение было отражено. Информационные агентства Венесуэлы со ссылкой на министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса сообщают о том, что 18 нападавших задержано. В общей сложности на военную базу осуществляли нападение более сотни человек.

Не менее 20 объявлены в республиканский розыск.


Задержаны 18 вооружённых нападавших на военную базу в Венесуэле


После стычки у нападавших были изъяты не только оставшиеся неиспользованными «коктейли Молотова», но также автоматы и даже гранатомёты. Официальный Каракас называет вооружённое нападение на военный объект террористическим актом, который фактически поддержан США. Примечательно, что западные страны не осудили совершение вооружённого нападения лицами, которые называют себя «мирной оппозицией». «Мирная оппозиция», вооружённая гранатомётами, укладывается в тот статус, который для боевиков был выдуман Вашингтоном и его «союзниками», например, в Сирии. Не менее «мирная оппозиция» в своё время громила войсковые части и на территории Украины. Выходит, мозговой центр у протестов один.

Использованы фотографии: ©AFP/East News
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Комментарии 4

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:05
    Я думаю при подобных нападениях задержанных не должно быть , тем более при потерях со стороны правительственных войск . Только уничтожение террористов , чтоб другим не повадно было .
    Spartanez300
    1. Маз Сегодня, 08:11
      Стрелять надо было, по израильски, потом разберёмся как они назывались
      Маз
  2. DEZINTO Сегодня, 07:06
    Кажется мне очень что "тем кому надо" так или иначе удастся в Венесуеле то что они задумали. Они как доберманы если вцепились в плоть, то всё - челюсти свело и уже не отпустят. (увы) request

    Тем более опыт большой, схемы отработанны, всё проверенно и работает. Так что писсимистичный у меня прогноз, - это вопрос времени когда там после бойни сядут кто нужен. (
    DEZINTO
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
    Ну если МАДУРО пойдет по пути ЯНУКОВИЧА...финал будет таким же.
    Непонятно как МАДУРО собирается выходить из кризиса....похоже у него нет никакого плана действий...он как пожарник бежит на пожар тушить то что уже трудно потушить...
    ясно что накал борьбы будет только нарастать...если МАДУРО не предпримет радикальных действий.
    Тот же ЛЕХА
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