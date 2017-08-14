На Украине обнаружили 6-миллиардную дыру в военном бюджете
Украинское издание «Зеркало недели» вышло с материалом, в котором говорится о письме генерального прокурора Юрия Луценко на имя председателя правительства Владимира Гройсмана. В письме сообщается о том, что выявлена дыра в военном бюджете размером в 6 миллиардов гривен (более 14 млрд рублей). Речь идёт о дебиторской задолженности предприятий военно-промышленной сферы перед министерством обороны Украины.
Общая задолженность предприятий, которые накапливают объёмы невыполненных контрактов, достигли рекорда за всё последнее время. Это уже около 11% всего годового финансирования отрасли. Просроченная задолженность при этом приближается к 0,8 млрд гривен.
В связи с накопление задолженности и нереализацией контрактов украинская армия недополучает вооружения, которые заказывались на уровне государственных контрактов. Мало того, главное военное ведомство Украины стоит перед выбором: продолжать ли финансирование предприятий на «контрактном» уровне и в будущем году или ожидать, пока предприятия реализуют (если реализуют вообще) контрактные обязательства прошлых лет перед министерством обороны.
Статья издания "Зеркало недели", рассказывающая о ситуации, носит громкое название "Красть у фронта - красть у победы". Автор сетует на то, что виновные не оказываются за решёткой, а правоохранительная система действует в духе телеканала Discovery, рассказывающего о животных: "поймать, показать, отпустить". А ведь нередко такая практика обнаруживается и в Российской Федерации.
Общая задолженность предприятий, которые накапливают объёмы невыполненных контрактов, достигли рекорда за всё последнее время. Это уже около 11% всего годового финансирования отрасли. Просроченная задолженность при этом приближается к 0,8 млрд гривен.
В связи с накопление задолженности и нереализацией контрактов украинская армия недополучает вооружения, которые заказывались на уровне государственных контрактов. Мало того, главное военное ведомство Украины стоит перед выбором: продолжать ли финансирование предприятий на «контрактном» уровне и в будущем году или ожидать, пока предприятия реализуют (если реализуют вообще) контрактные обязательства прошлых лет перед министерством обороны.
Статья издания "Зеркало недели", рассказывающая о ситуации, носит громкое название "Красть у фронта - красть у победы". Автор сетует на то, что виновные не оказываются за решёткой, а правоохранительная система действует в духе телеканала Discovery, рассказывающего о животных: "поймать, показать, отпустить". А ведь нередко такая практика обнаруживается и в Российской Федерации.
Использованы фотографии: ©AFP/EAST NEWS
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