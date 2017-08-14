09:04 14 августа

На Украине обнаружили 6-миллиардную дыру в военном бюджете

Украинское издание «Зеркало недели» вышло с материалом, в котором говорится о письме генерального прокурора Юрия Луценко на имя председателя правительства Владимира Гройсмана. В письме сообщается о том, что выявлена дыра в военном бюджете размером в 6 миллиардов гривен (более 14 млрд рублей). Речь идёт о дебиторской задолженности предприятий военно-промышленной сферы перед министерством обороны Украины.

Общая задолженность предприятий, которые накапливают объёмы невыполненных контрактов, достигли рекорда за всё последнее время. Это уже около 11% всего годового финансирования отрасли. Просроченная задолженность при этом приближается к 0,8 млрд гривен.

В связи с накопление задолженности и нереализацией контрактов украинская армия недополучает вооружения, которые заказывались на уровне государственных контрактов. Мало того, главное военное ведомство Украины стоит перед выбором: продолжать ли финансирование предприятий на «контрактном» уровне и в будущем году или ожидать, пока предприятия реализуют (если реализуют вообще) контрактные обязательства прошлых лет перед министерством обороны.


На Украине обнаружили 6-миллиардную дыру в военном бюджете


Статья издания "Зеркало недели", рассказывающая о ситуации, носит громкое название "Красть у фронта - красть у победы". Автор сетует на то, что виновные не оказываются за решёткой, а правоохранительная система действует в духе телеканала Discovery, рассказывающего о животных: "поймать, показать, отпустить". А ведь нередко такая практика обнаруживается и в Российской Федерации.

Использованы фотографии: ©AFP/EAST NEWS
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Комментарии 20

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  1. Trevis Сегодня, 07:27
    Сами разворовали и сами обнаружили? Кого то в долю не взяли да и все.
    Trevis
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:37
      Вор он и в Африке вор , самое злостное ворье как правило на руководящих должностях .
      Spartanez300
    2. Зяблицев Сегодня, 07:45
      "Красть у фронта - красть у победы". - такое пафосное название статьи изначально предполагает отсутствие в ней здравой мысли и конкретных фактов, лишь говоря, что автор, скорее всего не очень далекий человек и делающий себе рекламу на громких фразах...Люди, которые сидят на военных поставках имеют гораздо больше и всего лишь поржали с этой статьи! Впрочем, что Украина всего навсего "пошлая оперетка" знают даже в Зимбабве... laughing
      Зяблицев
      1. Logall Сегодня, 07:50
        [/quote]А ведь нередко такая практика обнаруживается и в Российской Федерации.[quote]
        буквально вчера была статья про сухпаи... Нужно сначала с нашими разобраться...
        Logall
      2. 210окв Сегодня, 07:52
        Воруй и продолжай...Какое "воруешь у победы"..Вор ворует у вора и негодяя.Победой там и не пахнет.
        210окв
        1. Зяблицев Сегодня, 07:54
          Война - это всегда для кого то кровь и трагедия, а для кого то нажива - в этом всегда заинтересованны n-е группы людей по обе стороны конфликта...
          Зяблицев
      3. Стропорез Сегодня, 08:37
        Цитата: Зяблицев
        Впрочем, что Украина всего навсего "пошлая оперетка" знают даже в Зимбабве..

        Не смейте так оскорблять РФ и её ярких предствителей в лице орденоносцефф пердюкоффа и его приблуды васильеффой !!! sad
        Стропорез
        1. Зяблицев Сегодня, 08:51
          Кто Вам сказал, что мы далеко ушли от Украины в вопросах коррупции и борьбы с нею? Но здесь главное слово - "ушли". Вы же предлагаете под утопической идеей всеобщей справедливости вернутся обратно, забывая гениальные строки Александра Сергеевича,что "русский бунт бессмысленный и беспощадный, что!", под какими бы он флагами не делался hi
          Зяблицев
    3. Маз Сегодня, 08:08
      Это тёмная материя пытается поглотить воинов света с всу, но страшные карлики в виде куркулоидных пульсаров проглатывают денюжки быстрее чем их дают добрые феи из США и натовского Евросоюза.
      Маз
  2. Sharky Сегодня, 07:36
    А ведь нередко такая практика обнаруживается и в Российской Федерации.

    Неужели на Сердюкова намёк? Да не, показалось laughing.
    Sharky
    1. Смог Сегодня, 07:44
      Цитата: Sharky
      Неужели на Сердюкова намёк?

      На хреновую тушенку в пайках.
      Смог
      1. insular Сегодня, 07:54
        Цитата: Смог
        На хреновую тушенку в пайках.

        Да нормально там всё с пайками было. Что на гражданке из сумермаркетов жрем, то и в армию поставляем. Что старый Онищенко, что новый "Онищенко", только в привозной крупе и продуктах "палочку" разглядеть могут и то, только когда НАДО разглядеть, а так всё у всех ровно. Жрите.
        Так что пайки это не тот случай. Прокакали полимеры преобрело буквальное значение - жрем пластик и другие полимеры ими и какаем.
        А вот Полонские с Васильевыми - это как раз тот самый, когда поймали показали и отпустили со всем наворованным.
        insular
        1. Смог Сегодня, 08:00
          Цитата: insular
          А вот Полонские с Васильевыми

          Ну по Васильевой согласен. А танцующий то миллионер каким боком к военному бюджету? Он тихо-мирно дольщиков накалывал.
          Цитата: insular
          Что на гражданке из сумермаркетов жрем

          Ну на гражданке в супермаркете хоть выбрать можно. Или мяска на рынке купит если выбрать нечего. А в пайке????? Что дали , то и кушай.
          Смог
          1. insular Сегодня, 08:11
            Цитата: Смог
            А танцующий то миллионер каким боком к военному бюджету? Он тихо-мирно дольщиков накалывал.

            Непосредственно к военному никакого, это да. Но как показательный случай государственной импотенции - очень показателен. Государственные институты власти - ничтожества не гарантирующие ничего.
            Цитата: Смог
            Или мяска на рынке купит если выбрать нечего
            Наше мяско уже как и другие антибиотики пора строго по рецепту отпускать...
            Цитата: Смог
            А в пайке????? Что дали , то и кушай.

            Это нормально - солдат должен питаться не хуже чем на гражданке. Мясо из жиров и на химии, а фрукты восковые с никогда не чернеющими яблочками.
            Россия большая, если в некоторых региона есть что выбрать, то вот в некоторых, малинка стаканчик за 400 рублей, а мясо с фруктами... Ну я уже выше всё написал...
            insular
            1. Смог Сегодня, 08:17
              Цитата: insular
              Непосредственно к военному никакого, это да

              Вот в этом и дело
              Цитата: insular
              Но как показательный случай государственной импотенции - очень показателен.

              Ну давайте про тарифы в ЖКХ поговорим, там еще показательней.
              Цитата: insular
              Наше мяско уже как и другие антибиотики пора строго по рецепту выпускать.

              Ну не знаю. У нас на периферии,если у частника берешь пока еще ничего. А вот курятинку местной птицефабрики лучше не брать. Комбикорма еще те.....
              Смог
              1. insular Сегодня, 08:30
                Цитата: Смог
                Вот в этом и дело

                А разница? Такого не бывает, что в чем то в стране очень хорошо, а в чем то ну очень уж плохо, тем более в делах которые рассматривают высокие инстанции. Всё хрново - как обобщающий статус внутренней ситуации.
                Цитата: Смог
                Ну давайте про тарифы в ЖКХ поговорим, там еще показательней.
                И это тоже. Смешно когда тратятся огромные средства на улицы дворы дороги городов, а через неделю после завершения водоканал меняет сети... Смешно то смешно, но лично я не смеюсь на такие темы.
                Это у Леши Навального сады школы и бабушки с их пенсиями и тарифами... я несколько о более трагичном, когда даже ПОТРАТИТЬ выделенные деньги не могут с умом. Ломая то, что сделали только что. Ну своруйте вы твари ну 50%.. ну 80% от суммы, хорошо, Россия богата, но оставшиеся 20% хоть с умом потратьте...Неа, квадратное катим, круглое несём...
                Цитата: Смог
                Ну не знаю. У нас на периферии,если у частника берешь пока еще ничего.

                Могу только позавидовать...
                insular
  3. Altona Сегодня, 07:40
    У нас Счётная палата тоже обнаруживает огромные суммы "нецелевого" расходования средств."Огромные"-это я еще мягко выразился, чудовищные суммы народных средств, которые должны были быть направлены на ту же оборону, перевооружение заводов. И в тоже время, веселенько себя рекламирующий "Альфа-Банк" стремится забанкротить УВЗ. Как такое возможно, мне непонятно? Вернее это возможно, в рамках извращенного сознания. На Украине кисель пожиже, кормовая база похуже, там и суммы поменьше. Сегодня вот как никогда понимаешь Сталина и даже уже кажется, что он был слишком либерален в некоторых вещах по части наказания врагов. Ну а насчет Украины, им война помогает списать и воровство и социальной упадок на нас, Мордор и Орду, как они говорят.
    Altona
  4. bond7213 Сегодня, 07:50
    Совсем небольшая дырочка laughing Как раз размером с анальное отверстие парашенко laughing А Альфа --- Банк самих банкротить надо , Сталин бы быстро разобрался со всеми банкирами laughing
    bond7213
  5. Masya Masya Сегодня, 08:02
    Помогите кенгуру,
    Потому что поутру
    Кенгуру в своём кармане
    Обнаружила дыру. lol
    Masya Masya
    1. Александр 3 Сегодня, 08:11
      Болт этой кенгуру что бы не было дуру.
      Александр 3
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