Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась.

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, обращаясь к Вашингтону, заявил о том, что США должны вывести военный контингент из центральноазиатской республики. В интервью газете «Известия» дипломат высказался о том, что никакой целесообразности для дальнейшего нахождения американского военного контингента в Афганистане нет.Замир Кабулов:По словам дипломата, инициатива США ввести в Афганистан ещё и наёмников из частных военных компаний и вовсе выглядит абсурдом. Чьи именно интересы в Афганистане могут защищать лица, никак не относящиеся к государственным структурам?Напомним, что в последнее время число нападений на военнослужащих (включая американских) в Афганистане увеличилось. Представители армии США фактически замкнулись на своих военных базах и осуществляют лишь редкие антитеррористические «выходы».На этом фоне в стране растёт производство наркотических веществ. Посевные площади опийного мака с начала военной операции США в Афганистане выросли более чем в 25 раз! При этом власти США фактически отказываются вести борьбу с расширением опийных плантаций, заявляя, что «выращивание мака – способ выживания местного крестьянства». Тот факт, что афганское крестьянство могло бы заменить опийный мак совсем другими культурами, США не рассматривают. Значит, со стороны определённых кругов в США есть интерес, и удовлетворять его хотят посредством ЧВК.