09:04 14 августа

Спецпредставитель президента РФ: США нужно вывести войска из Афганистана

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, обращаясь к Вашингтону, заявил о том, что США должны вывести военный контингент из центральноазиатской республики. В интервью газете «Известия» дипломат высказался о том, что никакой целесообразности для дальнейшего нахождения американского военного контингента в Афганистане нет.

Замир Кабулов:
Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась.


По словам дипломата, инициатива США ввести в Афганистан ещё и наёмников из частных военных компаний и вовсе выглядит абсурдом. Чьи именно интересы в Афганистане могут защищать лица, никак не относящиеся к государственным структурам?


Спецпредставитель президента РФ: США нужно вывести войска из Афганистана


Напомним, что в последнее время число нападений на военнослужащих (включая американских) в Афганистане увеличилось. Представители армии США фактически замкнулись на своих военных базах и осуществляют лишь редкие антитеррористические «выходы».

На этом фоне в стране растёт производство наркотических веществ. Посевные площади опийного мака с начала военной операции США в Афганистане выросли более чем в 25 раз! При этом власти США фактически отказываются вести борьбу с расширением опийных плантаций, заявляя, что «выращивание мака – способ выживания местного крестьянства». Тот факт, что афганское крестьянство могло бы заменить опийный мак совсем другими культурами, США не рассматривают. Значит, со стороны определённых кругов в США есть интерес, и удовлетворять его хотят посредством ЧВК.


Использованы фотографии: ©AP/EAST NEWS
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Комментарии 8

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  1. Altona Сегодня, 07:52
    Я писал уже раньше, что сухопутные войска США не представляют из себя значимой силы, способной в одиночку без массовой поддержки авиации осуществлять войсковые операции. Боязнь больших потерь и засад противника.По крайней мере сопоставимых с операциями советской армии.
    Altona
    1. Маз Сегодня, 08:03
      И заодно вывести войска из Европы, Азии, панамы, южной Америки, Африки...... де их только нет, и везде разбой, разврат, смертные грехи
      Маз
    2. сибиралт Сегодня, 08:33
      А пусть соберутся все спецпредставтели президента РФ по всем странам, где есть войска США и заявят Трампу, чтобы он вывел войска отовсюду за ненадобностью. Чего уж мелочиться только по Афгану. laughing
      сибиралт
  2. Logall Сегодня, 07:54
    Наши у янки научились ''плакать''? Дурной пример. Нужно наладить поставки в Штаты, сами задумаются...
    Logall
  3. ИмПерц Сегодня, 07:56
    Пусть уходят. Глядишь и производство героина снизится.
    ИмПерц
  4. seregatara1969 Сегодня, 08:04
    хорошая компания началась - уедут с афгана - попрут и с других стран
    seregatara1969
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:32
      с чего ради она началась? это просто высказывание нашего представителя. Наркота растет, они ее охраняют.
      aybolyt678
  5. Андрюха Г Сегодня, 08:54
    Для того и находятся американские ЧВК в Афганистане, что б (не пустить туда русских) продолжалось массовое производство дешёвого наркотика, который заполонил Россию и убивает россиян изнутри. И ЧВК на самообеспечении и России очередная беда, поэтому по добру по здорову американцы никогда не уйдут из Афганистана, "петлю анаконды" какосы не просто так затягивают.
    Андрюха Г
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