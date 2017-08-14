09:03 14 августа

МАЗ-6317 в Сирии

Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», на вооружении артиллерийских подразделений правительственных сил Сирии продолжают оставаться белорусские автомобили МАЗ-6317 с колесной формулой 6х6. Совместно с российскими КамАЗ-5350 и Урал-4320 они применяются в качестве тягачей 130-мм дальнобойных орудий М-46.

МАЗ-6317 в Сирии


Впервые они были замечены в арабской республике летом 2011 года.


МАЗ-6317 Белоруссия стала производить в качестве ответа камазовской версии — грузовику 44118. Прототипом машины послужил самосвал 5551, выпуск которого был освоен ещё в 1985 году. При разработке военного грузовика особых экспериментов не проводилось и в начале 1990 года с Минского автозавода вышел первый опытный армейский МАЗ-6317. В настоящее время он достаточно широко представлен в ВС Белоруссии.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20956.htm
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Комментарии 2

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  1. Джедай Сегодня, 08:50
    МАЗ-6317 Белоруссия стала производить в качестве ответа камазовской версии — грузовику 44118.

    И что в том плохого? Если есть возможность - почему нет?
    Джедай
  2. seti Сегодня, 08:54
    Что на слуху из белорусского так только продукция МАЗ.
    seti
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