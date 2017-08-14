Задержаны 18 вооружённых нападавших на военную базу в Венесуэле
Тревожные новости продолжают приходить из Венесуэлы. Группа «несогласных», вооружённых бутылками с зажигательной смесью, взрывпакетами и стрелковым оружием, осуществила нападение на одну из военных баз венесуэльской армии. Речь идёт о военном объекте «Парамакай». В результате нападения радикалов двое военнослужащих погибли, ещё несколько получили ранения.
Нападение было отражено. Информационные агентства Венесуэлы со ссылкой на министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса сообщают о том, что 18 нападавших задержано. В общей сложности на военную базу осуществляли нападение более сотни человек.
Не менее 20 объявлены в республиканский розыск.
После стычки у нападавших были изъяты не только оставшиеся неиспользованными «коктейли Молотова», но также автоматы и даже гранатомёты. Официальный Каракас называет вооружённое нападение на военный объект террористическим актом, который фактически поддержан США. Примечательно, что западные страны не осудили совершение вооружённого нападения лицами, которые называют себя «мирной оппозицией». «Мирная оппозиция», вооружённая гранатомётами, укладывается в тот статус, который для боевиков был выдуман Вашингтоном и его «союзниками», например, в Сирии. Не менее «мирная оппозиция» в своё время громила войсковые части и на территории Украины. Выходит, мозговой центр у протестов один.
Нападение было отражено. Информационные агентства Венесуэлы со ссылкой на министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса сообщают о том, что 18 нападавших задержано. В общей сложности на военную базу осуществляли нападение более сотни человек.
Не менее 20 объявлены в республиканский розыск.
После стычки у нападавших были изъяты не только оставшиеся неиспользованными «коктейли Молотова», но также автоматы и даже гранатомёты. Официальный Каракас называет вооружённое нападение на военный объект террористическим актом, который фактически поддержан США. Примечательно, что западные страны не осудили совершение вооружённого нападения лицами, которые называют себя «мирной оппозицией». «Мирная оппозиция», вооружённая гранатомётами, укладывается в тот статус, который для боевиков был выдуман Вашингтоном и его «союзниками», например, в Сирии. Не менее «мирная оппозиция» в своё время громила войсковые части и на территории Украины. Выходит, мозговой центр у протестов один.
Использованы фотографии: ©AFP/East News
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